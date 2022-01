Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Am Donnerstagabend 20.01.2022 gegen 19:30 Uhr befand sich eine 35-Jährige am Rossmarkt auf dem Heimweg. Ein 49-jähriger Mann verfolgte die Frau und versuchte sie schließlich mit 2 Küchenbeilen bzw. einem Messer zu töten.

Die 35-jährige Frau erkannte den Angriff ihres Ehemannes rechtzeitig und floh in ein nahe gelegenes Restaurant. Durch das beherzte Eingreifen von Passanten und dem sofortigen verschließen der Restauranttür konnte der Angriff des 49-Jährigen abgewendet werden.

Der rasende Ehemann schlug dennoch mit dem Küchenbeil gegen die Glasscheibe der Tür und ließ sich erst bei der Festnahme durch die alarmierte Polizei von seinem Vorhaben abbringen.

Ein Passant wurde bei seinem engagierten Eingreifen verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die 35-jährige Ehefrau des Täters blieb unverletzt.

Die Eingangstür des Restaurants war komplett beschädigt.

Die zuständige Mordkommission wertet die Tat als versuchten Totschlag. Der 49-Jährige kam in eine Haftzelle und soll am Freitag 21.01.2022 dem Haftrichter vorgeführt werden. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 069/755 51199 in Verbindung zu setzen.

