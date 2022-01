Neustadt: Ausbau der Haardter Straße beginnt im Frühjahr 2022

Neustadt an der Weinstraße – Ab spätestens April 2022 soll die Haardter Straße zwischen Rosengarten und Mandelring saniert werden. Den entsprechenden Auftrag hat der Stadtrat an eine Firma aus Edenkoben vergeben. Gebaut wird in vier Abschnitten. Fertig sein möchte man im Dezember 2023.

Die Kosten sind mit knapp drei Millionen Euro veranschlagt. Davon tragen die Stadt Neustadt an der Weinstraße gut 2,6 Millionen Euro und die Stadtwerke 350.000 Euro. Die Fördermittel des Landesbetriebs Mobilität (LBM) belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Die Kosten für die Gehwege werden anteilmäßig, nach Abzug des städtischen Teils, im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge mit den Anliegern abgerechnet.

Die Reihenfolge der Abschnitte wird nach Auskunft von Konstantin Boltenhagen, Leiter der Tiefbauabteilung, nun mit der Baufirma abgestimmt. Sie hängt vor allem davon ab, wie die Firma ihre Logistik vor Ort am effektivsten einrichten wird. Klar ist schon jetzt, dass zunächst die Stadtwerke mit der Verlegung ihrer Gas- und Wasserleitungen beginnen. Die Bereiche, die fertig sind, werden provisorisch verfüllt, damit die Anlieger möglichst wenige Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Erst danach beginnt die Sanierung der Straßendecke.

Die zukünftigen Parkscheinautomaten benötigen keinen Stromanschluss, sondern werden per Akku oder Solarpanel betrieben. Für den Ausbau des Breitbandnetzes werden links und rechts im Gehwegbereich Leerrohre verlegt. Die Verlegung solcher Rohre ist bei Sanierungen üblich. Neu gepflanzt werden zudem zehn Bäume. Die Bushaltestelle ist bereits barrierefrei umgebaut und bleibt erhalten. Lediglich die vorhandene Fußgängerampel wird etwas versetzt, damit der Kriegergarten besser barrierefrei erreichbar ist. Und nicht zuletzt ist die Einrichtung eines Fahrradschutzstreifens im Bereich des Rosengartens möglich.

Die Anlieger (Eigentümer) wurden über den geplanten Ausbau bereits zweimal schriftlich informiert. Darüber hinaus fanden mit dem Ortsbeirat drei Vor-Ort-Termine statt. Zusätzlich werden alle Anwohner, sobald Zeitplan und Ablauf festgezurrt sind, noch einmal schriftlich kontaktiert. Sollte es die Corona-Situation zulassen, wird auch eine Bürgerinformation in Präsenz geplant. Boltenhagen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch in Zukunft gerne Fragen unter tiefbau@neustadt.eu oder 06321/855-1127 beantwortet werden.

Die Sanierung ist notwendig, da sie Fahrbahn der Haardter Straße erhebliche Fahrbahnschäden aufweist. Es gibt Risse und Beschädigungen aller Art, zum Teil ist die Deckschicht aufgebrochen. Deshalb haben die Experte sie als „nicht reparabel“ eingestuft.