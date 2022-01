Helmstadt-Bargen/Flinsbach: Unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Helmstadt-Bargen/Flinsbach (ots) – Am helllichten Mittwochnachmittag war eine

35-jährige Frau mit ihrem Auto im Ortsteil Flinsbach unterwegs, obwohl sie unter

Drogeneinfluss stand. Die Frau wurde kurz nach 13 Uhr in der Jahnstraße

angehalten und später auf dem Revier einem Vortest unterzogen, der den Verdacht

auf eine Marihuana-Beeinflussung bestätigte. Daraufhin wurde eine Blutprobe

angeordnet, das Ergebnis steht noch aus. Nach dessen Eingang wird neben einer

Strafanzeige auch die zuständige Führerscheinstelle informiert. Die Ermittlungen

dauern an.

Waibstadt-Daisbach: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Waibstadt-Daisbach (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer/Autofahrerin

beschädigte am Mittwoch einen 1er BMW, der zwischen 10 Uhr und 19.30 Uhr in der

Daisbachtalstraße, gegenüber des Anwesens Nr. 58, abgestellt war.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000.- Euro. Das

Fahrzeug des Verursachers/der Verursacherin dürfte ebenfalls erheblich und

deutlich sichtbar beschädigt sein.

Hinweise bitte an die Unfallermittler des Polizeireviers Sinsheim, Tel.:

07261/690-0.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss gegen geparktes Auto gefahren

Sinsheim – Am Mittwoch gegen 09:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger

Mitsubishi-Fahrer in der Kurpfalzstraße unter Alkoholeinfluss gegen einen am

Straßenrand geparkten Citroen und verursachte einen Schaden von mehr als 4.000

Euro. Der Mann war in Richtung Hauptstraße unterwegs als er nach rechts von der

Fahrbahn abkam und mit dem Citroen kollidierte. Die alarmierte Polizeistreife

stellte bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest, weshalb ein

Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser bestätigte den Verdacht der Beamten.

Der 54-Jährige hatte einen Wert von 0,66 Promille. Er musste mit zur

Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach durfte er gehen. Der

Mitsubishi wurde durch den Zusammenstoß so sehr beschädigt, dass er abgeschleppt

werden musste.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzte Autofahrerin und 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ladenburg – Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr kollidierte eine 38-jährige

Opel-Fahrer im Kreuzungsbereich Neckarstraße / Goethestraße mit einer

entgegenkommenden 75-jährigen Mazda-Fahrerin, wodurch die 75-Jährige leichte

Verletzungen davontrug. Die Opel-Fahrerin war auf der Neckarstraße in Richtung

Sportgelände unterwegs und wollte nach links in die Goethestraße abbiegen.

Hierbei übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne die entgegenkommende

Mazda-Fahrerin und kollidierte mit dieser frontal. Es entstand ein Gesamtschaden

in Höhe von 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen war die Neckarstraße im

Bereich der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Hunde schlagen Einbrecher in die Flucht

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

gegen 02:30 Uhr schlugen in einem Anwesen in der Willy-Brandt-Straße die Hunde

der dortigen Anwohner an. Am Mittwochmorgen stellten diese dann beim Hochlassen

der Rollläden eine Beschädigung am Rollladen der Terrassentür fest, welche auf

einen Einbruchsversuch schließen lässt. Einer oder mehrere unbekannte Täter

hatten sich vermutlich über das Gartengrundstück Zugang zum Anwesen verschafft

und hatten versucht, über die Terrassentür in das Anwesen zu gelangen.

Vermutlich wurden sie hierbei durch die Hunde der Anwohner bemerkt und in die

Flucht geschlagen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich

der Willy-Brandt-Straße wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0621 – 174

4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis – Am vergangenen Mittwoch, gegen 15 Uhr,

stellte ein Autofahrer fest, dass sein in der Gartenstraße geparkter Pkw Fiat

Mooveo beschädigt war. Er hatte sein Auto vier Tage zuvor dort ordnungsgemäß zum

Parken abgestellt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hat ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsfahren den PKW an der

Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel beschädigt und sich anschließend

unerlaubt von der Unfallstelle entfernt ohne seinen Feststellungspflichten

nachzukommen. An der Unfallstelle konnten vermutlich von dem flüchtigen Fahrzeug

Splitter des Rücklichtes aufgefunden und gesichert werden. Am Pkw des

Geschädigten entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222. 5709-0,

in Verbindung zu setzen.