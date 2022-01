Brand in Shisha-Bar

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen alarmierte ein Zeuge kurz vor

5 Uhr die Rettungskräfte. Er meldete einen Brand in einem Wohn- und

Geschäftshaus in der Spittelstraße. Im Erdgeschoß befindet sich eine Shisha-Bar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des Lokals in Flammen. Das Feuer

hatte bereits auf das Mobiliar und die Decke übergegriffen. Eine Ausbreitung des

Brandes auf andere Gebäudeteile konnte die Feuerwehr verhindern und den Brand

löschen.

Bewohner wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter

Höhe.

Die Ursache des Feuers ist unklar. Da auch Brandstiftung nicht geschlossen

werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder

sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631

369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |mhm

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am

Mittwochnachmittag auf der Obere Lauterstraße zwischen Otterbach und

Kaiserslautern einen Unfall gebaut – und ist anschließend abgehauen. Der

Unfallgegner rief die Polizei. Laut Aussage des 62-jährigen Unfallgegners,

wollte dieser in die Straße Falltal einbiegen. Beim Abbremsen, fuhr der hinter

ihm fahrende 51-jährige Mann auf ihn auf. Der 51-Jährige stieg aus, meinte der

Schaden sei nicht so schlimm, stieg wieder in seinen Wagen ein und entfernet

sich von der Unfallstelle. Der 62-jährige Unfallgegner gab weiter an, dass der

Mann Schlangenlinien gefahren sei und beim Aussteigen leicht geschwankt habe.

Dank des abgelesenen Kennzeichens durch einen weiteren Zeugen konnte die Polizei

dem Mann wenig später einen Besuch abstatten. An seinem Auto waren deutliche

Unfallspuren zu erkennen. Weil der Mann nach Alkohol roch, wurde er zum

Atemalkoholtest gebeten – Ergebnis: 2,53 Promille. Der 51-Jährige musste deshalb

mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn

wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerflucht strafrechtlich ermittelt.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. |elz

Randalierer landet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich anderen gegenüber aggressiv verhielt, hat

die Polizei am Mittwochnachmittag einen Mann in Gewahrsam genommen. Der

22-Jährige war aufgefallen, weil er in mehreren Geschäften in der Mall

randalierte. Im Bereich der Fruchthallstraße wurde der Mann dann beobachtet wie

er Kinder und Jugendliche anpöbelte. Zeugen riefen die Polizei. Beim Eintreffen

der Beamten machten zwei Kinder auf sich aufmerksam. Sie hatte den 22-Jährigen

dabei beobachtet, wie er sich mit einer Gruppe Heranwachsender angelegt und

geprügelt hätte. Danach hat er einen der beiden berichtenden Jungs, gegen dessen

Willen, auf den Arm genommen und herumgetragen. Die Beamten trafen den

22-Jährigen in der Burgstraße an. Er verweigerte jegliche Angaben zu seiner

Person und ließ auch eine Durchsuchung nicht zu. Aufgrund seiner Aggressivität

wurde er gefesselt und in Gewahrsam genommen. |elz

Einbruch in Teststation

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in

den Container einer Corona Teststation am Opelkreisel eingedrungen. Die

Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und entwendeten medizinische

Einwegprodukte, wie Masken und Desinfektionsmittel. Sie konnten unerkannt

entkommen. Zeugen, die in der Zeit zwischen Montagabend, 17:40 Uhr und

Dienstagmorgen, 8:55 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst

Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz