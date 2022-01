Neustadt: Zug zum Hambacher Schloss am 28. Mai 2022 angemeldet

Neustadt an der Weinstraße – Der Unternehmer Dr. Wolfgang Kochanek, der am vergangenen Montag eine Rede vor ca. 600 Menschen auf dem Marktplatz Neustadt an der Weinstraße hielt, hat eine Veranstaltung am 28. Mai 2022 angekündigt.

Aufgrund der hohen Zustimmung, so Dr. Kochanek, soll am 28.05.2022 der freiheitliche Geist des Hambacher Festes von 1832 neu belebt werden.

Thema der Veranstaltung: „Die aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland als Wiederholung der Geschichte zwischen 1918 und 1930, aufgezeigt am Bespiel der Themen „Exodus der wertschöpfenden Industrie; Ersticken jeglicher Initiative durch nicht mehr überschaubare Verwaltungsvorschriften; Einschränkung der bürgerlichen Grundrechte durch willkürliche Allgemeinverfügungen; inflationäre Enteignung des Bürgers“.

Geplant sind Reden auf der Rednertribüne Rathaus und ein Zug aufs Hambacher Schloss sowie Reden auf dem Schlossplatz und an verschiedenen Zwischenstationen. Zeitraum der Veranstaltung: 9 bis 21 Uhr.

Redner: Dr. Kochanek (60 min); weitere Unternehmer und Bürger aus Deutschland; öffentliche Diskussion

Nach Angaben von Dr. Kochanek werden 30.000 Teilnehmer aus ganz Deutschland erwartet.

Anmeldungseingang bei Stadtverwaltung eingegangen

Die Veranstaltung am 190. Jahrestag des Hambacher Festes wurde am 19.01.2022 ordnungsgemäß angemeldet. Das Sachgebiet Ordnung der Stadtverwaltung wird sich nach eigenen Angaben für ein Kooperationsgespräch zeitnah beim Veranstalter/Versammlungsleiter melden.