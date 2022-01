Bretten – Zwei Brandstifter festgenommen

Zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 16 und 17 Jahren wurden am Mittwoch

gegen 5.50 Uhr unmittelbar nach der Tat in Rinklingen festgenommen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte einen brennenden Roller auf einem

Kinderspielplatz in der Straße In der Au nur noch kontrolliert abbrennen lassen.

Erste Ermittlungen ergaben einen Verdacht auf Brandstiftung. Bei der Anfahrt

einer Polizeistreife konnten zwei polizeibekannte Jugendliche in der Nähe des

Tatorts festgenommen werden.

In der Folge wurden weitere Sachbeschädigungen und Brandlegungen in der Gemeinde

festgestellt, die mutmaßlich den Tätern zu geschrieben werden. Die

festgenommenen Tatverdächtigen hatten wohl Drogen bzw. Alkohol konsumiert.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die verdächtigen

Brandstifter auf freien Fuß gesetzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die

Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Rintheim – Frau und ihr Hund nach Hundeattacke verletzt

Karlsruhe (ots) – Offenbar mehrere Verletzungen an der Hand trug eine 47-jährige

Frau am Dienstagabend nach einem Hundebiss davon. Die geschädigte Hundehalterin

war gegen 18:45 Uhr mit ihrem Vierbeiner auf dem „Hinterwiesenweg“ zwischen

Rintheim und Hagsfeld unterwegs. Laut Zeugenangaben sei der Frau dann ein Mann

mit zwei „größeren“ Hunden entgegengekommen. Einer der beiden Hunde war wohl

nicht angeleint, ging auf den „Mittelspitz“ der Frau los und biss diesen

mehrmals. Als die 47-Jährige ihrem Hund zu Hilfe eilte, wurde sie selbst

mehrfach von dem freilaufenden Hund in die rechte Hand gebissen. Während der

58-jährige Hundehalter eingreifen wollte, hat sich dessen angeleinter Hund

ebenfalls aggressiv gegenüber der 47-Jährigen verhalten. Nach kurzer Zeit gelang

es dem Mann seine beiden Hunde wieder unter Kontrolle zu bringen und

wegzuziehen.

Die Bisswunden der Frau mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Ihr

schwerstverletzter Hund wurde in eine Tierklinik gebracht und tierärztlich

versorgt.

Bruchsal – Verletzte Person nach Streitigkeiten

Karlsruhe (ots) – Ein 23-Jähriger erlitt eine stark blutende Platzwunde am Kopf

nach einem eskalierten Streit am Bruchsaler Bahnhof am Dienstagabend.

Laut Angaben der Zeugen befand sich die achtköpfige Personengruppe im

rückwärtigen Bereich eines Fastfood Restaurants am Bahnhof. Als zwei unbekannte

Männer zu der Gruppe dazu stießen, kam es zum verbalen Streit. Der Streit

zwischen den Neuankömmlingen und der Gruppe gipfelte darin, dass einer der

beiden Unbekannten, vermutlich mit einem 30 cm langen Schlagstock, auf den Kopf

des 23-Jährigen schlug. Die beiden Streitsuchenden verließen daraufhin die

Tatörtlichkeit. Die Platzwunde des Opfers musste ambulant in der Klinik Bruchsal

behandelt werden.

Karlsruhe-Hagsfeld – Einbrüche in Kleingartenverein

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum von Freitagabend bis Dienstagmittag wurden im

Kleingartenverein Geroldsäcker in Hagsfeld zwei Gartenhütten von bislang

unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Diebe hebelten die Türen der beiden Hütten

auf und stahlen Werkzeug im Wert von circa 120 Euro.

Inwiefern ein Zusammenhang mit den Einbrüchen in Kleingartenanlagen im

Stadtkreis Karlsruhe der letzten Wochen besteht, bedarf weiterer Ermittlungen.

Karlsruhe- 25-Jähriger verursachte Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Ein 25 Jahre alter Autofahrer verursachte am Dienstagmittag

auf der Michelinstraße in Karlsruhe einen Verkehrsunfall, bei dem ein

Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 25-jährige Unfallverursacher gegen 14

Uhr auf der Michelinstraße in Richtung Rheinstetten. Im weiteren Verlauf

überholte er einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes und scherte

vor diesem ein. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung durch den

75-Jährigen konnte dieser einen Zusammenstoß nicht verhindern. Ermittlungen

ergaben, dass der 25-Jährige bereits zuvor durch seine rücksichtslose Fahrweise

anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen war.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife gab sich der

junge Mann verhaltensauffällig, indem er wirre und zusammenhanglose Angaben

gegenüber den Beamten machte. Daraufhin musste er sie mit auf das Revier

begleiten. Hier verweigerte er jedoch einen freiwilligen Alkoholtest sowie

Urintest, weshalb ihm eine Blutprobe durch einen Arzt abgenommen werden musste.

Sein Führerschein wurde vorerst einbehalten.

