Sowohl Männer als auch Frauen achten in der kalten Jahreszeit mehr auf ihr Gewicht.

Bis zum Sommer möchten viele eine Bikini-Figur erreichen oder zumindest ein paar überschüssige Pfunde verlieren. Welche Diäten im Jahr 2022 im Trend sind, zeigt dieser Artikel.

Diätshakes zum Abnehmen

Vor allem Diätshakes scheinen sich im neuen Jahr großer Beliebtheit zu erfreuen. Mit einem Diätshake kann man schnell und effektiv überschüssige Kilos loswerden. Abnehmshakes zielen auf ein Kaloriendefizit ab. Das bedeutet, dass der Körper weniger Kalorien bekommt, als er verbraucht. Das Resultat: Er greift auf seine Fettreserven zurück, wodurch Betroffene abnehmen.

Bevor man allerdings eine Diät mithilfe von Abnehmshakes durchführt, sollte man entsprechende Informationen über das jeweilige Produkt einholen. Immerhin muss ein Shake hochwertig sein, damit das Zielgewicht erreicht wird und der Körper gesund bleibt.

Ein guter Diätshake ist mit Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Nährstoffen versehen, damit sich keine Mangelerscheinungen einstellen. Darüber hinaus sollte man nicht den Grundumsatz des Körpers unterschreiten. Dieser ist bei jedem Menschen anders – der Grundumsatz beschreibt die Menge an Kalorien, die der Organismus zum Erhalt seiner Funktionen benötigt. Mithilfe eines Kalorienrechners können diejenigen, die mit Diätshakes abnehmen möchten, unter Berücksichtigung ihres Gewichts, ihrer Größe und ihres Geschlechts ermitteln, wie hoch ihr individueller Kalorienbedarf ist.

Ketogene Diät

Immer mehr Menschen sprechen über die ketogene Diät: Eine sehr strenge Form der Low Carb-Diät. Hier zielt man durch die Ernährung darauf ab, die sogenannte Ketose zu erreichen. Dabei wandelt die Leber Fett in Ketonkörper um, welche der Körper als Energiequelle nutzen kann. Daher setzt die ketogene Diät vor allem auf eine fettreiche und kohlenhydratarme Ernährung, um den Energiestoffwechsel entsprechend umzustellen.

Damit die Ernährung aus maximal 4 % Kohlenhydraten am Tag besteht, stehen vor allem Fisch, Fleisch und kohlenhydratarmes Gemüse wie Gurken, Zucchini und Brokkoli auf dem Ernährungsplan. Außerdem sind Eier und andere tierische Produkte, die als Eiweiß- und Fettquelle dienen, erlaubt. Tabu sind hingegen kohlenhydratreiche Gemüse wie Kartoffeln, Zucker, Nudeln, Reis und Brot. Die ketogene Diät eignet sich somit auch als langfristige Ernährungsumstellung nach Neujahr, wenn man sich den guten Vorsatz gesetzt hat, abzunehmen.

Military-Diät

Die Militär-Diät hat zum Ziel, bis zu 5 Kilo in nur 7 Tagen zu verlieren. Sie wird so oft wiederholt, bis man sein Wunschgewicht erreicht hat. Wie man sich denken kann, sind die Regeln entsprechend streng. In den ersten 3 Tagen gibt es einen festen Ernährungsplan. Die restlichen 4 Tage darf man nach individuellen Vorlieben gestalten.

Doch wie sieht die Diät in der Praxis aus? In den ersten 3 Tagen dürfen maximal 1000 Kalorien pro Tag konsumiert werden. Den Rest der Woche dürfen pro Tag etwa 1500 Kalorien auf den Teller kommen. Erlaubt sind rohes oder gedünstetes Gemüse – am besten Brokkoli, Bohnen und Karotten – und Fleisch, das nur mit sehr wenig pflanzlichem Fett angebraten werden darf. Auch Vollkorntoast und Reiswaffeln sowie Bananen, Äpfel und Grapefruits sind erlaubt. Darüber hinaus darf man Hüttenkäse, Käse und Erdnussbutter essen. Zu trinken gibt es Wasser und schwarzen Kaffee oder Tee. Säfte, Alkohol und Zucker sind streng verboten. Außerdem darf der Kaffee nicht mit Kaffeesahne oder Milch versehen werden.

Paleo-Diät

Die Paleo-Diät richtet sich nach der Ernährung in der Steinzeit aus. Daher hat sie auch ihren Namen, denn die Altsteinzeit wird auch als Paläolithikum bezeichnet. Die Diät hat ihren Ursprung in dem Gedanken, dass die damalige Ernährung evolutionsbedingt am besten für den menschlichen Körper ist. Immerhin haben sich die Gene der Menschheit seitdem nicht verändert.

Somit sind Meeresfrüchte, Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse und Nüsse erlaubt. Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Zucker, Getreide und Milchprodukte sind hingegen verboten. Wie die Lebensmittel konsumiert werden, spielt keine große Rolle. Wer die Paleo-Diät macht, ernährt sich nach dem Grundsatz, dass alles erlaubt ist, was man bereits vor Tausenden von Jahren pflücken, sammeln, jagen oder fischen konnte.

High-Carb-Diät

Viele Kohlenhydrate essen und dabei abnehmen? Nach Low Carb, ketogen und anderen Ernährungsmodellen klingt das nach einem großen Widerspruch. Doch die High-Carb-Diät belehrt uns eines Besseren: Auf dem Speiseplan stehen überwiegend Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Bohnen, Reis, Linsen, Getreide und Mais. Allerdings gibt es ein paar Einschränkungen: Auf tierische Produkte sowie industriell verarbeitete Lebensmittel wird verzichtet.

Um die Funktionsweise der High-Carb-Diät zu verstehen, sollte man sich bewusst machen, dass nicht alle Kohlenhydrate gleich sind. Es gibt Zucker, Zellulose und Stärke. Vor allem Stärke ist bei der High-Carb-Diät relevant, denn sie besteht aus Glukoseketten, die der menschliche Körper in Einfachzucker aufspalten kann. Dadurch wird er über eine längere Zeit hinweg mit Energie versorgt. Darüber hinaus sorgt Glukose dafür, dass das Gehirn Serotonin produziert. Dabei handelt es sich um ein Glückshormon, das für eine bessere Laune sorgt.

Jeder Körper benötigt zudem Fett. Bei der High-Carb-Diät hält sich Fettkonsum allerdings in Grenzen: So wenig Fett wie möglich – so viel wie nötig.