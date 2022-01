Speyer – 227 Fahrradkontrollen im

Am 18.01.2022 wurden zwischen 14 und 18 Uhr an mehreren Kontrollstellen im Stadtgebiet insgesamt 227 Fahrradfahrer kontrolliert und 127 Verwarnungen ausgesprochen.

Zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr wurden in der Wormser Landstraße auf Höhe des Friedhofes 56 Fahrräder kontrolliert. Hiervon wurden sieben Personen verwarnt: zwei Personen befuhren den falschen Radweg, zwei Fahrräder wiesen Beleuchtungsmängel auf, zwei Fahrräder wiesen Bremsmängel auf und eine Person wurde wegen einer anderen Ordnungswidrigkeit sanktioniert.

Zeitgleich wurden in der Theodor-Heuss-Straße auf Höhe der Burgfeldschule 45 Fahrräder kontrolliert. Hiervon wurden elf Personen verwarnt: drei Personen befuhren den falschen Radweg, bei sechs Personen war durch elektrische Geräte das Gehör beeinträchtigt und zwei Fahrräder wiesen Bremsmängel auf.

Zwischen 16:15 Uhr und 17:30 Uhr wurden in der Waldseer Straße elf Fahrräder kontrolliert. Hiervon wurden zwei Personen verwarnt: ein Fahrrad wies Beleuchtungsmängel und eines wies Bremsmängel auf.

Zeitgleich wurden in der Bahnhofstraße auf Höhe des Adenauerparks 115 Fahrräder kontrolliert. Hiervon wurden 41 Personen verwarnt: zehn befuhren den falschen Radweg, 19 Fahrräder wiesen Beleuchtungsmängel auf, bei sieben Personen war durch elektrische Geräte das Gehör beeinträchtigt und fünf Personen wurden wegen anderer Ordnungswidrigkeiten sanktioniert.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere das Befahren des falschen Radwegs und das Vorliegen von Mängeln am Fahrrad äußerst gefahrenträchtig sind, weswegen die Polizei hierzu regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchführt.

Speyer – Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche: Call-Center-Betrug durch falsche Vollzugsdienstmitarbeiter und Versicherungsvertreter

Am 18.01.2022 gegen 12:30 Uhr wurde ein 72-jähriger Mann aus Speyer von einem angeblichen Mitarbeiter des Vollzugsdienstes telefonisch kontaktiert und um eine Zahlung in einem angeblich laufenden Verfahren gebeten. Hierzu wurde er angewiesen, die Ziffer eins auf seinem Telefon zu drücken, um weitere Informationen zu erhalten. Der Angerufene legte umgehend auf und fiel nicht auf den Betrug herein.

Gegen 12:45 Uhr wurde eine 31-jährige Frau aus Speyer von einem angeblichen Versicherungsvertreter der „gesetzlichen Krankenkasse“ angerufen und nach ihrem Beruf gefragt. Der Anrufer versprach der Dame einen Geldbonus ihrer Zahnzusatzversicherung. Die Angerufene beendete das Gespräch und kontaktierte umgehend ihre echte Versicherung.

Das Ziel der Anrufer ist in allen Fällen das Gleiche: Sie drängen die Angerufenen zur Übergabe oder Überweisung von Bargeld, Kryptowährungen, Gold oder Schmuck oder zur Inanspruchnahme gebührenpflichtiger Telefondienste!

Unsere Tipps! – Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenstände am Telefon preiszugeben!

einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900…, 0180…, 0137…). Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich

in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Speyer – Auffahrunfall in der Bahnhofstraße

Am 18.01.2022 um 11:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Speyererin mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Richtung der Wormser Landstraße und bremste verkehrsbedingt ab, um auf das Gelände eines Supermarktes einzufahren. Ein hinter ihr fahrender 54-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das Heck der Dame auf. Dabei erlitt ein 4-jähriges Kind im PKW der 35-Jährigen einen Schock, weswegen vorsorglich der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Verletzungen erlitt das Kind jedoch nicht. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 700 Euro.