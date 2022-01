Einbruch in Einkaufsmarkt,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 19.01.2022, 23.30 Uhr bis 20.01.2022, 05.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag in der Dotzheimer

Straße in einen Einkaufsmarkt ein und erbeuteten Zigaretten. Die Einbrecher

hebelten zwischen 23.30 Uhr und 05.30 Uhr die Schiebetür des Marktes auf,

öffneten gewaltsam einen verschlossenen Schrank im Kassenbereich und ließen

hieraus eine unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen mitgehen. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Erneut Lenkräder ausgebaut,

Wiesbaden, 18.01.2022 bis 20.01.2022,

(pl)In den letzten beiden Nächten hatten es Autoaufbrecher in Wiesbaden erneut

auf die Lenkräder geparkter BMW abgesehen. Die Täter schlugen in der Nacht zum

Mittwoch in der Breitenbachstraße, der Donnersbergstraße sowie der

Josef-Brix-Straße zu und bauten die Lenkräder aus drei Fahrzeugen aus. In einem

Fall ließen sie zusätzlich auch noch das festinstallierte Navigationsgerät

mitgehen. Eine Nacht später waren die Unbekannten in Bierstadt unterwegs und

entwendeten die Lenkräder dreier im Bereich „Am Wolfsfeld“, „Am Speiergarten“

sowie Leipziger Straße abgestellter BMW. Der verursachte Gesamtschaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Mainz-Kostheim, Salzburger Straße, 18.01.2022, 14.00 Uhr bis 19.01.2022, 07.30

Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Salzburger Straße in Mainz-Kostheim wurde

zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eine Wohnung von Einbrechern

heimgesucht. Die Täter verschafften sich auf bislang noch unbekannte Weise

Zutritt zu der in Kernsanierung befindlichen Wohnung und entwendeten hieraus

zwei Stemmhämmer im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Busfahrerin angegriffen,

Wiesbaden, Rheinstraße, 19.01.2022, 11.35 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag wurde in Wiesbaden eine 50-jährige Busfahrerin von einem

bislang unbekannten Täter angegriffen. Der spätere Angreifer soll zuvor am

Hauptbahnhof in den Bus der Linie 6 eingestiegen sein und mit dem Bus bis in die

Rheinstraße gefahren sein. An einer dortigen Bushaltestelle habe der Unbekannte

der Busfahrerin dann gegen 11.35 Uhr ins Gesicht geschlagen und den Bus dann in

Richtung Fußgängerzone verlassen. Der Angreifer soll etwa 30-40 Jahre alt, ca.

1,70 Meter groß sowie muskulös gewesen sein und eine dunkle Hautfarbe gehabt

haben. Getragen habe er eine rotblaue Strickmütze, eine dunkle

Mundnasenbedeckung, eine dunkelblaue Weste sowie eine dunkelblaue Jeans.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fußgänger bei Unfallflucht verletzt,

Oestrich-Winkel, Friedhofstraße, Mittwoch, 19.01.2022, 21:00 Uhr,

(mh) Am Mittwochabend ist in der Friedhofstraße in Oestrich-Winkel ein Fußgänger

bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt worden. Der 32-jährige

Geschädigte lief auf der besagten Straße und war im Begriff, die

Langenhoffstraße zu überqueren, als er ein herannahendes Fahrzeug bemerkte.

Trotz seines Versuchs, auf den Bürgersteig zurückzukehren und augenscheinlicher

Bremsung des unbekannten Fahrzeugs kam es zu einem Zusammenstoß. Der Fußgänger

wurde dadurch zu Boden geworfen, der Fahrer oder die Fahrerin setzten ihre Fahrt

fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der PKW, bei dem

es sich laut dem Geschädigten um einen Audi A3 oder einen BMW 1er unbekannter

Farbe gehandelt haben könnte, fuhr in Richtung der Mühlstraße davon. Der

32-Jährige erlitt durch den Vorfall Prellungen.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer oder

Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rüdesheim

unter der Nummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Bleidenstadter Wohnung,

Taunusstein, Bleidenstadt, Herblayer Straße, Mittwoch, 19.01.2022, 15:45 Uhr bis

18:50 Uhr,

(mh) Am Mittwochnachmittag wurde durch unbekannte Täter ein Einbruch in eine

Wohnung in der Herblayer Straße durchgeführt. Die Einbrecher hebelten ein

Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck

und verließen die Örtlichkeit unbemerkt.

Personen, die im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 18:50 Uhr verdächtige

Wahrnehmungen im Bereich der Herblayer Straße gemacht haben, werden gebeten,

diese der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 70 78-0

mitzuteilen.

Einbrecher bei Tat gestört,

Niedernhausen, Oranienstraße, Mittwoch, 19.01.2022, 18:20 Uhr,

(mh) Am Mittwochabend sind Einbrecher bei Ausführung ihrer Tat in der

Oranienstraße in Niedernhausen durch Zeugen gestört worden und nahmen Reißaus.

Die unbekannten Täter waren gerade dabei, den Rollladen einer Terrassentür

hochzuschieben, als ein Jogger mit Stirnlampe sie erblickte. Im Licht der Lampe

entfernten sie sich in Richtung der Gärten der Oranienstraße. Der erste Täter

sei männlich gewesen, ca. 170-180 cm groß und von normaler Statur. Er habe eine

dunkle Jacke und eine dunkle Wintermütze getragen. Der zweite Täter hatte

ebenfalls eine dunkle Jacke und eine Wintermütze, ob es sich um einen Mann oder

eine Frau handelte, konnte der Zeuge nicht feststellen.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten,

sich bei der Polizeistation Idstein unter der Nummer (06126) 9394-0 zu melden.