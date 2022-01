Drei Taschendiebe im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Mittwochmittag 19.01.2022 drei wohnsitzlose Taschendiebe festnehmen, die am Vortag einer 66-jährigen Reisenden in der Einkaufspassage des Hauptbahnhofes die Geldbörse aus der Handtasche entwendet hatten.

Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibungen konnte eine Streife der Bundespolizei die 3 Täter am Mittwoch im Hauptbahnhof wiedererkennen, als sie auf einer Rolltreppe einen Reisenden bedrängten. Unmittelbar danach wurden sie festgenommen und zur Wache gebracht.

Die 3 Männer im Alter von 19, 20 und 28 Jahren, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde,werden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Vor Kontrolle geflohen

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) – Am Mittwoch 19.01.2022 gegen 12.40 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreife des 16. Polizeirevieres einen vor ihr fahrenden BMW auf der Mainzer Landstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht, sondern setzte seine Fahrt in Richtung der Kreuzung Zum Linnegraben fort. Dort beschleunigte er sein Auto und bog nach links in die Straße Zum Linnegraben ab.

Beim Abbiegen kam der BMW auf den Gehweg, stieß gegen ein Verkehrsschild und einen Zaun, fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Im Straßenverlauf beschädigte er zwei geparkte Pkw (VW Polo und Mercedes C-Klasse) und gefährdete einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Letztlich bog der Fahrer nach links in den Denisweg ab und befuhr nach etwa 150 Metern eine Wiese, wo er den Wagen zum Stillstand brachte.

Aus dem Fahrzeug flüchteten 4 Personen, von denen 2 festgenommen werden konnten. Bei ihnen handelt es sich um Frankfurter im Alter von jeweils 16 Jahren. Wie sich herausstellte, wurde der BMW am 19.12.2021 in Worms gestohlen. Die an dem Wagen angebrachten MTK-Kennzeichen waren in Kelkheim entwendet worden.

In dem Fahrzeug befanden sich Wormser Kennzeichen, die ebenfalls aus einem Diebstahl stammten. Am 22.12.2021 wurde mit dem BMW ein Tankbetrug an einer Autobahntankanlage begangen. Zudem führte einer der 16-Jährigen noch eine geringe Menge von Marihuana mit sich. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

Brand in Treppenhaus

Frankfurt-Niederursel (ots)-(fue) – Am Mittwoch 19.01.2022 gegen 20.55 Uhr, ging bei der Leitstelle der Feuerwehr die Meldung über einen Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus im Hammarskjöldring ein. Wie dann festgestellt werden konnte, brannte ein im Treppenhaus im dritten Obergeschoss abgestellter Einkaufswagen. Bislang ist ungeklärt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Die Flure zu den eigentlichen Wohnungen sind durch Brandschutztüren vom Treppenhaus getrennt. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es zu Schäden am Putz und an der Deckenverkleidung. Eine Scheibe barst und der Ruß zog sich bis ins 8.te Obergeschoss.

9 Personen, die sich offenbar durch das verrauchte Treppenhaus nach draußen begeben hatten, mussten ambulant durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch die Menge der dort befindlichen Einsatzfahrzeuge musste der Verkehr durch die Polizei abgeleitet werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 EUR. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Januar 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Mainzer Landstraße, Januar 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Januar 2022: Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach Januar 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße Januar 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

