Friedberg: Die Polizei-News

Wölfersheim: Alkoholisiert in parkende Fahrzeuge gekracht

(ots) – Hohen Sachschaden von etwa 30.000 Euro verursachte ein offenbar betrunkener Autofahrer in der Bahnhofstraße in der Nacht auf Mittwoch 19.01.2022. Der 20-jährige war gegen 01.30 Uhr mit seinem grünen Fiat in Höhe der Hausnummer 15, in zwei am Straßenrand parkende Fahrzeuge gekracht. Er blieb unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille.

Der Heranwachsende musste zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Einbrecher ertappt – Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus kam es am Mittwochnachmittag im Karlsbader Weg in Bad Vilbel. Gegen 14 Uhr hatte sich ein bislang noch unbekannter Einbrecher auf das Grundstück begeben und versucht, dort gewaltsam versucht, durch eine Terrassentür in das Gebäude einzudringen.

Dabei war der als junger, etwa 175-180 cm großer Mann, der zur Tatzeit mit einem grünen Parka und dunkler Jeans bekleidet gewesen sein soll, durch Zeugen gestört worden, woraufhin er die Flucht ergriff.

Nun ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind am Mittwochnachmittag im Karlsbader Weg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatten weitere Personen die Tat beobachten können? Wem ist der Tatverdächtige bei der anschließenden Flucht begegnet?

Hirzenhain: Kennzeichen gestohlen

Beide amtlichen Kennzeichen eines schwarzen VW verschwanden in der Nacht auf Donnerstag in der Straße Am Schwimmbad. Zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr hatten sich Diebe offenbar an dem Auto zu schaffen gemacht und die Schilder mit der Kennung “FB-IT 85” mitgenommen. Wo sind diese seither aufgefallen? Hatte jemand den Diebstahl beobachten können? Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Zielrichtung BMW

Auf Autoteile hatten es Diebe in der Nacht auf Donnerstag an der Pfarrwiese abgesehen. So wurde dort zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) das fest verbaute Navigationsgerät / Bordcomputer aus einem silbernen 3er BMW ausgebaut, nachdem zuvor eine Autoscheibe eingeschlagen worden war, um in den Innenraum zu gelangen.

Aus einem grauen 5er entwendeten Diebe das verbaute Digitaltachometer. Auch in diesem Falle hatten die Langfinger dazu zuvor Fensterglas zertrümmert. Die Polizei in Bad Vilbel bittet mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum insbesondere im Bereich der Pfarrwiese verdächtige Personen aufgefallen waren, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

