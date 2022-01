Raubüberfall auf Drive-Inn-Backshop

Spangenberg (ots) – 20.01.2022, 05:40 Uhr – Das Scheingeld aus der Kasse einer Bäckereifiliale in der Melsunger Straße raubte ein unbekannter Täter am Donnerstagmorgen. Der Unbekannte begab sich zu Fuß zu der Drive-Inn-Filiale, beugte sich durch das offene Schalterfenster und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Er drohte ihr den Gebrauch der Schusswaffe an und forderte Bargeld. Nachdem er sich das Scheingeld aus dem Kasseneinsatz genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Melsungen.

Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist von kräftiger Statur, Mitte 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hat blonde schulterlange Haare. Er sprach akzentfreies Deutsch. Von der Bekleidung ist nur bekannt, dass er ein weißes Hemd trug.

Eine Jacke hatte er nicht an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere zu der beschriebenen Person, an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681-774-0

KTM-Geländemotorrad aus Scheune gestohlen

Homberg-Wernswig (ots) – 18.01.2022, 20:00 Uhr bis 19.01.2022, 14:00 Uhr – Ein nicht zugelassenes KTM-Geländemotorrad stahlen unbekannte Täter aus einer Scheune in der Hauptstraße. Die Täter begaben sich zu der unverschlossenen Scheune und stahlen das dort abgestellte schwarz-orange Motorrad auf nicht bekannte Weise.

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine KTM 450 EXC im Wert von 3.850 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbrüche in zwei Wohnhäuser

Guxhagen (ots) – 17.01.2022, 15:00 Uhr bis 19.01.2022, 11:30 Uhr – In Wohnhäuser in der Straße “Am Loh” und in der “Schlesierstraße” brachen unbekannte Täter in der Zeit von 17.01.2022, 15:00 Uhr bis 19.01.2022, 11:30 Uhr ein. Aus einem Haus wurde ein goldenes Armband gestohlen. Die Täter begaben sich auf die Rückseite des Einfamilienhauses “Am Loh” und brachen dort die Kellertür auf. Nachdem sie in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie die gesamten Räumlichkeiten. Ein aufgefundenes goldenes Armband stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250 Euro.

In das Haus in der Schlesierstraße brachen die Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag ein. Die Täter versuchten zuerst eine Kellertür aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Anschließend brachen sie ein Fenster auf, stiegen in das Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt hier 1.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei könnte es sich bei den Tätern um die gleichen Täter (mindestens drei) handeln, die auch in Felsberg-Hesserode versuchten in ein Wohnhaus einzubrechen und von dort mit einem Pkw geflüchtet sind (siehe Pressemeldung vom 19.01.2022) Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

