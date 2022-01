Kind mit Schlüssel verletzt

Oppenheim, Kaufland

Am Freitag Nachmittag, 14.01.22, gg. 14:30 Uhr befand sich die 18-jährige Oppenheimerin mit ihrer 18 Monate alten Tochter im Kaufland an der SB-Kasse. Während sie ihre Ware einscannte, saß ihre Tochter im Kinderwagen neben ihr. Eine ältere Frau beugte sich dann zu dem Kind, zog es zunächst am Finger und verletzte es dann mit einem Schlüssel an der Hand. Das Kind fing an zu weinen und als die Mutter die Frau ansprach, ging diese ohne etwas zu sagen weg und verließ den Markt. Das kleine Mädchen trug zwei leicht blutende Kratzer auf der Hand davon. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: ca. 160cm groß, breit gebaut, sie hat schwarze Haare und trug eine rosafarbene Winterjacke. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06133-9330

Versuchter Kraftstoffdiebstahl + Urkundenfälschung

Bingen, 19.01., L420, 04:33 Uhr. Ein Mitarbeiter einer Bauschuttdeponie meldete einen Alarm am dortigen Diesellager: auf der Kamera war eine Person gesichtet worden. Bei Eintreffen fanden die Beamten vor Ort zwar keinen Eindringling vor, dafür aber einen abgestellten Opel Astra Kombi mit erwärmtem Auspuff. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Da man den Täter noch auf dem Grundstück vermutete, wurde dieses umstellt, jedoch mit negativem Ergebnis. Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden sich neben mehreren leeren Kanistern und Schläuchen samt Pumpe auch eine Akkuflex sowie eine geringe Menge eines Betäubungsmittels. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dank des aufgefundenen Auto-Kaufvertrags konnte der 37-jährige Amtsbekannte schließlich ermittelt werden.

Kind angefahren-Autofahrerin entfernt sich

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Montagnachmittag wurde ein zehnjähriges Mädchen

angefahren und verletzt, die Autofahrerin entfernte sich. Gegen 16:30 Uhr war

das Mädchen mit dem Fahrrad in der Martin-Luther-Straße unterwegs und wollte vom

Geh-/Radweg aus auf die Fahrbahn der Straße wechseln. Beim Einfahren in den

fließenden Verkehr kam es in Höhe der Hausnummer 31 zur Kollision zwischen einem

auf der Fahrbahn fahrenden Pkw und dem Mädchen. Das Mädchen stürzte infolge des

Zusammenstoßes auf die Fahrbahn und zog sich tiefe Schürfwunden und weitere

Verletzungen zu. Die Fahrerin des Fahrzeugs stieg aus ihrem Fahrzeug und

erkundigte sich mehrfach, nach dem Gesundheitszustand des Mädchens. In der

ersten Aufregung gab das Mädchen an, dass alles in Ordnung sei. Hiernach fuhr

die Autofahrerin in Richtung der Hechtsheimer Straße davon. Bei dem PKW der

Fahrerin soll es sich um einen dunkelroten Kleinwagen der Marke Toyota handeln.

Die Unfallermittler vom Mainzer Altstadtrevier haben eine Unfallanzeige

aufgenommen und suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise

zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise

können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt

werden.

Mit Messer bedroht – Täter erbeuten nur wenig Bargeld

Mainz-Altstadt (ots) – Am Montagabend wurde ein 33-jähriger Mainzer von zwei

bislang unbekannten Tätern überfallen. Der Mainzer war gegen 19:00 Uhr mit

seinem Fahrrad unterwegs und wurde vor dem Haupteingang zur Zitadelle von zwei

jungen Männern angesprochen. Einer der Männer fragte den 33-Jährigen ob er ihnen

Geld geben könne. Als der Mainzer dies verneinte, zog der Haupttäter ein Messer

und forderte unter Drohung erneut Geld. Der Geschädigte händigte daraufhin eine

5EUR Banknote aus, da er nicht über mehr Bargeld verfügte. Hiernach forderte der

Haupttäter das Handy des 33-Jährigen, damit dieser nicht die Polizei rufen

könne. Nachdem der Geschädigte lediglich den Handyakku aushändigte, versuchte

der Täter mit dem Messer die Fahrradreifen des Geschädigten zu zerstechen, was

ihm letztlich aber nicht gelang. Der Haupttäter und sein Begleiter flüchteten

hiernach in Richtung Salvatorstraße/Römisches Theater. Die beiden Täter konnten

wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

Höchstens ca. 20 Jahre alt

170-180cm groß

schlank

helle Haut

dunkle bis schwarze Kleidung

schwarze medizinische Maske

führte das Messer mit sich

Das Messer hatte eine auffällige schwarze Klinge mit einer Länge

von ca. 15cm

Mittäter:

Ca. 20 Jahre alt

etwas kleiner als der Haupttäter

etwas dicker als der Haupttäter

helle Haut

dunkle bis schwarze Kleidung

schwarze medizinische Maske

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.