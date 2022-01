Manipulation am Geldautomaten – Hinweisgeberin gesucht

Heppenheim (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten nach ersten Erkenntnissen in der Zeit vom 15. Januar bis 17. Januar einen Geldautomaten in der Ernst-Schneider-Straße manipuliert. Die Ermittler des Kommissariats ZU 50 gehen davon aus, dass die Kriminellen gegen 12 Uhr eine Vorrichtung am Automaten anbrachten, der die Magnetstreifenkarten und die PIN-Eingaben ausspähen sollten. Eine bislang noch unbekannte Kundin bemerkte die Manipulation gegen 9 Uhr am Montag (17.01.), was schließlich die Polizei auf den Plan rief.

Die von den Betrügern angebrachten Geräte wurden schließlich durch die Beamten sichergestellt. Die Personalien der Zeugin stehen jedoch nicht fest. Sie wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Weitere Zeugen, die gegen 12 Uhr am vergangenen Samstag (15.01.) den Anbau des Skimming-Equipments beobachtet oder verdächtige Personen im Umfeld bemerkt haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet

Zwingenberg (ots) – Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (19.01.) zwei hochwertige Fahrzeuge in Zwingenberg und Heppenheim. Das Kommissariat 21/22 sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In der Straße “Am Malschen” in Zwingenberg hatten es die bislang noch unbekannten Täter auf einen schwarzen Mercedes AMG (DA-TK 209) abgesehen, am Weißen Rain in Heppenheim war es ein blauer Audi SQ5 (GG-G 990).

Es ist zu vermuten, dass die Diebe das Keyless-Go System überwanden, um die Autos zu öffnen und zu entwenden. Beide Fahrzeuge haben einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Mercedes sollte gegen 7 Uhr auf der Autobahn 4 bei Heinichen (Sachsen) durch eine Polizeistreife gestoppt werden.

Der Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltezeichen und ergriff mit seinem hochmotorisierten Wagen die Flucht. Eine weitere Fahndung verlief noch ohne Erfolg. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zum Verbleib der Autos und zu den Tätern nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

Viernheim (ots) – Indem sie die Seitenscheibe der Beifahrertür einschlugen, gelang es bislang noch unbekannten Tätern, im Laufe der Nacht zum Donnerstag (20.01.) einen Mercedes Transporter im Berliner Ring aufzubrechen. Zeugen verständigten gegen 7.15 Uhr die Polizei.

Die Kriminellen hatten es nach bisherigen Erkenntnissen auf zurückgelassene Werkzeuge abgesehen, die aus dem Bus entwendet wurden. Die genaue Höhe und der Umfang der Beute steht derzeit noch nicht abschließend fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06204/9377-0 mit dem Kommissariat 42 in Viernheim in Verbindung zu setzen.

Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

Mörlenbach (ots) – Auf Schmuck und Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch im Laufe des Mittwochs (19.01.) abgesehen. Zwischen 7.15 Uhr und 19 Uhr gelangten die Kriminellen nach ersten Erkenntnissen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen im Erlenweg.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher das gesamte Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht – Hund getötet

Erbach (ots) – Am Mittwoch 19.01.2022 gegen 21 Uhr ging eine 61-jährige Erbacherin in der Werner-von-Siemens-Straße mit ihrem Hund spazieren. In Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes für Naturkost setzte die Fußgängerin dazu an, die Fahrbahn zu überqueren, als sich ein dunkler SUV mit überhöhter Geschwindigkeit nähert. Der bereits am Straßenrand befindliche Kleinsthund wurde durch den SUV erfasst und tödlich verletzt.

Der SUV entfernte sich in Fahrtrichtung Michelstadt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Kosmetikstudio im Visier Krimineller

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Ein Kosmetikstudio in der Ludwig-Thoma-Straße rückte in das Visier Krimineller. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei am Mittwochmittag (19.1.) gemeldet und kann bis zum Mittwoch (5.1.) zurückliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt die Tür des Studios zu öffnen.

Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

E-Bike aus Hinterhof gestohlen

Darmstadt (ots) – Mit einem Pedelec der Marke Cube entkam ein bislang noch unbekannter Täter nach einem Diebstahl am Mittwochnachmittag (19.01.). Kurz nach 14 Uhr betrat der Kriminelle den Hinterhof eines Anwesens in der Liebigstraße. Hier ging er zu den Fahrradständern, flexte das Schloss eines dort abgestellten, blauen E-Mountainbikes auf und entwendete es samt der durchtrennten Sicherung. Das Rad hatte eine rot-weiß-karierte Tasche am Lenker.

Laut der Aussage einer Zeugin war der Dieb circa 25 Jahre jung, 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit einer dunklen Jacke mit Pelzkragen bekleidet. Die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen, zudem trug er noch eine schwarze Kappe.

Zeugen mit Hinweisen zum Verbleib des Pedelecs oder zu dem Beschriebenen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen.

Kriminelle gehen leer aus

Darmstadt (ots) – Ohne Beute mussten bislang noch unbekannte Täter am Mittwoch (19.01.) das Weite suchen. Gegen 12 Uhr wurden die Spuren der Kriminellen bemerkt, die nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Gelände der Feuerwehr in der Weiterstädter Landstraße eine Lagerhalle aufbrechen wollten.

Sie gelangten jedoch nicht in das Innere und ließen von weiteren Aufbruchsversuchen ab. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Einbrecher trifft auf Bewohner und flüchtet

Stockstadt (ots) – Ein Wohnhaus in der Wingertstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag 20.01.2022 kurz vor 02.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter hebelte zunächst die Haustür auf und verschaffte sich so Zugang in das Gebäude. Der ungebetene nächtliche Besucher durchsuchte anschließend mehrere Räume und stieß hierbei im Schlafzimmer auf die beiden 55- und 56-jährigen Bewohner.

Der Einbrecher ergriff daraufhin sofort die Flucht ins Freie. Ob er etwas gestohlen hat, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und trug Arbeitskleidung, unter anderem eine graue Cargohose. Er führte zudem eine größere Taschenlampe mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Südhessen

Neue Medienbroschüre erhältlich – “Bildung in der digitalen Welt – Wo finde ich Unterstützungsangebote?”

Südhessen (ots) – Kinder und Jugendliche nutzen digitale Medien täglich, um mit Freunden zu kommunizieren, sich selbst auszudrücken oder einfach zur Unterhaltung. Grenzloser Informationsbeschaffung steht fast nichts mehr im Wege.

Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Erziehende auf der anderen Seite stehen vor der Herausforderung, in der scheinbar unendlichen Welt der digitalen Möglichkeiten den Überblick zu behalten. Sie haben aber die verantwortungsvolle Aufgabe, Kinder und Jugendliche bei der digitalen Mediennutzung zu unterstützen. Hierzu gehört es, die Chancen und Möglichkeiten aber auch die Gefahren und Grenzen von digitalem Handeln aufzuzeigen.

Aber was genau ist erforderlich, um Kinder und Jugendliche zu einem sachgerechten sowie selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien zu befähigen? Mit der neu erstellten Broschüre werden die vielfältigen präventiven und interventiven Medienangebote aber auch die Hilfeeinrichtungen gebündelt aufgezeigt, um Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Erziehende bei der Begleitung der Kinder und Jugendlichen in der digitalen Welt zu unterstützen.

Martina Schmiegelt von der Regionalen Geschäftsstelle Südhessen des Netzwerks gegen Gewalt und der Medienpädagoge des Polizeipräsidium Südhessen Florian Sauerwein haben in Kooperation mit dem Kreis Groß-Gerau, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Kreis Bergstraße die Medienbroschüre erstellt, die kompakt und übersichtlich über das Unterstützungsangebot von Akteuren auf regionaler, südhessenweiter und hessenweiter Ebene hinsichtlich Onlineangeboten, Hilfe- und Beratung per Chat & Telefon sowie Internetbeschwerdestellen informiert.

Die aufgeführten Behörden, Institutionen, Vereine und Netzwerkpartner geben Hilfestellungen zu vielfältigen Fragen, wie Verletzungen digitaler Persönlichkeitsrechte, Cybermobbing, Cybergrooming, Sextortion, Sexting, Mediensucht, Datenklau, Hate Speech, Fake News, Jugendschutz, Fakeshops, Urheberrechte, Pornografie, Medienbildungskonzepte, Medienpädagogik, Medienkompetenz, Technikverleih, Beratung oder zu Fortbildungsangeboten für Kindertagesstätten, Schulen und Multiplikatoren. Zu der Broschüre wurde auch ein DIN A0 Poster mit der Übersicht aller Akteure erstellt, welches sich gut im Lehrerzimmer oder im Büro aufhängen lässt.

In den nächsten Tagen werden den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern in den Landkreisen und der Stadt sowie den Staatlichen Schulämtern die Broschüren und Poster für die Weiterverteilung persönlich übergeben. Die Broschüre versteht sich als eine Maßnahme zur Vernetzung im Themenkomplex der digitalen Medien.

Die digitale Version kann gerne unter folgendem Link direkt heruntergeladen werden: https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de oder über den QR-Code.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen