Marxzell – Brand in Kellerwohnung in Schielberg

Karlsruhe (ots) – Ein Brand in einer Kellerwohnung in einem Dreifamilienhaus in

Schielberg am Donnerstagmittag löste einen Einsatz von Feuerwehr und

Rettungskräften aus.

Gegen 14.10 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand in die Turmbergstraße gerufen. In

der Kellerwohnung war ein Brand ausgebrochen, der ??-jährige Bewohner der

Wohnung erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und musste im Krankenhaus

behandelt werden. Der Mann leidet wohl an einer psychischen Erkrankung. Weitere

Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes nicht im Haus.

Die Wohnung wurde lediglich durch den entstandenen Rauch in Mitleidenschaft

gezogen, Gebäudeschaden entstand nicht. Der Schaden wird auf ungefähr 5000 Euro

geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Mannheim

Mannheim/Köln (ots) – Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim haben Kräfte

der Bundespolizei am heutigen Tag (20. Januar) vier Haftbefehle im Kölner

Stadtgebiet vollstreckt. In diesem Zusammenhang durchsuchten Bundespolizisten

zwei Objekte im Kölner Stadtteil Longerich sowie im Severins-Viertel und

beschlagnahmten Beweismittel.

Drei Frauen im Alter von 19, 21 und 23 Jahren sowie ein Mann im Alter von 23

Jahren stehen im Verdacht, mehrheitlich an Bahnhöfen in Baden-Württemberg

Taschendiebstähle begangen zu haben, bei denen sie arbeitsteilig und als Bande

organisiert vorgingen. Hierfür suchten sich die Personen jeweils

Tatörtlichkeiten, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkamen und

traten dann gegenüber den Geschädigten als sog. „Zieher“, „Abdecker“ oder

„Blocker“ auf. Insbesondere verübten sie ihre Taten in Bahnhöfen auf

Rolltreppen, an Bahnsteigen oder beim Einstieg in den Zug. Das hierbei erlangte

Diebesgut beläuft sich mit heutigem Stand der Ermittlungen auf mehrere tausend

Euro.

Im Zusammenhang mit den Festnahmen beschlagnahmten Kräfte der Mobilen Kontroll-

und Überwachungseinheit der Bundespolizei zahlreiche Beweismittel.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte bereits zuvor für alle Tatverdächtigen

Haftbefehle erwirkt. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurden die Personen in

unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg untergebracht.

Das Ermittlungsverfahren wegen schweren Bandendiebstahls wird seit dem Jahr 2020

unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Mannheim geführt. Die Erkenntnisse aus

den heutigen, offenen Maßnahmen fließen in die anhaltenden Ermittlungen ein.

Karlsruhe – Vermehrt Wildunfälle! Zur Vermeidung Fahrverhalten anpassen!

Karlsruhe (ots) – In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Meldungen von

Wildunfällen, so auch in den letzten Tagen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Karlsruhe. Die Zusammenstöße können für Mensch und Tier

schlimme Folgen haben. Aufgrund der fehlenden Knautschzone sind besonders

Motorradfahrer bei einer Kollision gefährdet!

Wie können Wildunfälle vermieden werden:

Besondere Vorsicht ist in Waldstücken, in der Nacht und der

Dämmerung geboten.

Dämmerung geboten. Angepasste Geschwindigkeit! Fahrbahnrand im Auge halten! Äußerst aufmerksam fahren!

Das Gefahrenzeichen Wildwechsel ist ernst zu nehmen.

Achtung! Tiere sind oftmals in Gruppen unterwegs. Bei einem Tier ist mit weiteren zu rechnen.

Riskante Ausweichmanöver sind zu vermeiden, da sie Verkehrsteilnehmer

gefährden könnten.

gefährden könnten. Ist Wild in Sicht sofort auf Abblendlicht umschalten.

Wie verhalte ich mich nach einem Wildunfall:

Die Unfallstelle muss sofort abgesichert werden.

Unverzüglich die Polizei informieren.

Nötigenfalls verletzten Personen Erste Hilfe leisten.

Nicht an verletzte Tiere herantreten bzw. bergen, da sie sehr wehrhaft sind.

Tote Tiere dürfen nicht von der Unfallörtlichkeit entfernt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter 0721/666-1201 oder im Internet unter anderem unter dem folgenden

Link:

Karlsruhe – Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Karlsruhe – Ein 49-jähriger Radfahrer und ein 30-jähriger Fußgänger

stießen am Donnerstag gegen 05.40 Uhr auf der Wohlfahrtsweierer Brücke zusammen.

Der von der Ottostraße kommende Radler nahm offensichtlich den entgegenkommenden

Fußgänger nicht wahr. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligte und

verletzten sich.

Der 30-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Ettlingen – Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen auf der

Landesstraße 607.

