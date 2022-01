Kaiserslautern: Es ist wieder so weit: Die Stadt Kaiserslautern sucht die Preisträgerin oder den Preisträger des „Kulturpreis Kaiserslautern“ 2022.

„Ich freue mich, dass wir mit der Preisverleihung auch in diesem Jahr wieder das vielfältige, nicht institutionell geförderte Engagement für die Kultur in unserer Stadt würdigen können“,

so Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Beate Kimmel, die sich bei der Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Kaiserslautern für die finanzielle Unterstützung bedankt.

Die Ausschreibungsbedingungen sehen vor, mit dem Preis hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Produktion oder Präsentation der Bildenden Künste, der Darstellenden Künste/Theater und Tanz, der Literatur und Musik zu würdigen, die entweder durch die Person der Preisträgerin oder des Preisträgers oder durch das Werk in einem Zusammenhang mit dem kulturellen Leben der Stadt Kaiserslautern stehen. Der Preis könne sowohl an natürliche Personen als auch an juristische Personen und Personengruppen oder Institutionen verliehen werden, die nicht regelmäßig mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, erläutert Dr. Christoph Dammann, Ideengeber und Leiter des Referats Kultur. Der Preis werde jährlich vergeben. Dank der bereitwilligen und großzügigen Unterstützung der anlässlich des 725-Stadtjubiläums ins Leben gerufenen Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Kaiserslautern sei der Preis mit 3.000 Euro dotiert, die jeweils zur Hälfte von der Stiftung und aus dem städtischen Kulturetat getragen werden.

Der Kulturausschuss der Stadt Kaiserslautern hatte im Oktober 2019 die Einführung des Kulturpreises beschlossen. Sehr viele kommunale Gebietskörperschaften verleihen einen solchen Kulturpreis, um besondere Verdienste auf kulturellem Gebiet zu würdigen. Erste Trägerin des neuen Kulturpreises war Sigrid Wack. Im letzten Jahr erhielt Wolfgang Marschall von den Untieren die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde.

Bis zum 31. März 2022 ist nun jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Kaiserslautern eingeladen, mögliche Preisträgerinnen und Preisträger 2022, die auszeichnungswürdige kulturelle Leistungen vollbracht haben, zu benennen. Diese Vorschläge können bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern, Kulturreferat, in schriftlicher Form unter Nennung der vollständigen Absendeangabe eingereicht werden. Dem Vorschlag ist eine Beschreibung der Leistung beizufügen. Es ist auch möglich, bereits einmal vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten erneut vorzuschlagen. Die großartigen Nominierungen aus den Vorjahren hätten ebenfalls eine Ehrung verdient, meint die Bürgermeisterin.

Die Vergabe erfolgt durch den Kulturausschuss nach Vorschlag durch die Kulturdezernentin, die auch dem Vorstand der Kulturstiftung der Sparkasse angehört. Dem Kulturausschuss können ein oder auch mehrere Vorschläge vorgelegt werden. Die Entscheidung über den oder die vorzulegenden Vorschläge trifft die Kulturdezernentin nach Beratung mit einem Vertreter des Vorstandes der Kulturstiftung der Sparkasse sowie dem Leiter des Referats Kultur. Der Kulturausschuss trifft dann seine Entscheidung zur Vergabe mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Kulturdezernentin. Die Übergabe des Preises wird in feierlichem Rahmen erfolgen.