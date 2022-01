Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 21.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am 19.01.2022 um 16:30 Uhr kam es auf der B39 bei 67433 Neustadt kurz vor dem dortigen Kreisverkehr (Autobahnauffahrt Neustadt/W.-Süd) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 53-jährige Mitteiler gab diesbezüglich an, dass es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug, sowie einem bislang unbekannten Fahrzeug kam. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam laut Angaben des Mitteilers etwas zu weit auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu dem Verkehrsunfall kam. Hiernach setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Verschiedene Betäubungsmittel

Neustadt/Weinstraße (ots) – Verschiedene Betäubungsmittel führte ein 35-jähriger Neustadter mit sich, als er am 21.01.2022 um 03:00 Uhr in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. durch Beamte einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad unterwegs. Im Rahmen der Durchsuchung des Radfahrers händigte dieser geringe Mengen Amfetamin, Haschisch und Marihuana aus. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit des Neustadters ergaben sich im Verlauf der Kontrolle nicht. Der 35-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Außerdem wird in diesem Fall die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall benachrichtigt.

Neustadt: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 21.01.2022 um 03:30 Uhr wurde eine 37-Jährige aus Neustadt in der Karolinenstraße in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerin ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Dame musste ihr Fahrzeug letztlich stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Ihr Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden präventiv sichergestellt. Die Neustadterin muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten-, sowie einem Strafverfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):