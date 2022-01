Neustadt: Vollsperrung eines Teilbereichs der Talstraße (B 39)

Neustadt an der Weinstraße – Von Montag, 24. Januar, 19 Uhr, bis Dienstag, 25. Januar 2022, 6.30 Uhr, wird ein Teilbereich der Talstraße (B 39) in Neustadt an der Weinstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Grund ist der Bau einer Lärmschutzwand durch die Deutsche Bahn AG.

Die Sperrung beginnt, aus Neustadt kommend, in Höhe der Einmündung Quellenstraße und endet nach circa 200 Metern in Höhe der Einmündung Schöntalstraße (Zufahrt ins Kaltenbrunner Tal). Auch der Geh- und Radweg ist während der Maßnahme gesperrt. Die Einfahrten in die Quellen- und Schöntalstraße sind gewährleistet.

Umfahren werden kann der gesperrte Bereich beispielsweise über Lindenstraße, Rotkreuzstraße Wolfsburgstraße oder die Würzmühle. Eine Beschilderung weist weiträumig auf die Sperrung hin.

Auch der Busverkehr ist betroffen. So kann die Linie 517 die Haltestellen „Westschule“, „Talpost“, „Stadthaus 2“ und „Heid & Co“ in der Zeit der Sperrung nicht bedienen.

Die bis ursprünglich Freitagabend, 21. Januar, vorgesehene Sperrung in der parallel zur B 39 verlaufenden Quellenstraße ist bereits wieder aufgehoben.

Bis zur Fertigstellung der Lärmschutzwand durch die Deutsche Bahn AG, voraussichtlich im März 2022, können noch weitere kurzzeitige Sperrungen folgen.