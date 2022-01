Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kirchheimbolanden gesucht

Am Donnerstag, den 20.01.2022, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Kirchheimbolander Ärztehauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von dem Parkplatz. Durch eine bislang unbekannte Zeugin wurde der Unfall womöglich beobachtet und das Kennzeichen abgelesen.

Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls bei der Polizei in Kirchheimbolanden melden.

Fußgängerin vom PKW erfasst

Kirn

Am Donnerstag, dem 20.01.2022 war eine 80-jährige Kirnerin beim Überqueren der Straße von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Gegen 11:40 Uhr war ein 71-Jähriger mit seinem BMW auf der Langgasse vom Steinweg in Richtung Altstadt unterwegs. An der Einmündung zur Mauergasse übersah der BMW-Fahrer beim Anfahren die Fahrbahn überquerende Fußgängerin. Beim anschließenden Zusammenstoß fiel die 80-Jährige zu Boden. Hierbei erlitt sie eine Verletzung an der Schulter und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am PKW entstand kein Schaden.

Der PKW-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung einem Strafverfahren