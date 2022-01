Herborn: Illegale Glücksspielautomaten und Bargeld sichergestellt

Gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei, dem Ordnungsamt Herborn und dem Gewerbeamt des Lahn-Dill-Kreises kontrollierten Kriminalpolizisten aus Dillenburg gestern (19.01.2022) in einer Bar in der Herborner Mühlgasse. Ab 13:30 Uhr nahmen die Beamten die Lokalität unter die Lupe und überprüften die anwesenden Personen.

Sie stellten 4 illegale Glücksspielautomaten und rund 14.000 Euro sicher. Die Ordnungshüter leiteten Verfahren wegen des Verdachts der Veranstaltung des illegalen Glücksspiels ein. Eine Mitarbeiterin verstieß gegen die derzeitige Maskenpflicht. Mit der Bearbeitung der Ordnungswidrigkeit befasst sich nun die Ordnungsbehörde.

Breitscheid-Rabenscheid: Unbekannter touchiert Zaun

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bartensteinstraße sucht die Polizei nun Zeugen. Bereits am 11.01.2022, morgens gegen 06:05 Uhr, befuhr ein Lkw mit Anhänger die Waldstraße. An der Einmündung zur Bartstraße, in die er nach rechts einbog, touchierte der Anhänger offenbar beim Einbiegen den dortigen Zaun.

Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern flüchtete der Unfallfahrer. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Beilstein-Greifenstein: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Auf der Herborner Straße kam es am vergangenen Freitag (14.01.2022) zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Um 12:15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Ford-Fahrer mit seinem Fiesta in Richtung Schloßstraße. In Höhe der Hausnummer 25 kam ihm ein hellblauer Kombi entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die beiden Außenspiegel.

Die Fahrerin des Kombis hielt zunächst kurz an, setzte dann aber ihre Fahrt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, fort. Der Schaden an dem roten Ford beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

