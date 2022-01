Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.01.2022 gegen 09:30 Uhr wurde ein kleines Wildschwein im Speyerbach treibend in der Ludwigstraße gemeldet.

Der Frischling konnte mittels Hundefanggerät eingefangen und in der Hundetransportbox in den Wald transportiert werden. Dort wurde er in die Freiheit entlassen.