Heidelberg: Stadtnotizen 19.01.2022

Clemens-Brentano-Preis 2022: Die Nominierungen stehen fest – Werke von sechs Autorinnen und Autoren im Juryentscheid

Die Namen stehen fest: Sechs Autorinnen und Autoren sind 2022 für den Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg nominiert. Er wird in diesem Jahr in der Sparte Essay vergeben. Die Nominierten sind:

Asal Dardan (Jahrgang 1978) mit „Betrachtungen einer Barbarin“ (Hoffmann und Campe Verlag, 2021)

Hanna Engelmeier (Jahrgang 1983) mit „Trost. Vier Übungen” (Verlag Matthes & Seitz Berlin, 2021)

Charly Hübner (Jahrgang 1972) mit „Motörhead oder Warum ich James Last dankbar sein sollte.“ (Verlag Kiepenheuer & Witsch, 2021)

Nina Kunz (Jahrgang 1993) mit „Ich denk, ich denk zu viel“ (Verlag Kein & Aber, 2021)

Jenny Schäfer (Jahrgang 1985) mit „Durch Fenster reden“ (SUKULTUR Verlag, 2021)

Maren Wurster (Jahrgang 1976) mit „Papa stirbt, Mama auch“ (Verlag Hanser Berlin, 2021)

Seit 1993 wird der mit 10.000 Euro dotierte Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg jährlich im Wechsel in den Sparten Lyrik, Erzählung, Essay und Roman an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben. Sie haben mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit der Kritiker und des Lesepublikums auf sich gelenkt. Deutschlandweit einzigartig ist, dass die Preisjury sowohl mit professionellen Literaturkritikerinnen und -kritikern als auch mit Studierenden des Germanistischen Seminars der Universität Heidelberg besetzt ist.

Am Freitag, 4. März 2022, wird bekanntgegeben, wen die Jury in diesem Jahr mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg ehrt. Die Preisverleihung findet voraussichtlich – und abhängig von der Pandemielage – im Sommer 2022 im Programm der UNESCO City of Literature Heidelberg statt. Genauere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Ergänzend: Der Literaturpreis ist nach dem deutschen Schriftsteller Clemens Brentano benannt, der von 1778 bis 1842 lebte und als einer der Hauptvertreter der Heidelberger Romantik gilt. Er verfasste zahlreiche Werke in vielen Sparten – von Lyrik über Märchen und Erzählungen bis hin zu Dramatik und Satiren. Seine vielleicht bekanntesten Werke sind „Der Spinnerin Nachtlied“ und „Des Knaben Wunderhorn“.

Klimaschutz: Kleine und mittlere Unternehmen machen sich stark für nachhaltige Mobilität

Sie setzen auf einen klimafreundlichen Fuhrpark, bieten mehr Home-Office an oder die Belegschaft ist auf Fahrrad und Straßenbahn umgestiegen: 16 kleine und mittlere Unternehmen sowie zwei Schulen aus Heidelberg engagieren sich mit Unterstützung der Stadt Heidelberg für nachhaltige Mobilität. In Kooperation mit dem Förderprogramm „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ (BMM) des Amts für Verkehrsmanagement und des Netzwerks „Nachhaltiges Wirtschaften“ des Amts für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie haben sie in den vergangenen Monaten konkrete Maßnahmen umgesetzt. Im Mittelpunkt standen die Wege zur Arbeit: Sie wurden aus ökonomischer und ökologischer Sicht betrachtet. Anhand von Best-Practice-Beispielen bekamen die teilnehmenden Betriebe und Schulen Anregungen, wie sie die Mitarbeitenden beziehungsweise die Schülerinnen und Schüler beim Umstieg auf umwelt- und klimafreundliche Mobilität unterstützen können.

Um zunächst einen Überblick zu bekommen, wurden in der Johannes-Gutenberg-Schule mit 1.500 Schülerinnen und Schülern sowie 110 Lehrkräften und in den Chemischen Werken Kluthe mit 250 Mitarbeitenden Mobilitätsumfragen durchgeführt.

Verbesserung der Fahrradinfrastruktur

Auf dem Gelände der Johannes-Gutenberg-Schule steht nun eine Ladestation für E-Bikes bereit. Hier können Akkus in abschließbaren Fächern kostenlos geladen werden. Zudem wurde ein weiterer Fahrradunterstellplatz gebaut. Schüler der einjährigen Berufsfachschule für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik installierten die Dachrinne. Die Anschaffung von Firmen-Fahrrädern beziehungsweise das Angebot, ein Jobrad zu leasen, wurde von den Heidelberger Bädern der Stadtwerke, vom Sustainable Development Goals-Center, von Wetzel Garten- und Landschaftsbau und der Druckerei ZVD Kurt Döringer geprüft oder umgesetzt. Das Elektro-Firmenrad der Firma Wetzel und die bereits vorhandenen Pedelecs der Firma Winterbauer Bedachung werden mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage gespeist.

