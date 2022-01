Bad Dürkheim: Bad Dürkheimer Wein-Nächte und Nightgroove 2022

Bad Dürkheim – Sie gelten als das Auftaktevent in die touristische Saison der Stadt: die „Bad Dürkheimer Wein-Nächte“. Gefolgt werden sie normalerweise von der beliebten Kneipen-Wanderung, dem „Nightgroove“. Pandemiebedingt wurden die Weinbergnacht, das Forum Pfalz und der Nightgroove bereits in 2021 abgesagt, doch auch in diesem Jahr lässt die anhaltend kritische Corona-Situation ein Stattfinden in gewohnter Form nicht zu. Lediglich verschoben auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Frühjahr werden dagegen die illuminierte (W)Einkaufsnacht und die Bad Dürkheimer WeinKür.

Die Weinbergnacht 2022

Auch in 2022 kann die Weinbergnacht nicht stattfinden. Die Planungen für das kommende Jahr laufen jedoch auf Hochtouren und so behalten die bereits gekauften Weinpässe ihre Gültigkeit für die Weinbergnacht am 3. und 4. März 2023. Der Vorverkauf geht daher unmittelbar weiter. Sollte dennoch jemand seine bereits erworbenen Weinpässe zurückgeben wollen, so kann er sich an die jeweilige Vorverkaufsstelle wenden. Informationen und Tickets für die Weinbergnacht 2023 sind unter www.weinbergnacht.de erhältlich.

Die (W)Einkaufsnacht

Letztes Jahr musste auf die lieb gewordene Tradition gleich zweimal verzichtet werden. Aufgrund des Infektionsgeschehens war die (W)Einkaufsnacht weder im Frühjahr noch im Sommer durchführbar. Auch der ursprüngliche Termin am 19. Februar 2022 wurde vorausschauend verlegt. Nun soll sie am 5. März wieder bis in die späten Abendstunden leuchten und zum Flanieren einladen, die farblich illuminierte Bad Dürkheimer Innenstadt. Dabei schmücken bis zu zehn Meter hohe Lichtkegel, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren mit wechselnden Farben die Straßen rund um Römer- und Stadtplatz. Für das (W)Einkaufserlebnis der besonderen Art sorgen zudem die Bad Dürkheimer Winzer, die in einzelnen Geschäften edle Tropfen zu Probierpreisen anbieten. „Ein gemütlicher Stadtbummel mit der Familie, in der neuen Frühjahrskollektion stöbern und danach an der frischen Luft ein gutes Glas Wein genießen – ein Lichtblick in der doch eher tristen Pandemiezeit“, freut sich Bürgermeister Christoph Glogger. Details zum Programm werden in Kürze auf www.bad-duerkheim.com bekannt gegeben.

Frühjahrspräsentation des Forum Pfalz

Tagsüber die Spitzenweine der 23 Forum Pfalz Mitgliedsbetriebe im Kurhaus verkosten und im Anschluss in die Innenstadt zur (W)Einkaufsnacht weiterziehen – auf diese besondere Kombination muss pandemiebedingt in diesem Jahr leider erneut verzichtet werden. Doch auch hier laufen bereits erste Planungen für das kommende Jahr. Am 25. und 26. Februar 2023 warten dann wieder Spitzen-Rotweine, fruchtige Weißweine und frische Sekte auf die Besucher.

Die Bad Dürkheimer WeinKür

Jährlich treffen Freunde und Fans von Bad Dürkheimer Spitzenweinen bei der WeinKür aufeinander und lassen sich von einem jährlich wechselnden Wein-Motto beeindrucken. Bedingt durch die derzeitige Infektionslage findet das Event nicht wie geplant am 12. Februar, sondern erst am 30. April 2022 ab 19 Uhr statt. Durch den Abend begleiten dabei die amtierende Dürkheimer Weinprinzessin Lea I. und Sensorik-Experte Dr. Steffen Michler. Gemeinsam zeigen sie die ganze Sorten- und Geschmacksvielfalt von Dürkheimer Weinen auf. Im Anschluss besteht natürlich wieder die Möglichkeit, weitere Bad Dürkheimer Weine in einer freien Probe zu genießen. Details zum Veranstaltungsort und zum Ablauf werden in den nächsten Wochen auf www.bad-duerkheim.com bekannt gegeben.

Nightgroove Bad Dürkheim

Das für den 2. April 2022 angesetzte Musik- und Kneipenfestival im Herzen der Stadt Bad Dürkheim muss aufgrund der derzeitigen Corona-Lage auch ein drittes Mal pausieren. Solange das Tragen von Masken und die Abstandsregeln ein Teil des Alltags sind, sehen die Veranstalter keine Möglichkeit, den Nightgroove durchzuführen. Optimistisch blicken sie daher ins nächste Jahr und legen den Veranstaltungstag auf den 15. April 2023. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können alternativ dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden.

Bad Dürkheimer Wein-Nächte 2023

Vorfreude ist bekanntermaßen die schönste Freude. So können sich Wein- und Pfalzbegeisterte die Termine für die Wein-Nächte 2023 bereits jetzt in den Terminkalender eintragen: