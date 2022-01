Pkw steht in Flammen

Winnweiler (ots) – Am Dienstag alarmierten Zeugen kurz nach 23 Uhr die

Rettungskräfte. Sie meldeten ein brennendes Auto auf dem Mitfahrerparkplatz

Winnweiler. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Vollbrand.

Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Range Rover entstand Totalschaden. Die

Schadenshöhe beträgt etwa 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Warum der Wagen in Brand geriet, ist unklar. Da auch Brandstiftung nicht

ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen. Der Pkw wurde sichergestellt.

Zeugen, die am Dienstag zwischen 21:30 Uhr und 23 Uhr etwas Verdächtiges am

Mitfahrerparkplatz beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 0631 369-2620 bei der Kripo in Kaiserslautern

zu melden. |mhm

Einbruch beim Bestatter

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte drangen in der Nacht zum Dienstag in die

Räumlichkeiten eines Bestattungshauses in der Otto-Hahn-Straße ein. Die Täter

trennten zunächst einen Maschendrahtzaun auf und gelangten so auf das

Firmengelände. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich auf diese Art

Zugang in das Bürogebäude.

Die Einbrecher durchwühlten mehrere Büros und entwendeten Bargeld sowie

Lebensmittel aus einem Kühlschrank. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sie

entkamen unerkannt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas

Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Unter

der Rufnummer 0631 369-2620 können sich Zeugen bei der Kriminalpolizei melden.

|mhm

Mann begeht Hausfriedensbruch

Kaiserslautern (ots) – Wegen Hausfriedensbruchs ermittelt die Polizei gegen

einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 43-Jährige hatte sich am Montagmorgen

Zutritt zu einem Haus in der Werkstättestraße verschafft. Dort hatte er im

Keller ein Couchteil beschädigt und im Flur versucht Gegenstände zu entwenden.

Der Hausbesitzer verfolgte den Mann, der auf seinem Weg durch die Straße immer

wieder versuchte in Häuser zu gelangen. Auch beim Eintreffen der Beamten

versuchte er in ein weiteres Haus zu gelangen. Auf Ansprache zeigte sich der

stark alkoholisierte Mann uneinsichtig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

2,22 Promille. Da der 43-Jährige schon in der vorherigen Nacht mehrfach

alkoholisiert und randalierend auffiel wurde mit zur Dienststelle genommen. Er

kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |elz

Bushaltestelle beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Jugendlicher soll am Dienstagmittag eine

Bushaltestelle in der Kantstraße beschädigt haben. Laut Aussage von weiteren

Jugendlichen, die sich in der Nähe aufhielten, soll der unbekannte Junge gegen

12 Uhr die Glasscheibe der Bushaltestelle mit einem Nothammer eingeschlagen

haben. Es ist davon auszugehen, dass er den Hammer aus einem Bus gestohlen hat.

Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|elz

Einbruch befürchtet

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Zeugin rief in der Nacht zu Mittwoch die

Polizei. Die Wohnungstür ihres Nachbarn im Kapellenweg stand seit geraumer Zeit

offen. Sie befürchtete einen Einbruch. Vor Ort betraten die Polizeibeamten die

Wohnung. Dort wurde der Wohnungsbesitzer schlafend aufgefunden. Anscheinend

hatte er die Tür nicht richtig geschlossen und sich dann schlafen gelegt.

Hinweise auf unbefugtes Eindringen gab es nicht. |elz

Metzgerei Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in eine

Metzgerei im Stadtgebiet eingedrungen. Sie versuchten zunächst verschiedene

Türen und Fenster aufzuhebeln. Zunächst aber ohne Erfolg. Schließlich gelang

ihnen der Einstieg durch Aufbrechen einer Stahltür. So gelangten die Täter auch

in den Bürotrakt. Sie brachen mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die

Räumlichkeiten. In den Umkleideräumen öffneten die Einbrecher Spinde und

durchwühlten sie.

Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und entkamen unerkannt. Es

entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. |mhm