Frankfurt-Westend (ots)-(ro) – Nach aktuellen Erkenntnissen wurden die schamverletzenden Handlungen des 31-Jährigen durch drei 18-jährige Männer wahrgenommen. Auch eine 48-jährige Frau hatte der 31-Jährige unsittlich berührt sowie eine 30-jährige Frau im Bereich der Haltestelle “Eschenheimer Tor” bedrängt und ihr gegen den Kopf geschlagen.

Am Montagnachmittag 17.01.2022 gegen 15:40 Uhr wurde dem Polizeinotruf gemeldet, dass ein Mann sich im Gärtnerweg in schamverletzender Weise zeigte und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Eine Polizeistreife war innerhalb kurzer Zeit vor Ort und nahm mit Unterstützung von Zeugen einen 31-jährigen Mann fest.

Dieser wollte sich zu diesem Zeitpunkt gerade zu Fuß entfernen.

Der wohnsitzlose Täter wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht. Am Folgetag ordnete der Haftrichter die Untersuchungshaft gegen den 31-jährigen Mann an. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei zu den verschiedenen Straftaten dauern weiter an.

11-Jähriger in Bus bedroht

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(fue) – Am Mittwoch 19. Januar 2022, etwa zwischen 15.15-16.00 Uhr, war ein 11-jähriger Junge mit dem Bus der Linie 55 von der Haltestelle Dunantring aus in Richtung Rödelheim unterwegs. Im hinteren Teil des Busses kam ein fremder Mann auf ihn zu, der ihn mit einer Waffe bedrohte und geäußert haben soll: “Ich bin ein Mörder und werde euch alle hier umbringen!”.

Der 11-Jährige ging daraufhin zu dem Busfahrer, der den Mann aus dem Bus warf. Die Eltern des Jungen informierten später die Polizei.

Der Täter wird beschrieben als etwa 170 cm groß mit Dreitagebart. Sprach akzentfreies Deutsch, die oberen Schneidezähne fehlen und trug eine Brille.

Das 17. Polizeirevier bittet Zeugen dieser Situation, bzw. den Busfahrer, sich unter der Telefonnummer 069-75511700 zu melden.

Tätliche Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Frankfurt-Gallus (ots)-(ne) – Bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Mainzer Landstraße ist ein 37-jähriger Mann Donnerstagabend 20.01.2022 gegen 19 Uhr mit einem Messer verletzt worden. Der 37-Jährige hielt sich im Lokal auf, als ein bislang unbekannter Mann den Gastraum betrat und direkt auf den 37-Jährigen zuging. Es soll zum Streit gekommen sein, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete.

Laut Zeugen soll der Angreifer dabei ein Messer gezogen und damit auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter.

Der 37-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die eine umgehende medizinische Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten. Die Kriminalpolizei leitete umgehend die Ermittlungen ein und bittet um Hinweise zu der gesuchten Person.

Der Täter ist unterschiedlich beschrieben worden:

Ca. 175cm groß, sportliche Statur, gepflegtes, südländisches Erscheinungsbild, schwarze zurückgegelte Haare. In einer anderen Version hat der Täter eine Glatze und trägt eine blaue Jacke.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 069/755 51199.

Verfolgungsfahrt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres wollte am Freitag 21.01.2022 gegen 01.50 Uhr, auf der Friedensbrücke den Fahrer eines Opel Crossland einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale und fuhr in Richtung Hauptbahnhof weiter. Dort, an einer roten Ampel, schien es zunächst als würde er der Kontrollaufforderung Folge leisten. Dann beschleunigte er jedoch sein Auto und flüchtete in Richtung Messe.

