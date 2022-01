Kreis Bergstraße

Heppenheim: Auf Zigarettenautomat abgesehen / Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Auf einen Zigarettenautomaten in der Mainzer Straße hatten es

bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Sonntag (16.1.) und Dienstag (18.1.)

abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Kriminellen unter

Einwirkung von Gewalt den Automaten zu öffnen und ans Innere zu gelangen. Mit

mehreren Zigarettenpackungen und Bargeld suchten sie im Anschluss das Weite.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die

Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Heppenheim

sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der

Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Heppenheim: Roter Kia im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots) – Am Dienstagmorgen (18.1.) rückte ein roter Kia, der auf einem

Parkplatz in der Theodor-Storm-Straße abgestellt war, in das Visier von

Kriminellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Scheibe des Wagens im

Tatzeitraum zwischen 8.30 und 10.30 Uhr eingeschlagen und im Anschluss das

Innere des Wagens nach Beute durchsucht. Laut einer Anwohnerin soll sich ein

bislang unbekannter Mann im dortigen Bereich auffällig verhalten haben. Der

Unbekannte soll um die 1,80 Meter groß gewesen sein, braune kurze Haare und eine

normale Statur gehabt haben. Er trug eine dunkle Winterjacke, eine helle Hose

sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Laut Zeugin soll er ein Fahrrad mit sich

geführt haben. Ersten Ermittlungen zufolge, wurde aus dem Wagen nichts

entwendet. Dennoch entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das

Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der

Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Bensheim-Fehlheim: Seniorin erhält Schockanruf / Telefonbetrüger täuscht Unfall vor / Über 10.000 Euro Bargeld übergeben

Bensheim-Fehlheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann, dessen Alter auf um die

30 Jahre und seine Größe auf circa 1,70 Meter geschätzt wird, nahm am

Dienstagnachmittag (18.1.) in der Bensheimer Straße das Hab und Gut einer

lebensälteren Dame entgegen und flüchtete im Anschluss. In diesem Zusammenhang

sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Vorfeld der Übergabe war die 82-Jährige von Betrügern mit einem Schockanruf

zur Herausgabe von mehreren Tausend Euro aufgefordert worden. Gegen 16 Uhr

meldete sich der Betrüger bei der Seniorin und gab sich als ein

Familienangehöriger aus. Der dreiste Anrufer gaukelte im Gespräch vor, einen

Verkehrsunfall gehabt zu haben und hierfür dringend Geld zu benötigen. Um der

Geschichte eine gewisse Dramatik zu verleihen, erzählte der Betrüger der

82-Jährigen, dass bei dem Unfall eine Person ums Leben gekommen sei. Damit der

angebliche Enkel nicht ins Gefängnis muss, sei die Übergabe des hohen

Geldbetrags notwendig. Im weiteren Verlauf wurde einem unbekannten Mann, der

eine Jeansjacke, eine Jeanshose und eine graue Schildmütze trug, 13.000 Euro

Bargeld übergeben. Erst als die tatsächliche Tochter rund zwei Stunden später

vom Sachverhalt erfuhr, wurde die Polizei verständigt.

Die Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem

Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des

Abholers geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06251/8468-0

zu erreichen.

Warnung der Polizei:

Betrüger sind es nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu

erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten

gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Rufen Sie sofort bei der Person an, um

die es geht oder melden sie sich umgehend bei der Polizei! Übergeben Sie unter

keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen!

Um für die Zukunft weniger in den Fokus von Telefonbetrügern zu geraten, können

Sie sich überlegen, ob es tatsächlich wichtig ist, weiterhin mit der

Berufsbezeichnung, dem Vornamen und/ oder der Wohnadresse im Telefonbuch zu

stehen. Betrüger nutzen diese Daten, um gezielt ältere Menschen anzurufen.

Darmstadt

Darmstadt: Bremsleitungen an Lastenrad durchtrennt/Polizei ermittelt

Darmstadt (ots) – Eine 33 Jahre alte Frau bemerkte am Mittwochmorgen (19.01.),

kurz nach Fahrtantritt, als sie ihre Kinder mit dem Lastenrad zum Kindergarten

bringen wollte, dass die Bremsen ihres Rades ohne jegliche Wirkung waren.

Anschließend stellte sie fest, dass alle drei Seilzüge der Bremsleitungen

durchtrennt wurden. Das Lastenrad war in der Nacht zum Mittwoch in der

Sandstraße, im Bereich des Georg-Büchner-Platzes, an einem Baum angekettet.

Die Beamten des 2. Polizeireviers haben die Ermittlungen wegen gefährlichen

Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06151/969-41210 zu melden.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Ohne Mund-Nasen-Bedeckung im Supermarkt/42-Jähriger verletzt Polizeibeamte

Weil ein 42 Jahre alter Mann am Dienstagabend (18.01.), gegen 18.30 Uhr, in einem Supermarkt in der Frankfurter Landstraße ohne die gesetzlich vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung auffiel und auch der mehrfachen Aufforderung von Mitarbeitern des Marktes, diese aufzusetzen, nicht nachkam, wurde die Polizei verständigt.

Als die Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf bei ihrem Eintreffen vor dem Markt auf den 42-Jährigen traf, wurden die Beamtin und der Beamte sofort auf unflätigste Weise von dem Mann beleidigt. Im Rahmen der anschließenden Personalienfeststellung setzten sich die Beleidigungen fort und zudem bedrohte der Mann die Beamten. Bei der daraufhin folgenden Festnahme leistete er Widerstand. Die beiden eingesetzten Beamten zogen sich hierbei Verletzungen zu. Der vorläufig Festgenommene musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, weil sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum ergaben.

Den Mann erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Odenwaldkreis

Frischling aus Speyerbach gerettet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.01.2022 gegen 09:30 Uhr wurde ein kleines Wildschwein im Speyerbach treibend in der Ludwigstraße gemeldet. Der Frischling konnte mittels Hundefanggerät eingefangen und in der Hundetransportbox in den Wald transportiert werden. Dort wurde er in die Freiheit entlassen.