Eine 59-jährige Fiat-Fahrerin und ein 40-jähriger BMW-Fahrer waren gegen 08:30

auf der L607 von Malsch kommend hintereinander unterwegs. An der Einmündung auf

die Landstraße hielten die beiden Autos verkehrsbedingt an. Die Fiat-Fahrerin

wollte nach rechts auf diese abbiegen, kam beim Anfahren jedoch ins Stocken. Der

Fahrer des BMW erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Der

40-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine

Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5.500 Euro geschätzt.

Waghäusel – 23-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Karlsruhe – Offensichtlich stand ein junger Mann unter Einfluss von

Marihuana, als dieser am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr einer allgemeinen

Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Den Beamten des Polizeireviers Philippsburg fiel auf der Mannheimer Straße in

Waghäusel auf, dass ein Auto abrupt abbog, nachdem der Fahrer wohl den

Streifenwagen erkannt hatte. Daher wurde der Pkw mit dem Ziel einer Kontrolle

von den Beamten verfolgt.

Anhand der Fahrspur auf der nassen Fahrbahn konnten die aufmerksamen Beamten das

kurzzeitig aus den Augen verlorene Fahrzeug wieder auffinden. Im Rahmen der

Kontrolle hatte es mehrere Anzeichen gegeben, dass der 23-jährige Wagenlenker

unter Drogen stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den

Verdacht. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und für eine Blutprobe

auf die Dienststelle verbracht.

Ubstadt-Weiher- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Ubstadt-Weiher – Ein 72-jähriger Autofahrer staunte am Mittwochmorgen

nicht schlecht, als er feststellte, dass in seinem vorderen rechten Reifen ein

sogenannter „Krähenfuß“ steckte.

Der Mann war gegen 09:00 Uhr auf der Stettfelder Schönbornstraße in Richtung

Bundesstraße 3 unterwegs. Etwa auf der Höhe der Einmündung zur Friedenstraße

hörte er ein lautes „Klackern“. Bei der Überprüfung seines Fahrzeuges bemerkte

er den „Krähenfuß“. Da der Reifen mittlerweile platt war, musste er vor Ort

durch den 72-Jährigen gewechselt werden.

Das Polizeirevier Bad Schönborn sucht in diesem Zusammenhang Zeugen oder

Hinweisgeber, die hierzu sachdienliche Angaben machen können. Diese werden

gebeten sich unter der 07253 80260 zu melden.

Mehrfach gesuchter Mann stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Mannheim – Mittwochabend (19. Januar) hat sich ein Mann, der mehrfach

polizeilich gesucht wurde, am Hauptbahnhof Mannheim gestellt.

Gegen 21 Uhr erschien der 60-jährige rumänische Staatsangehörige auf der Wache

der Bundespolizei in Mannheim. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er zur

Festnahme ausgeschrieben sei.

Eine Überprüfung der Personalien des Mannes bestätigte diese Aussage. Der

60-Jährige wurde wegen mehrfacher Leistungserschleichung von vier

Staatsanwaltschaften gesucht. Er hat eine Gesamtfreiheitsstrafe von über 260

Tagen zu verbüßen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine

Justizvollzugsanstalt verbracht.

Angriff und Beleidigung nach Hinweis auf Rauchverbot

Karlsruhe – Nachdem eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn Mittwochabend

(19. Januar) eine 27-jährige auf das Rauchverbot im Karlsruher Hauptbahnhof

hingewiesen hat, führte das anschließende Verhalten der Angesprochenen zum

Einsatz der Bundespolizei.

Gegen 19:00 Uhr bemerkte die Mitarbeiterin, dass vor einem Geschäft im

Hauptbahnhof und damit außerhalb eines dafür bestimmten Bereiches, eine Frau saß

und rauchte. Sie sprach die 27-jährige Deutsche auf das Verbot an, woraufhin ihr

umgehend mehrere Beleidigungen entgegenschlugen. Die Frau steigerte ihr

aggressives Verhalten weiter und schubste die Bahnmitarbeiterin. Verletzt wurde

sie hierbei nicht.

Eine Streife der Bundespolizei stellte schließlich die Personalien der

Angreiferin fest. Anhand dieser werden nun Anzeigen wegen Körperverletzung,

Beleidigung, Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz und

Verunreinigen von Bahnanlagen gegen die Frau gefertigt.

Ettlingen- Beim Einfahren in den fließenden Verkehr Pkw übersehen

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von rund 9.000 Euro

sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der

Einsteinstraße ereignete.

Gegen 13:50 Uhr fuhr der 55 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Lkw aus

einem Firmengelände auf die Einsteinstraße. Hierbei kollidierte er mit dem

querenden 35-jährigen Autofahrer. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern und

drehte sich um 180 Grad. Durch den Zusammenstoß wurde der 35-Jährige leicht

verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig.