Zusammenstoß mit Hund

Eschwege (ots) – Am Donnerstagnachmittag 20.01.2022 um 16:30 Uhr, ging eine 64-Jährige mit ihrem Hund im Höhenweg auf dem Gehweg spazieren. Der Hund war ordnungsgemäß angeleint. In Höhe Haus-Nr. 84 kam eine andere Fußgängerin zu Fall. Die 64-Jährige beabsichtigte Hilfe zu leisten, dabei vernachlässigte sie für einen kurzen Moment die Sicherung des Hundes, der plötzlich auf die Fahrbahn rannte.

Dort wurde der Hund von dem Pkw eines 42-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst. Der Hund überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR.

Streufahrzeug beschädigt Autos

Eschwege (ots) – Um 17:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 54-Jähriger aus Treffurt die Boyneburger Straße in Eschwege. Im Bereich der Humboldkreuzung streifte er mit dem Streufahrzeug zwei an der Ampel stehende Autos, die von einer 20- und einer 60-Jährigen, beide aus Eschwege, gefahren wurden. An den Pkws entstand Sachschaden.

Diebstahl und Sachbeschädigung am Bismarckturm

Zwischen dem 18.01.22, 20:00 Uhr und dem 20.01.22, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Bismarckturm in Eschwege ein. Dabei wurden zwei Türen aufgebrochen. Im sogenannten “Wartungsraum” wurde der elektrische Verteilerkasten durch ein Feuer beschädigt. Auf der Aussichtsplattform wurden mehrere metallische Gegenstände gestohlen.

Unter anderen ein Schild, die Beschläge der Zugangstüren sowie das Vorhängeschloss der aufgebrochenen Zugangstür zum Aussichtspunkt. Außerhalb des Turmes wurde eine Bronzetafel mit grüner und blauer Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird mit ca. 2.500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Sachbeschädigung

Zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr wurde heute früh in der Straße “Erst-Reuter-Platz” in Bad Sooden-Allendorf die Scheibe eines Windfangs an einem Einfamilienhaus beschädigt.

In diesem Zeitraum warfen unbekannte Täter mit einem Stein gegen die Scheibe, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Unfall am “Hoheneicher Rondell”

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Abend, um 21:52 Uhr, am “Hoheneicher Rondell” zwischen zwei Lkws. Ein 24-Jähriger aus Litauen, der in Richtung Sontra unterwegs war, musste mit seiner Sattelzugmaschine an der Ampel anhalten. Der nachfolgende 51-Jährige aus der Ukraine bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Wildunfall

Um 04:17 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal die L 3243 von Vierbach kommend in Richtung Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra die L 3249 zwischen Hornel und Weißenhasel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, der am Unfallort verendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am 19.01.22 wurde um 22:10 Uhr ein 33-Jähriger aus Sontra durch eine Polizeistreife mit seinem Pkw in Sontra angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest negativ verlief, ergab ein durchgeführter Drogentest ein positives Ergebnis auf Amphetamine, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde.

Brand eines Altkleidercontainers

Um 16:04 Uhr wurde gestern Nachmittag die Feuerwehr alarmiert, nachdem gegenüber dem Edeka-Neukauf-Markt in der Burhaver Straße in Sontra ein Feuer gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass Altkleider in einem Container, dessen Rückwand seit längerem beschädigt ist, glimmen. Die Container selbst sind in der Vimoutiersstraße aufgestellt. Die glimmenden Kleidungsstücke wurden durch die Feuerwehr Sontra abgelöscht. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einfahren

Um 14:21 Uhr beabsichtigte ein 45-Jähriger aus Geismar mit seinem Pkw in Großalmerode aus einer Haltebucht (Einmündung Niedergutstraße) auf die B 451 in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 34-Jährigen aus Schwalmstadt, die in Richtung Großalmerode unterwegs war. Sachschaden: ca. 2.500 EUR.

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Zwischen Hessisch Lichtenau und Friedrichsbrück kam gestern Mittag, um 13:17 Uhr, ein 20-Jähriger aus Großalmerode auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Pkw ins Rutschen und nach links von der Fahrbahn in den Graben ab. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR, jedoch war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Auf geparktes Auto aufgefahren; 30.000 EUR Sachschaden

Am gestrigen Abend befuhr um 20:12 Uhr ein 30-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw die Bilsteinstraße in Witzenhausen-Dohrenbach in Richtung Witzenhausen. Dabei fuhr er mit seinem Auto auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi A 3 auf, der dadurch ca. 20 Meter nach vorne geschleudert wurde.

Nach Angaben des Unfallverursachers habe er nach Durchfahren einer Bodenwelle sein Fahrzeug beschleunigt und sei dadurch gegen den geparkten Pkw gefahren. Der Pkw des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

