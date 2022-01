Gegenstand explodiert auf neuem Elektroauto

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch 19.01.2022 auf einem fabrikneuen VW ID.4 in der Straße “Königstor” einen Gegenstand zur Explosion gebracht. Dadurch wurden der Kotflügel, die Windschutzscheibe und die Elektronik des silbernen Pkw erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar. Konkrete Hinweise, dass ein politisches Motiv vorliegen könnte, liegen nach den bisherigen Ermittlungen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ein Mitarbeiter des Autohauses hatte den Schaden an dem Neuwagen, der auf einem Parkplatz des Firmengeländes direkt an der Straße abgestellt war, erst am heutigen Donnerstagmorgen entdeckt und die Polizei gerufen. Die Tat fand allerdings bisherigen Ermittlungen zufolge bereits in der Nacht zum Mittwoch statt:

Ein Anwohner aus der Luisenstraße hatte in dieser Nacht gegen 1:40 Uhr einen lauten Knall gehört und dies über den Notruf gemeldet. Bei einer anschließenden Absuche der Polizei im Nahbereich konnte nichts Verdächtiges festgestellt werden. Wie die heute am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, könnte die Explosion durch einen sogenannten “Polenböller” herbeigeführt worden sein, der auf dem Fahrzeug abgelegt wurde.

Der Schaden an dem Neuwagen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Wer den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Einbruch in Haus in Vollmarshausen – Kripo erbittet Zeugenhinweise

Lohfelden (ots) – Zeugen eines Einbruchs, der sich am Mittwoch 19.01.2022 in Lohfelden-Vollmarshausen ereignete, suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Unbekannte waren dort in ein Einfamilienhaus in der Straße “Auf dem Borneberg” eingebrochen und hatten einen kleinen Tresor mit Bargeld und Dokumenten sowie mehrere Schmuckstücke erbeutet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 18:30 Uhr ereignet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter das Wohnzimmerfenster aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Mit dem Möbeltresor, den sie gewaltsam aus der Wand rissen, traten sie schließlich über das aufgebrochene Fenster die Flucht nach draußen an, wo sich die Spur der Einbrecher verliert.

Ob die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die am gestrigen Mittwoch im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Bargeld und Schmuck

Kaufungen (ots) – Eine hochbetagte Frau aus Kaufungen wurde am Mittwoch 19.01.2022 Opfer einer miesen Betrugsmasche. Ein falscher Bankmitarbeiter hatte sich bei ihr gemeldet und vorgegeben, er habe von der Polizei erfahren, dass ein Einbruch bei ihr bevorstehe. In dem guten Glauben, ihre Wertsachen vor der Einbrecherbande zu retten und auf der Bank in Sicherheit zu bringen, übergab sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an eine unbekannte Abholerin.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch eine Veröffentlichung, Hinweise auf die Täter zu erhalten.

Der Anruf des angeblichen Sicherheitsmitarbeiters der Bank war gegen 11 Uhr auf dem Festnetzanschluss des Opfers eingegangen. Der Mann am Telefon gab vor, dass vom Konto der Seniorin ein vierstelliger Geldbetrag abgebucht wurde. Als die schockierte Frau angab, dass dies widerrechtlich geschehen sein muss, bat er freundlich an, sofort die Kontosperrung vorzunehmen. Weiter gab er an, dass er ohnehin mit der Kasseler Polizei im Kontakt stehe und erfahren habe, dass es in der Nachbarschaft der Seniorin zur Festnahme von zwei Einbrechern als Teil einer Bande gekommen war. Bei ihnen sei eine Liste mit dem Namen und der Adresse der Seniorin gefunden worden. Demnach soll bei ihr der nächste Einbruch der Bande stattfinden, weshalb ihre Wertgegenstände zu Hause nicht mehr sicher seien.

Durch die geschickte Gesprächsführung ließ der Betrüger die eingeschüchterte Frau glauben, dass seine Kollegin die Wertsachen abholt, um sie zur Bank und somit in Sicherheit zu bringen. Den Anweisungen des vermeintlichen Bankmitarbeiters folgend kam es gegen 12 Uhr in der Saalestraße zur Übergabe der Wertgegenstände in einer kleinen blauen Tasche mit Reißverschluss und der Aufschrift “Kreissparkasse”.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30-jährige Frau, etwa 1,60 Meter groß, dickliche Figur, dunkle Haare zum Zopf gebunden, schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Die Seniorin erkannte wenig später, dass sie einem Betrug aufgesessen war und informierte über den Notruf die Polizei. Zeugen, die am gestrigen Mittwochmittag im Wohngebiet rund um die Saalestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM weitere Hinweise auf die Abholerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