Fuhrpark mit alternativen Antrieben

Auf Elektro-Firmenfahrzeuge setzen bereits sowohl die Firma Selz und Cie als auch die Druckerei ZVD Kurt Döringer. Beide Firmen sind bestrebt, den gesamten Fuhrpark auf Elektromobilität umzustellen. Auch der Betrieb Winterbauer Bedachung will in punkto alternative Antriebe aktiv werden, die dieselbetriebenen Fahrzeuge werden mittelfristig sukzessive durch Elektro- oder Wasserstofffahrzeuge ersetzt. Die beiden Elektrofahrzeuge der Auszubildenden tanken den Strom aus der eigenen Solaranlage.

Klimafreundliches Job-Ticket und Fahrgemeinschaften

Mit der Einführung des Job-Tickets ermöglicht edataconsulting den Mitarbeitenden eine umweltfreundliche Fahrt zur Arbeit. Sechs der teilnehmenden Unternehmen nutzen bereits das Job-Ticket, acht weitere sind an dessen Einführung interessiert. Die halle02, ZVD Kurt Döringer und Winterbauer Bedachung stehen kurz vor dem Abschluss einer Job-Ticketvereinbarung. Die Mitarbeitenden des SDG-Center organisieren die Fahrt zur Arbeit jetzt neu in Fahrgemeinschaften und das Tiergartenbad entwickelte die Idee eines Kombi-Tickets, das sowohl den Eintritt ins Schwimmbad als auch die Fahrt mit dem ÖPNV gewährt.

Die Johannes-Gutenberg-Schule, die Carl-Bosch-Schule und die Maria-Baum-Schule sowie die Chemischen Werke Kluthe wollen sich noch eingehender mit dem Thema beschäftigen: Sie werden in diesem Jahr innerhalb des städtischen Förderprogramms „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ individuell zugeschnittenen Maßnahmen erarbeiten.

Mit dabei waren:

Johannes-Gutenberg-Schule

Carl-Bosch-Schule Heidelberg

edataconsulting GmbH

Chemische Werke Kluthe GmbH

Winterbauer Bedachungen GmbH

ZVD Kurt Döringer GmbH & Co.KG

HEIDELBERG iT

Autohaus Dechent GmbH & Co. KG

halle02 GmbH & Co KG

Montessori Zentrum Heidelberg e.V.

Selz & Cie GmbH

TSG Rohrbach e.V.

Sustainable Development Goals (SDG-) Center, Heidelberg

Elektro Illing

ATOS Klinik/Grundbesitzgesellschaft Bismarckstraße 9-15 Heidelberg mbH & Co. KG

Wetzel GmbH & Co. KG Garten- und Landschaftsbau

Stadtwerke Heidelberg Bäder GmbH & Co. KG, Tiergartenschwimmbad

Ergänzend: Das Förderprogramm „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ richtet sich an Unternehmen und Einrichtungen ab 250 Mitarbeitenden. Informationen erteilt Kassiani Herzog telefonisch unter 06221 58-30566 oder per E-Mail an wirtschaftsverkehr@heidelberg.de. Die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Nachhaltiges Wirtschaften“ ermöglicht auch kleinen und mittelständischen Betrieben die Teilnahme. Ansprechpartner sind Abigail Berner unter 06221 58-45520 oder per E-Mail an nachhaltiges.wirtschaften@heidelberg.de und Dr. Raino Winkler unter 06221 58-18240 oder raino.winkler@heidelberg.de.

Süddeutsche Erdgasleitung: Terranets BW GmbH startet Voruntersuchungen

Die Terranets BW GmbH plant den Bau der 250 Kilometer langen „Süddeutschen Erdgasleitung“, die auch über Heidelberger Gemarkung verlaufen soll. Im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens hat das Unternehmen beim Regierungspräsidium Karlsruhe ein sogenanntes „Scoping-Verfahren“ beantragt. Dabei handelt es sich um ein Vorverfahren, bei dem die umweltrelevanten Themen ermittelt werden und das Unternehmen von behördlicher Seite unter anderem darüber unterrichtet wird, welchen Umfang und welche Detailtiefe die Umweltprüfung haben muss. Das Scoping-Verfahren ist am 13. Januar 2022 offiziell gestartet.

