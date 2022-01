Lollar: Bauchtasche vom Körper gerissen

(ots) – In der Bahnhofstraße in Lollar wurde einem 30-Jährigen am späten Montagvormittag 17.1.22 die Bauchtasche entwendet. Der Unbekannte hatte die Tasche dem Geschädigten vom Körper gerissen und rannte dann über die Gleise. Darin befand sich ein Handy und Zigaretten.

Der maskierte Unbekannte soll 175-180 cm groß sein und Nike Sportschuhe getragen haben. Er soll dunkle Kleidung getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Raub im Wiesecker Weg

(ots) – Im Wiesecker Weg kam es am Donnerstag 20.01.2022 gegen 10.40 Uhr, zu einem Raub in einer Wettannahmestelle. Ein Unbekannter hatte eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Dabei forderte er Bargeld. Als die Zeugin die Kasse öffnete, griff der Unbekannte zu und entwendete mehrere Geldscheine aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Räuber soll etwa 30 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß sein sowie dunkle kurze Haare haben. Er soll hochdeutsch gesprochen haben. Bekleidet war er, so die Zeugen, mit einer dunklen Jogginghose, eine olivgrüne Jacke. Auffällig an ihm war ein blauer Mund-Nasenschutz.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Pohlheim: Bierflasche auf den Kopf bekommen

In einem Wohnhaus in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg kam es am Mittwochabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 46- und einem 45-Jährigen. Offenbar schlug einer der Beteiligten mit einer Bierflasche auf seinen Widersacher ein.

Der 45-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Jacke mitgenommen

Die Diebstahlsicherung wurde offenbar von einem 35-Jährigen am Mittwochnachmittag 19.01.2022 in der Neustadt entwendet. Der irakische Asylbewerber hatte die Jacke im Wert etwa 100 Euro eingesteckt und wollte damit flüchten.

Zeugen hielten ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

In der Grünberger Straße hat ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Scheibe eines Daimler beschädigt. Offenbar suchte der Unbekannte vergeblich in dem Innenraum nach Wertsachen. Anschließend verschwand er in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Verfolgungsfahrt an der B 49

Tankbetrüger wurden am Dienstagabend an der B 49 verfolgt. Nach einem kurzen Halt an einem Parkplatz bei Göbelnrod konnten die Betrüger aber wieder entkommen. Die beiden Insassen des roten VW Polo waren am Dienstag, gegen 21.00 Uhr, an einer Tankstelle in der Gießener Straße in Grünberg vorgefahren und tankten Super Benzin für etwa 30 Euro. Die beiden Personen fuhren dann aber, ohne zu bezahlen, davon.

Zeugen verfolgten den Polo und konnten das Fahrzeug dann an dem Parkplatz an der B 49 anhalten. Die Zeugen sprachen den Fahrer und seinen Mitfahrer an. Offenbar gaukelte der Fahrer den Zeugen vor, dass er Geld abheben und den Betrag dann begleichen will. Anschließend fuhr die beiden Personen davon. Erst später stellte sich heraus, dass die an dem Polo angebrachten Kennzeichen GI-L2215 zuvor in Grünberg entwendet wurden.

Der Fahrer soll etwa 20 Jahre alt sein und dunkle kurze Locken haben. Er soll einen dunklen Teint haben. Die andere Person, die in dem PKW saß, soll etwa jünger sein und einen auffälligen Pulli mit weißem Schriftzug auf dem Rücken getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Donnerstagmorgen (20.Januar) gegen 07.40 Uhr fuhr eine 40-jährige Frau aus Grünberg in einem Volvo von Grünberg-Lumda in Richtung Stangenröder Kreuz. Der Volvo-Fahrerin kam ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht in der Bleichstraße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag (20.Januar) gegen 11.50 Uhr in der Bleichstraße einen geparkten roten Seat Ibiza. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Am Mittwoch (19.Januar) gegen 18.05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lollar in einem VW den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 von Gießen Ursulum nach Wieseck. Um die Autobahn an der Ausfahrt zu verlassen, wechselte der VW auf den rechten Fahrstreifen und fuhr dabei auf den VW eines 27-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.030 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A5/Reinhardshain: LKW auf Rastanlage gestreift

Ein 56-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Mittwoch (19.Januar) gegen 18.20 Uhr die Rastanlage Reinhardshain. Beim Vorbeifahren an dem dortigen Parkstreifen streifte der Mann den Anhänger eines geparkten LKWs. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B49/Mücke: Zusammenstoß mit Reh

Am Mittwoch (29.Dezember) gegen 14.00 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau in einem Seat die Bundesstraße 49 von Ruppertenrod in Richtung Mücke-Flensungen als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier. Das Reh lief anschließend über das angrenzende Feld weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.300 Euro.

