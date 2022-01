Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Gescheiterter Einbruchsversuch in Kiosk

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum des Wochenendes vom 14.01.2022 bis zum 17.01.2022, versuchten bisher unbekannte Täter in das Kiosk der Minigolfanlage an den Salinen einzubrechen. Nachdem die Täter drei Vorhängeschlösser an der Tür des Kiosks durchtrennt hatten, scheiterten sie letztendlich an der verschlossenen Holztür selbst. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,- Euro. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat und Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, diese bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer: 06322 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Vorsicht vor neuer Betrugsmasche per WhatsApp

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.01.2022 erhielt ein 66-jähriger Mann aus Bad Dürkheim per WhatsApp-Messenger eine Nachricht von einer ihm unbekannten Nummer. Angeschrieben wurde er mit den Worten „Hallo Papa…“. Es sei seine Tochter, sie habe eine neue Handynummer, befände sich in einer Notlage und bittet um die Überweisung von über 2800,- Euro. Der Betrugsversuch fliegt auf, als sich die richtige Tochter des Mannes mit deren eigentlichen Mobilnummer bei ihm meldet. Bei dieser neuen Version der sogenannten Enkeltrick-Betrugsmasche werden potentielle Opfer als „Mama“, „Papa“ oder „Oma“ angeschrieben, also nicht mit ihrem eigentlichen Namen. In dem nachfolgenden Gesprächsverlauf geben sich die Täter als das (Enkel-)Kind oder einen anderweitigen Angehörigen oder Bekannten aus, um dann eine Notlage vorzutäuschen, aufgrund welcher man einen höheren Geldbetrag benötige.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor der neuen Betrugsmasche zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie eine Nachricht von jemandem erhalten, der Sie um Geld bittet und überprüfen Sie zunächst, ob die Nummer korrekt ist.

Rufen Sie die Person, die Sie nach Geld fragt, unter der ‚alten‘ Ihnen bekannten Telefonnummer an oder versuchen Sie die Person persönlich zu kontaktieren.

Lassen Sie sich von der Person nicht unter Druck setzen.

Überweisen Sie kein Geld an eine unbekannte Person.

Freinsheim, Bad Dürkheim: Erneute polizeiliche Einsatzmaßnahmen wegen Bismarck-Gedenken

Freinsheim / Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 16.01.2022 kam es zu einem polizeilichen Einsatz am Bismarckturm, nachdem wegen des Gedenkens anlässlich des 151. Jahrestages der Gründung des Deutschen Reiches zu einem Spaziergang aufgerufen wurde. Hier wurde zur Verhinderung eines nicht angemeldeten Aufzuges Platzverweise gegen insgesamt sechs Personen ausgesprochen. Im letzten Jahr war es in diesem Zusammenhang zu der Begehung von Straftaten gekommen. Am 18.01.2022, dem eigentlichen Jahrestag der Reichsgründung, konnten gegen 19:30 Uhr durch Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim insgesamt zehn Personen im Bereich des Bismarckturmes kontrolliert werden. Zum Teil handelte es sich um Personen, welche bereits im vergangenen Jahr anwesend waren. Daher wurde den Personen ein Platzverweis für den Bismarckturm und die nähere Umgebung ausgesprochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner Begehung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):