Als untere Verwaltungsbehörde des Landes wird auch die Stadt Heidelberg – neben weiteren Fachbehörden, Naturschutzvereinen und Verbänden – im Rahmen des Scoping-Verfahrens angehört und um Einschätzung gebeten. Die Stadt sieht die Planungen zur Erdgasleitung kritisch: Zum einen steht die Frage der Erforderlichkeit eines fossilen Energieträgers im Raum, zum anderen müssen die Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Beeinträchtigungen der Landwirtschaft vermieden werden. Der Gemeinderat hat sich im Juli 2021 einstimmig gegen die derzeit vorgesehene Trassenführung ausgesprochen. Die Stadt Heidelberg wird sich in das Verfahren intensiv einbringen.

Parallel zum Scoping-Verfahren bereitet das Unternehmen eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft entlang der geplanten Trasse vor. Dazu zählen unter anderem geologische Untersuchungen, Vermessungsarbeiten sowie die Bestandsaufnahme und Kartierung von Schutzgebieten und vorhandenen Pflanzen- und Tierarten. Für diese Voruntersuchungen wird die Terranets BW GmbH demnächst auf die betroffenen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern entlang der Trasse zukommen, um die entsprechenden Angaben einzuholen. Über die Datenerhebung will das Unternehmen Anfang des Jahres auf der Projekthomepage www.terranets-sel.de und in den Medien informieren.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hatte die Terranets BW GmbH Ende 2021 mehrere „Infomärkte“ in den betroffenen Kommunen veranstaltet, bei denen Bürgerinnen und Bürger ihre Anregungen zur Planung eingeben konnten. Als Ergebnis sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens auch Trassenalternativen in der anstehenden Umweltverträglichkeitsprüfung betrachtet werden.

Ehemalige Kinderbeauftragte gesucht – Zum 25. Jubiläum sucht die Verwaltung Aktive aus der „Pionierzeit“ 1997/98

Seit 1997 gibt es in Heidelberg die ehrenamtlichen Kinderbeauftragten in den Stadtteilen. Zum 25. Jubiläum sucht die Stadtverwaltung Aktive aus den Jahren 1997 und 1998, die als Kinderbeauftragte der „ersten Stunde“ gerne beim Jubiläumsfestakt am 13. Mai 2022 im Rathaus teilnehmen und mitwirken wollen.

Bis heute setzen sich ehrenamtlich tätige Kinderbeauftragte in allen Stadtteilen Heidelbergs für die Belange von Kindern, Jugendlichen und deren Familien ein. Im Dialog mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadtteile begleiten die Kinderbeauftragten eine kindgerechte Stadtentwicklung mit dem Ziel, eine kinder- und familienfreundliche Lebenswelt zu schaffen. Durch ihre Nähe zu den Menschen im Stadtteil und ihre Ortskenntnis erkennen sie, wo dringender Handlungsbedarf besteht und sind so wichtige Partner und Partnerinnen für die Verwaltung.

Wer 1997/98 selbst als Kinderbeauftragte oder -beauftragter tätig war oder Personen kennt, die sich zu dieser Zeit in diesem Ehrenamt engagiert haben, kann sich bei Sabine Müller, Kinder- und Jugendamt der Stadt Heidelberg, Telefon 06221 58-37980 oder per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de melden.

Neuenheimer Landstraße: Für Sanierung der Ufermauer wird Bewuchs auf 120 Metern entfernt

In der Neuenheimer Landstraße starten am Montag, 24. Januar 2022, die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung eines Teilstücks der Ufermauer. Im Bereich der Hausnummern 12 bis 18 b wird die Verfugung der Sandsteinmauer ab Mai 2022 auf einer Länge von rund 120 Metern erneuert. Um die Schäden beheben zu können, muss vorab der gesamte Bewuchs entfernt werden, der die Mauer bedeckt. Dieser besteht größtenteils aus wildem Wein und Efeu. Entfernt wird das Grün in der kalten Jahreszeit, da derzeit keine Vögel brüten und sich Mauereidechsen in der Winterruhe befinden.

Die Rückschnittarbeiten dauern voraussichtlich zwei Tage. Im Bereich des Leinpfads ist mit geringen Einschränkungen zu rechnen. Der motorisierte Individualverkehr sowie Rad- und Fußverkehr auf der Neuenheimer Landstraße kann wie gewohnt passieren.