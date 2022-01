Haßloch: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Haßloch – Ein mit zwei Personen besetzter PKW befuhr am Donnerstag, 20.01.2022, die L529 in Richtung Holiday-Park. In Höhe der Ponyfarm kam das Fahrzeug, aus bisher unbekannten Gründen, rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum und der Umzäunung einer Pferdekoppel.

Die Alarmierung der Feuerwehr Haßloch erfolgte um 11:54 Uhr durch die Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen.

Mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften rückte die Wehr aus. An der Einsatzstelle wurde umgehend der Brandschutz sichergestellt. Da eine Person noch im Fahrzeug eingeklemmt war, leiteten die Einsatzkräfte, in enger Abstimmung mit dem Rettungsdienst, die Personenrettung ein.

Nachdem der PKW unterbaut war, konnte mit den hydraulischen Rettungsgeräten, eine große Öffnung über die komplette Fahrzeugseite geschaffen werden. Durch diese wurde die Person schonend gerettet.

Abschließend klemmten die Feuerwehrleute die Batterie ab und überprüfte das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe. Der betroffene Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert.

Beide Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber vor Ort, die Polizei mit einem Fahrzeug, sowie der „Landesbetrieb Mobilität“.

Nach fast zwei Stunden konnten de letzten Kräfte das Gerätehaus verlassen.