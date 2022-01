Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht; silberner Kombi mit BM-Kennzeichen gesucht; Zeugen bitte melden!!!

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht

ermittelt das Polizeirevier Wiesloch gegen den Fahrer/Fahrerin eines silbernen

Kombis, der am späten Dienstagabend im Kreisverkehr Wieslocher

Straße/Frankenäcker, in Höhe der Einkaufsmärkte, einen Verkehrsunfall verursacht

haben soll.

Der/Die Unbekannte war gegen 23 Uhr von der K 4170 aus Richtung Dielheim kommend

in den Kreisverkehr eingefahren sein und dort mit einer bevorrechtigten

28-jährigen BMW-Fahrerin zusammengestoßen sein.

Während an dem 1er BMW ein Sachschaden von mindestens 5.000.- Euro entstand -die

Fahrerin blieb unverletzt-, fuhr der/die Unbekannte weiter.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll er/sie an der B 39 nach rechts in

Richtung A6, bzw. Wiesloch/Walldorf-A5 abgebogen sein.

An dessen/deren Fahrzeug, das vermutlich mit dem Bergheimer (Rhein-Erft-Kreis in

Nordrhein-Westfalen) Teilkennzeichen BM-?? 197 versehen war, dürfte ebenfalls

ein erheblicher, deutlich sichtbarer Schaden entstanden sein.

Darüber hinaus dürften den Unfall mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet haben.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte rund um den Unfallort noch reger Fahrzeugverkehr.

Möglicherweise waren noch viele Personen zum Einkaufen in die nahe gelegenen

Einkaufsmärkte unterwegs oder kamen von dort.

Diese, aber auch weitere wichtigen Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen,

aber auch zum unfallverursachenden Fahrzeug und oder dessen Fahrer/Fahrerin

sowie dessen/deren Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit den

Unfallfluchtermittlern des Polizeireviers Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung zu setzen.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangen Dienstag, zwischen 15 und 22

Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in einen von der Straße aus zugänglichen

Innenhof eines Anwesens Wolfsbergstraße. Dort versuchten sie eine Terrassentür

aufzuhebeln. Vermutlich ging hierbei die äußere Glasscheibe der Tür zu Bruch und

möglicherweise durch das laute Klirren der Scheibe wurden die Täter abgeschreckt

und flüchteten ohne im Gebäudeinneren gewesen zu sein. Entwendet wurde nach

bisherigen Erkenntnissen nichts, über die Höhe des Sachschadens können noch

keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Tel. 06222. 5709-0, in Verbindung zu setzen.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus durch Einschlagen einer Terrassentür, Zeugenaufruf

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als die Bewohner eines Einfamilienhauses

in der Straße „Südring“ am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, nach Hause kamen,

mussten sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen war. Sie hatten ihr

Wohnhaus bereits vormittags gegen 11 Uhr verlassen. Nach bisherigen

Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter über den Garten, der von der

Straßenseite nicht einsehbar ist, an die Gebäuderückseite. Zunächst versuchten

sie, die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies vermutlich misslang, schlugen sie die

Glasscheibe der Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand ein, entriegelten

die Tür und gelangten so ins Gebäudeinnere. Es wurden alle Räume durchsucht und

Schränke durchwühlt. Nach bisherigen Feststellungen wurde lediglich eine Kette

im Wert von ca. 50 EUR entwendet. Inwieweit weitere Wertgegenstände fehlen, wird

derzeit abgeklärt. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500

EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201.

1003-0, in Verbindung zu setzen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in Maisonette-Wohnung // Pressemitteilung Nr.2

Weinheim (ots) – Nachdem am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einer

Maisonette-Wohnung in der Huegelstraße ausbrach, ist die Brandursache weiterhin

unklar. Gegen 01:50 Uhr wurden die Rettungskräfte über den Zimmerbrand

informiert.

Die 22-jährige Pflegekraft, welche gemeinsam mit dem an Demenz erkrankten

89-jährigen Wohnungsinhaber die Wohnung bewohnt, bemerkte das Feuer und

versuchte, den Mann aus der Wohnung zu retten. Dieser weigerte sich jedoch

vehement, den Gefahrenbereich zu verlassen. Auch die alarmierten Polizeibeamten,

welche vor der Feuerwehr eintrafen und sich in die Brandwohnung begaben, konnten

den Mann nicht davon überzeugen, die Wohnung zu verlassen. Sie mussten ihn an

den Armen ergreifen und mit Nachdruck aus der Wohnung begleiten.

Auch die benachbarten Wohnungen wurden vorsorglich geräumt. Gegen 02:30 Uhr

konnte die freiwillige Feuerwehr Weinheim mit 5 Fahrzeugen und 17

Feuerwehrmännern den Brand löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es

entstand jedoch ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro.

Der 89-jährige Wohnungsinhaber sowie dessen Pflegekraft konnten bis auf Weiteres

in einem nahegelegenen Krankenhaus untergebracht werden. Die Brandermittler des

Polizeireviers Weinheim haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache

übernommen.