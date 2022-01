Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 21.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Mehrere Kontrollstellen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Dienstgebiet (ots) – Auch am 20.01.2022 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Zunächst wurden im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:10 Uhr Schulwegkontrollen im Bereich des Schulzentrums in der Kanalstraße in Bad Dürkheim durchgeführt. Bei drei von insgesamt 17 kontrollierten Fahrrädern konnten Beleuchtungsmängel festgestellt werden, welche im Rahmen der Kontrolle gemeinsam vor Ort behoben werden konnten.

Aufgrund der Anliegen von Anwohnern wurde von 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B37 in Bad Dürkheim, OT Hardenburg, durchgeführt. Von über 50 gemessenen Fahrzeugen überschritt keines die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurden in der Waldstraße in Wachenheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gemessen wurden hier insgesamt 30 Fahrzeuge. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h konnten insgesamt sieben Verstöße festgestellt werden. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit lag bei 79 km/h. Gegen die betroffenen Fahrer wurden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bad Dürkheim, Deidesheim: 13-jähriges Mädchen im Zug bedrängt – Bundespolizei sucht Zeugen

Bad Dürkheim (ots) – Ein bisher unbekannter Mann hat am 20. Januar 2022 um ca. 18:45 Uhr während der Fahrt in der RB 45 von Deidesheim nach Bad Dürkheim ein 13-jähriges Mädchen körperlich bedrängt und angeschrien. Der Mann soll ca. 50 Jahre alt, ungepflegt sowie alkoholisiert gewesen sein. Ein bisher unbekannter Zeuge, ein junger Mann von ca. 25 Jahren kam dem Mädchen zu Hilfe und forderte den Täter auf die Handlung zu unterlassen. Der vorbenannte Zeuge sowie weitere Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder dem bisher unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich unter 0631-340 730 bei der Bundespolizei Kaiserslautern zu melden.

Bad Dürkheim: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 20.01.2022 gegen 20:20 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Kanalstraße in Bad Dürkheim ein 40-jähriger Renault-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da im Rahmen der Kontrolle durch die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, ergab sich der Verdacht von Betäubungsmittelkonsum. Mittels Drogenschnelltest vor Ort ließ sich dieser Verdacht bestätigen. Der Fahrer räumte schließlich ein, Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben. Der PKW-Schlüssel wurde an die ebenfalls anwesende Mutter des Fahrers ausgehändigt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und dessen sofortiger Entzug angeregt. Weiter wurden entsprechende Verfahren wegen des Führens eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Gerolsheim: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Gerolsheim (ots) – Am 20.01.20220, 7:49 Uhr wurde in der Birkenstraße in Gerolsheim ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Nach ersten Feststellungen war ein technischer Defekt die Brandursache. Die freiwillige Feuerwehr Gerolsheim konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Haßloch: Fahrer aus Auto geschnitten

Haßloch (ots) – Zu schnell unterwegs und von der Fahrbahn abgekommen ist am Donnerstagvormittag (20. Jan, 11:45 Uhr) der Fahrer eines Nissan auf der L529 (Holidayparkstraße). Der 87-Jährige überfuhr in einer Linkskurve in Richtung Aumühle/B39 nach Einschätzung der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Fahrbahnteiler (Verkehrsinsel) und kam dann von der Straße ab. Er entwurzelte einen Baum und kam an einem Zaun zum Stehen. Der Mann wurde eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr aus seinem Auto geschnitten werden. Er und seine 81-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

