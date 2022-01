Unfall am Mannheimer Hauptbahnhof – Eine Person verletzt

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Mannheim (ots) – In den Mittagsstunden des 19. Januar hat sich am Mannheimer

Hauptbahnhof ein Personenunfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde.

Gegen 13:20 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis darüber, dass eine Person im

Mannheimer Hauptbahnhof ohne Fremdeinwirkung in die Gleise sprang. Durch

umsichtiges Verhalten des Triebfahrzeugführers konnte ein größerer Schaden für

die Person verhindert werden. Ein Rettungsdienst brachte die Person nach ihrer

Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Mannheim, Rettungskräfte und ein Notarzt,

ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie mehrere Streifen von Landes- und

Bundespolizei. Mehrere Personen, die das Ereignis wahrnahmen, wurden vor Ort

durch Notfallseelsorger betreut.

In der Zeit von 13:20 bis 14:20 Uhr waren die Gleis 1 bis 3 aufgrund der

Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Mannheim: Einbrüche in zwei Sportvereinen; Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Zeit von Montag bis Dienstag, 19 – 9:30 Uhr,

verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dieselben Täter

Zutritt auf die Gelände von zwei angrenzenden Sportvereinen in der Oberen

Riedstraße. Beim einen Verein wurden insgesamt neun Türen und ein Fenster

aufgebrochen. Nach bisherigen Feststellungen wurde dort nichts entwendet. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf rund 8.000 Euro. Bei dem zweiten

Verein wurden ebenfalls insgesamt fünf Türen zu Räumen sowie teilweise

verschlossene Behältnisse aufgehebelt und durchwühlt. Entwendet wurden mehrere

Laptops im Gesamtwert von über 1.500 Euro sowie Bargeld in Höhe von ca. 800

Euro. Unter dem Bargeld befanden sich auch Spendengelder, die mitgenommen

wurden. Auch bei dem zweiten Verein entstand Sachschaden von über 1.400 Euro.

Die Polizei konnte Tatmittel, das vermutlich von den Tätern mitgebracht wurde,

sowie weitere Spurenträger sichern. Die Gegenstände werden kriminaltechnisch

ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel: 0621. 71849-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Lindenhof: Einbruch in Hochschule – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 13.01.2022 und

Montag, 17.01.2022 brachen unbekannte Täter in ein Hochschulgebäude im Stadtteil

Lindenhof ein. Die Einbrecher hebelten an der Rückseite des Gebäudes der

Hochschule in der Paul-Wittsack-Straße das Fenster eines Büros auf und stiegen

in den Raum ein. Hier ließen sie einen Computer-Monitor und Schokolade mitgehen.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des

Diebesguts wird auf rund 250 Euro geschätzt, der Sachschaden lässt sich noch

nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.:

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Herzogenried: 22-Jähriger attackiert Fahrgast in Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 19:30 Uhr attackierte ein 22-Jähriger einen

42-jährigen Fahrgast in der Straßenbahn, schlägt diesem mehrfach ins Gesicht und

besprüht sein Opfer letztlich mit Pfefferspray. Aus derzeit noch ungeklärter

Ursache geriet der 42-Jährige mit dem Täter in einen verbalen Disput, wobei der

22-Jährige unvermittelt zuschlug. Anschließend zog er ein Tierabwehrspray aus

der Hosentasche und sprühte damit seinem Opfer ins Gesicht. Sanitäter mussten

den verletzten Mann behandeln. Der Täter konnte noch an Ort und Stelle von einer

Polizeistreife festgenommen werden. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen

abgeschlossen waren, durfte er wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen

gefährlicher Körperverletzung.

Mannheim: Wettbüro überfallen; Täter mit schwarzem BMW geflüchtet; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend wurde ein Wettbüro im Stadtteil Herzogenried überfallen.

Nach den ersten Erkenntnissen betraten drei bislang unbekannte, maskierte Täter,

kurz vor 21.30 Uhr, das Wettbüro im Roteichenring, sprühten den drei Anwesenden

einen Reizstoff ins Gesicht -einer der Täter drohte ihnen zusätzlich mit einer

silbernen Pistole- und versuchten an das Bargeld in der Kasse zu kommen.

Als Ihnen das offenbar nicht gelang, flüchteten sie aus dem Wettbüro und rannten

zu einem Komplizen, der in einem schwarzen BMW mit MA-Kennzeichen mit laufendem

Motor vor dem Anwesen Nr. 37, ebenfalls im Roteichenring wartete. Anschließend

flüchtete das Quartett in Richtung Herzogenriedstraße.

Die sofort eingeleitete Großfahndung mit acht Streifenwagenbesatzungen verlief

ohne Ergebnis. Drei der Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter: Blaue Handschuhe, schw. Jacke, schw. Hose der Marke Adidas mit einem

weißen Streifen an der Seite, schwarze Schuhe, silberglänzender Revolver,

Kapuze. Täter: Dunkelgraue Hose mit Taschen im Kniebereich, schwarze Schuhe, Kapuze,

dunkle Handschuhe, evtl. eine Cap unter der Kapuze. Täter: Dunkelblaue Jacke, schwarze Schuhe, graue Kapuze, rötliche

Plastiktüte, schwarze Hose mit weißen Streifen seitlich, dunkle Handschuhe.

Über den Komplizen, der im Fluchtfahrzeug wartete, liegt noch keine Beschreibung

vor.

Die Anwesenden im Wettbüro wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Team

eines Rettungswagens medizinisch versorgt.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Wichtig für die Fahnder sind folgende Fragen zu klären:

Wer kann Hinweise zur Tat geben? Wem ist der schwarze BMW mit MA-Kennzeichen aufgefallen, der mit laufendem

Motor vor dem Anwesen Roteichenring Nr. 37 wartete? Wer kann den Komplizen darin beschreiben? Wer kann detaillierte Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben? Wer weiß etwas über die exakte Fluchtrichtung? Die Täter könnten über den Ulmenweg in Richtung Herzogenriedstraße geflüchtet

sein.

Da im Ulmenweg, unweit des Tatortes, zwei Bushaltestellen und eine

OEG-Haltestelle liegen, erhoffen sich die Ermittler von wartenden Fahrgästen

und/oder Fahrgästen, die bereits in Bussen und Bahnen saßen und auf eine schnell

davonfahrenden, schwarzen BMW aufmerksam wurden, wichtige Informationen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, das beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 oder an jede andere

Polizeidienststelle.