Osthofen – Polizeieinsatz nach Amokverdacht an Schule

Worms (ots) – Wegen des Verdachts einer Gefahrenlage an der IGS und der

Wonnegauschule in Osthofen ist es heute Mittag zu einem Großeinsatz der Polizei

gekommen. Nach Eingang einer entsprechenden Alarmmeldung um kurz vor 12:00 Uhr

war ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei sowie Feuerwehr und

Rettungsdienst vor Ort in Osthofen. Wie sich herausstellte bestand für keine der

anwesenden Personen in der Schule eine Gefahr. Polizeikräfte hatten aber zur

Sicherheit zunächst die Schule weiträumig abgesperrt und das Gebäude durchsucht,

bevor gegen 15:00 Uhr Entwarnung geben werden konnte. Schüler und Lehrer, die

sich noch in ihren Klassenzimmern aufgehalten hatten, konnten nun die Schule

verlassen. Die Hintergründe zur Alarmauslösung sind noch nicht geklärt und

derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Polizei Worms. Die Polizei war mit mehr

als 40 Kräften im Einsatz.

Worms – PKW prallt gegen Laternenmast

Worms (ots) – Gestern Mittag ist eine Autofahrerin in der Pfauentorstraße nach

rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Laternenmast

kollidiert. Die 71-Jährige fuhr gegen 12:00 Uhr von der Schönauer Straße kommend

über die Ampelkreuzung, wo sie eigenen Angaben zufolge wegen Kreislaufproblemen

die Kontrolle über ihren Mercedes verlor. Durch den Aufprall verletzte sich die

Fahrerin leicht und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am

Laternenmast entstand Sachschaden, der PKW musste abgeschleppt werden.