Pflicht zur Namensangabe – Mann zieht Beleidigung von Bundespolizisten vor

Mannheim (ots) – Nachdem ein 42-jähriger lettischer Staatsangehöriger

Dienstagmittag (18. Januar) ohne Ticket im ICE von Frankfurt nach Mannheim

gefahren ist, weigerte er sich gegenüber der Bundespolizei auszuweisen und

beleidigte die Beamten.

Kooperativ verließ der Mann gemeinsam mit den Bundespolizisten den Zug, weigerte

sich jedoch anschließend, einen Ausweis zu zeigen oder Angaben zu seiner Person

zu machen.

Schon im Zug hielt der Mann Abstand von seiner Mund-Nasen-Bedeckung, auch auf

dem Weg zur Dienststelle nahm er sie immer wieder ab. Auf der Dienststelle ging

es so weit, dass er die Maske auf den Boden warf und darauf herumtrampelte. Im

Zuge dessen beleidigte er die Beamten mehrfach und zeigte ihnen die

Mittelfinger.

Einer der großzügig angebotenen Finger war es dann auch, der zur Identifizierung

des 42-Jährigen genutzt werden konnte. Da er weiterhin keinen Ausweis vorzeigte

oder Angaben zu seiner Person machte, wurde er anhand seiner Fingerabdrücke

namhaft gemacht.

Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung,

Verweigerung der Namensangabe sowie Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz zu.

Schlaf auf Bordtoilette endet in Strafanzeigen

Karlsruhe (ots) – Heute Nacht (19. Januar) hat ein junges Paar die Fahrt ohne

gültigen Fahrausweis im IRE 1 genutzt, um auf der Bordtoilette zu schlafen.

Gegen 01:20 Uhr nutzten ein 19-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger und

seine 18-jährige italienische Freundin den Zug von Stuttgart nach Karlsruhe ohne

im Besitz eines gültigen Fahrausweises zu sein. Hierzu begaben sich die

Tatverdächtigen in die Kabine der Bordtoilette, wo sie schliefen.

Beide Personen ließen sich trotz mehrfacher Aufweckversuche der Zugbegleiterin

nur sehr schwer wecken. Der mehrmaligen Aufforderung des Triebfahrzeugführers

und Hausrechtsinhabers den Zug am Hauptbahnhof Karlsruhe zu verlassen kam das

Paar erst durch Unterstützung der Bundespolizei nach.

Die Beiden erwarten nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und Erschleichen

von Leistungen.

Im Alkoholrausch den Ausstieg verpasst

Karlsruhe (ots) – Die Bundespolizei musste Dienstagnacht (18. Januar) einen

69-jährigen Mann nach übermäßigem Alkoholkonsum in Gewahrsam nehmen.

Mit dem Zug auf dem Weg von Basel nach Baden-Baden, schlief er seinen Rausch aus

und verpasste daraufhin den Ausstieg. Ein Zugbegleiter sprach den Mann an, der

zusätzlich zu seiner Berauschung einen stark verwirrten Eindruck machte.

Die Beamten nahmen den Mann am Karlsruher Hauptbahnhof zu seinem Schutz in

Gewahrsam. Sie führten bei ihm einen Alkoholtest durch, der 2,7 Promille zeigte.

Selbst den Weg in die Diensträume schaffte der 69-Jährige dabei nicht mehr

alleine.

Bereits am Morgen konnte er die Dienststelle mit klareren Gedanken wieder

verlassen.

Karlsruhe – Junge Männer randalierten auf dem Heimweg – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei junge Männer randalierten am frühen Dienstagmorgen in der

östlichen Innenstadt. Sie wurden von Zeugen dabei beobachtet, wie sie Fahrräder

umwarfen und mindestens zwei geparkte Autos beschädigten.

Ein Zeuge verständigte die Polizei, als er gegen 0.15 Uhr die insgesamt

vierköpfige Gruppe junger Männer am Kronenplatz wahrnahm, die offenbar

abgestellte Fahrräder umwarfen und darauf herumtraten. Die vier Personen wurden

durch Polizeibeamte festgenommen. Hier stellte sich heraus, dass nur zwei der

vier Jungs tatsächlich die Fahrzeuge beschädigt hatten. Die beiden sind 18 und

19 Jahre alt.

Bislang konnten ein beschädigtes Auto und ein beschädigtes Motorrad festgestellt

werden. Wie viele und welche Fahrräder beschädigt wurden ist bislang unklar. Die

beiden Randalierer waren von der Brunnenstraße über die Zähringerstraße in

Richtung Marktplatz unterwegs.

Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich gerne mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung setzen.

Pfinztal-Söllingen: Brand einer Scheune

Pfinztal-Söllingen (ots) – Aus bislang unklarer Ursache kam es zum Brand einer

Scheune in der Hauptstraße in Pfinztal-Söllingen. Das Feuer griff schnell auf

den Dachstuhl der Scheune über. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen

Feuerwehr Pfinztal konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude

verhindert werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache

dauern an und werden vom Polizeiposten Pfinztal geführt. Bei sachdienlichen

Hinweisen wenden Sie sich bitte an den Polizeiposten Pfinztal unter Tel.

0721-4539227.