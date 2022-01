Mannheim/Reilingen/Hockenheim/Heidelberg/Kronau: Zigarettenautomaten aufgesprengt (Versuch) – sechs Tatverdächtige auf frischer Tat in Kronau/Landkreis Karlsruhe vorläufig festgenommen

Mannheim/Reilingen/Hockenheim/Heidelberg/Kronau – Sechs Männer im Alter

zwischen 18 und 22 Jahren versuchten am Samstag, den 15. Januar 2022, gegen 22

Uhr, einen Zigarettenautomaten in Kronau/Landkreis Karlsruhe aufzubrechen.

Aufmerksame Zeugen beobachteten die Gruppe, die verdächtig um einen

Zigarettenautomaten in der Straße „An der Oberen Lußhardt“ standen.

Die verständigte Polizei konnte mit starken Kräften alle vermeintliche Täter vor

dem Zigarettenautomaten vorläufig festnehmen. An dem Automaten wurden erste

Aufbruchspuren festgestellt. Außerdem wurden eine Gasflasche und diverse

Tatwerkzeuge bei den Dieben, am nahen Tatortbereich und in einem Tatfahrzeug

aufgefunden.

Ob die Tätergruppierung für weitere ähnlich gelagerte Taten im nördlichen

Bereich des Landkreises Karlsruhe verantwortlich ist, bedarf es noch weiterer

Ermittlungen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten

wieder auf freien Fuß gesetzt. (siehe Pressemitteilung vom 17.1.2022 des PP

Karlsruhe).

Die Verdächtigen, die aus Mannheim, Malsch, Mühlhausen und Bad Schönborn

stammen, kommen für zehn weitere Zigarettenautomatenaufbrüche zwischen dem

26.11.2021-15.012022 in Mannheim (5), Reilingen (2), Hockenheim, Malsch und

Heidelberg (jeweils 1) in Betracht (siehe hierzu auch die jeweiligen

Pressemitteilungen des PP Mannheim).

Während der Großteil der Automaten mit einem unbekannten Mittel aufgesprengt

wurden, wurden die anderen entweder aufgebrochen oder mit Winkelschleifern

aufgeschnitten.

Der Gesamtschaden, der sich aus dem Sachschaden der Zigarettenautomaten und

Diebstahlsschaden der entwendeten Zigaretten ergibt, dürfte sich allein für die

zehn Taten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis auf weit über

10.000.- Euro belaufen.

Mannheim/BAB 656: Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Mannheim/BAB 656 (ots) – Eine 23-jährige Frau war am frühen Mittwochnachmittag

mit dem Auto auf der A 656 unterwegs, obwohl sie keine Fahrerlaubnis besitzt.

Die Frau fiel einer Streife der Autobahnpolizei kurz vor 14 Uhr auf der A 656

auf, als sie mit ihrem VW in Richtung Mannheim fuhr. Am Friedensplatz wurde sie

auf den dortigen Parkplatz gelotst und einer Kontrolle unterzogen. Dabei

stellten die Beamten fest, dass der jungen Frau wegen beharrlicher

Verkehrsverstöße durch die zuständige Behörde die Fahrerlaubnis entzogen worden

war.

Da sich im Fahrzeug neben der 2-jährigen Tochter nur der Lebensgefährte des

23-Jährigen befand, der allerdings ebenfalls nicht über eine Fahrerlaubnis

verfügt, war die Fahrt mit dem VW für die Drei hier beendet und das Auto musste

stehenbleiben.

Gegen die Frau wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Mannheim-Neuostheim, Tageswohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Mannheim – Am vergangenen Mittwoch, gegen 19.40 Uhr kam eine 44-jährige

Geschädigte in der Dürerstraße nach Hause und stellte fest, dass in ihr

Reihenendhaus eingebrochen worden war. Da sie erst ca. eineinhalb Stunden zuvor

ihr Haus verlassen hatte und nicht auszuschließen war, dass sich die Einbrecher

noch in dem Gebäude waren, verständigte sie über Notruf die Polizei. Die

eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt umstellten

zunächst das Wohnhaus und warteten das Eintreffen der Polizeihundeführerstaffel

des Polizeipräsidiums Mannheim ab. Die anschließende Durchsuchung mit einem

Polizeihund verlief ergebnislos, die Täter hatten das Haus bereits verlassen.

Nach derzeitigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Täter über einen

Zaun in den Garten und an die Rückseite des Anwesens. Vermutlich durch eine

offenstehende Balkon- oder Kellertür gelangten die Täter ins Hausinnere. Beim

Eintreffen der Polizei standen beide Türen offen und es konnten keine

Aufbruchspuren festgestellt werden. In sämtlichen Räumen wurden Schränke und

Schubladen durchwühlt. Nach bisherigen Feststellungen wurde Bargeld und Schmuck,

mindestens in Höhe von ca. 2.000 Euro, entwendet. Zeugen werden gebeten, sich

mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621. 174 3310, in Verbindung zu

setzen.

Mannheim: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Mannheim – In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch, 21 – 10 Uhr, beschädigte

ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen in der Waldhofstraße auf dem

öffentlichen Parkplatz abgestellten Klein-LKW Mercedes-Benz Vito und entfernte

sich anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Feststellungspflichten

nachgekommen zu sein. An dem ordnungsgemäß geparkten Vito einer Autovermietung

entstand an der rechten Fahrzeugseite Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel:0621 – 3301-0, in Verbindung zu setzen.