Nachdem er auf dem Weg durch die Hamburger Allee mehrere rote Ampeln überfahren hatte, konnte er in der Schlossstraße eingeholt werden. Als ihn der Funkwagen überholen wollte, zog er mit seinem Opel auf die linke Fahrspur, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der 51-jährige Fahrer wurde aus seinem Wagen gezogen und festgenommen. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck und sprach davon, von der “Islamischen Ahmadiyya Polizei” verfolgt worden zu sein, vor der er flüchten musste. Der 51-Jährige wurde gemäß dem Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG) in einer Einrichtung seines Wohnortes (Kreis Groß-Gerau) untergebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die als Beifahrerin im Funkwagen befindliche Beamtin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(fue) – Der 61-jährige Fahrer eines Lkw war am Freitag gegen 12.00 Uhr, auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Miquelallee wollte er nach rechts in Richtung der Autobahn abbiegen. Rechts neben ihm stand ein 77-jähriger Radfahrer vor der roten Ampel.

Per Handzeichen verabredeten die beiden Verkehrsteilnehmer, dass der Lkw zuerst abbiegen solle. Dabei rollte der Anhänger des Lkw über den Fuß des Radlers und beschädigte noch dessen Fahrrad. Der 77-Jährige musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Wohnungsbrand

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(fue) – Am Freitag 21.01.2022 gegen 02.30 Uhr, wurde durch Zeugen der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schaumburger Straße mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte dort eine im Erdgeschoss befindliche Wohnung. Mehrere Bewohner des Hauses wurden evakuiert und medizinisch behandelt. Darunter befand sich auch ein 30-jähriger Mann auf dem Balkon der Brandwohnung.

Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Wohnung betreten konnten, fanden sie dort die 23-jährige Lebensgefährtin des 30-Jährigen vor. Die Frau war ohne Bewusstsein und musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Wie sich dann herausstellte, wollten die 23-Jährige und der 30-Jährige den Mietern der Brandwohnung in der irrigen Annahme helfen, diese befänden sich noch in den Räumlichkeiten. Die Mieter, eine 80-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann hatten die Wohnung jedoch bereits verlassen.

Die Wohnung wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 150.000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Pkw-Brand

Frankfurt-Nieder-Erlenbach (ots)-(fue) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache brannte am Donnerstag 20.01.2022 gegen 03.00 Uhr, ein in der Homburger Landstraße geparkter VW-Sharan aus. Das Feuer dürfte im hinteren Teil des Fahrzeuges entstanden sein und fraß sich bis zur Fahrzeugmitte vor. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden ca. 10.000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Raub in Wohnung

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) – Am Freitag 21.01.2022 gegen 02.30 Uhr, hörte eine Nachbarin aus der Hofhausstraße Klopfgeräusche vom Nachbaranwesen. Da im Nachbarhaus noch Licht brannte, machte sich die Frau Sorgen um den 64-jährigen Nachbarn. Dir verständigte Funkstreife des 6. Polizeirevieres traf gegen 02.40 Uhr am Tatort ein und konnte ebenfalls Klopfgeräusche und nach Klingeln und Klopfen auch Hilferufe aus dem Haus wahrnehmen.

Daraufhin wurden Feuerwehr und ein Rettungswagen hinzugezogen. Der Feuerwehr gelang es, ein gekipptes Fenster ohne Beschädigung öffnen zu können. Nun konnte der Geschädigte 64-Jährige aus der Gästetoilette, in die er eingeschlossen worden war, befreit werden. Der 64-Jährige gab nun an, am Vorabend gegen 19.00 Uhr von zwei Männern, die sich als Kammerjäger ausgaben, in seiner Wohnung überfallen worden zu sein. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, hätten sie ihn zu Boden gedrückt und in den “Schwitzkasten” genommen.

Schließlich durchsuchten sie seine Wohnung und schlossen ihn in der Gästetoilette ein, bevor sie den Tatort verließen. Die Räuber dürften etwa 750 EUR Bargeld erbeutet haben.

Täterbeschreibung:

Täter 1: 170-175 cm groß, indisches Erscheinungsbild. Dunkle gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Täter 2: 175-180 cm groß und von kräftiger Gestalt. Dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Frankfurt-Seckbach: Trickbetrug

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) – Am Donnerstag 20.01.2022 gegen 13.50 Uhr, erhielt eine 87-jährige Frau aus der Wilhelmshöher Straße einen Anruf mit unterdrückter Rufnummer. Am anderen Ende der Leitung war die angebliche Tochter der Cousine. Diese gab vor, einen Wohnungskauf getätigt zu haben und nun einebgrößere Summer Bargeld zu benötigen.

Als die 87-Jährige angab, kein Bargeld in der Wohnung zu haben, fragte die junge Frau nach anderen Wertgegenständen. Schließlich kam man auf Schmuck zu sprechen, der von einem Gerichtsvollzieher für kurze Zeit als Pfand hinterlegt werden würde. Der angebliche Gerichtsvollzieher mit Namen “Berge” erschien später und holte den Schuck ab.

Nach einem Telefonat mit der wirklichen Tochter der Cousine flog der ganze Schwindel auf. Die 87-Jährige büßte durch die Trickbetrüger Schmuck im Wert von mehreren zehntausend EUR ein.

Der Abholer wird beschrieben als etwa 55 Jahre alt und 175-180 cm groß. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, auffallend übergewichtig. Trug einen grauen, engen Mantel, eine grau/braune Hose und braune Lederschuhe.

Unversteuerter Wasserpfeifentabak führt zu Durchsuchungen und 4 Festnahmen

Berlin/Frankfurt am Main/Siegen/Kreis Siegen-Wittgenstein/Lahn-Dill-Kreis (ots)

Mit Spezialeinsatzkräften des Zollkriminalamtes, der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ), nahmen Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main in den frühen Morgenstunden des 20.01.2022 eine Person in Siegen vorläufig fest.

Gegen den 38-jährigen Hauptbeschuldigten und weitere Beschuldigte, von denen ebenfalls drei Personen vorläufig festgenommen wurden, ermittelt das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Siegen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Steuerhinterziehung durch die illegale Herstellung und den Vertrieb von unversteuertem Wasserpfeifentabak.

Hinweise aus einem anderen Ermittlungsverfahren begründeten den Anfangsverdacht gegen die mutmaßlichen Täter. Die Fahnderinnen und Fahnder vollstreckten infolge Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt neun Objekten in Siegen, dem Kreis Siegen-Wittgenstein, dem Lahn-Dill-Kreis sowie in Berlin und stellten hierbei fertigen Wasserpfeifentabak, Vormaterialien zur Herstellung weiteren Shisha-Tabaks sowie Verpackungsmaterialien fest. Die erforderlichen Steuerzeichen für den Wasserpfeifentabak fehlten jedoch.

“Die unerlaubte Herstellung und der Handel mit unversteuertem Shisha-Tabak bringt mittels lukrativer Gewinnaussichten ein hohes Betrugspotenzial mit sich. Dies führt neben Steuerausfällen in der Bundesrepublik Deutschland ebenfalls zu Wettbewerbsverzerrungen in der Wirtschaft und stellt somit kein Kavaliersdelikt dar”, so die Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Einsatzkräfte der Zollfahndungsämter Berlin-Brandenburg und Essen, des Hauptzollamtes Dortmund sowie durch die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sowie der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhehlerei dauern an. Die Tatverdächtigen befinden sich nach den Maßnahmen derzeit auf freiem Fuß.

Zusatzinformation

Wasserpfeifentabak unterliegt in der Bundesrepublik Deutschland als sogenannte verbrauchsteuerpflichtige Ware der Tabaksteuer. Tabakwaren im Sinne des Tabaksteuergesetzes dürfen in Deutschland nur zum Verkauf angeboten und verkauft bzw. gekauft werden, wenn sie hier (im Steuergebiet der Bundesrepublik Deutschland) ordnungsgemäß versteuert worden sind. Das ist an den deutschen Steuerzeichen zu erkennen.

Wer Wasserpfeifentabak, für den die Tabaksteuer hinterzogen wurde, mit einer Bereicherungsabsicht ankauft oder sich oder einem Dritten den Tabak verschafft, oder den Wasserpfeifentabak absetzt oder abzusetzen hilft, der begeht eine strafbare Steuerhehlerei.

Quelle: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

