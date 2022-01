Heidelberg-Rohrbach: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs – mutmaßliches Diebesgut im Fahrzeug aufgefunden

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Ein 33-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag unter

Drogeneinfluss mit dem Auto im Stadtteil Bergheim unterwegs. Der Mann fiel einer

Polizeistreife kurz vor 17 Uhr in der Englerstraße auf und wurde zur Kontrolle

gestoppt. Dabei bemerkten die Beamten bei dem 33-Jährigen deutliche Anzeichen

für Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht und

reagierte auf Kokain und Cannabis. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs des Mannes bemerkten die Beamten

zahlreiche ungeöffnete Flaschen hochwertigen Alkohols, die unter

Bekleidungsstücken im Fußraum der Rücksitze versteckt waren. Da der 33-Jährige

über die Herkunft der Flaschen keine plausible Erklärung abgeben konnte und auch

keine Kaufbelege hierfür vorweisen konnte, wurden diese zunächst sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen der Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie

des Verdachts des Diebstahls und Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis: Erneut vermehrt betrügerische Anrufe falscher Polizeibeamter

Heidelberg / Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Wochenbeginn kam es

erneut in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar vermehrt zu betrügerischen

Anrufe „falscher Polizeibeamter“. Mit der Betrugsmasche „Falscher

Polizeibeamter“ und dem sogenannten „Schockanruf“ waren die Unbekannten auf der

Suche nach potentiellen Opfern und versuchten so, die Angerufenen um ihr

Erspartes zu bringen. Allein im Heidelberger Stadtteil Rohrbach meldeten am

Dienstagabend innerhalb von 1,5 Stunden zehn Betroffene solche Betrugsversuche

bei der Polizei. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Erfolgreich waren die

Betrüger nach derzeitigen Stand nicht.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Trickbetrugs aufgenommen.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise: Übergeben Sie keine Geldbeträge vor

der Haustür an fremde Menschen und hinterlegen diese auch nicht an

ungewöhnlichen Orten zur Abholung. Die Polizei holt weder Geld noch Schmuck an

der Haustür ab oder lässt dies von Boten abholen.

Darüber hinaus gelten folgende Hinweise:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten

Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie nicht ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

nicht ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags

wenden Sie sich an die Telekom.

Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach. -sensibilisieren Sie ältere Menschen eindringlich und erläutern ihnen die Betrugsmaschen

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach. -sensibilisieren Sie ältere Menschen

eindringlich und erläutern ihnen die Betrugsmaschen

Darüber hinaus informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern jedweder Art

schützen kann. Die Beratungen sind kostenlos!!!

Im Internet sind Information über alle gängigen Betrugsmaschen unter

www.polizei-beratung.de abrufbar.

Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 26-Jährigen wegen dringenden Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des schweren räuberischen Diebstahls

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann

er-wirkt. Er steht im dringenden Verdacht des tätlichen Angriffs auf

Polizeibeamte, der Körperverletzung und des schweren räuberischen Diebstahls.

Am 28.12.2021 wurde der Tatverdächtige in der Kurfürsten-Anlage selbst Opfer

einer von Dritten begangenen Körperverletzung. Als ihm Polizeibeamten zu Hilfe

eilten, beleidigte er diese zunächst unflätig. Während der Sachverhaltsaufnahme

des Körperverletzungsdelikts durch die Beamten wollte er zunächst auf die beiden

Männer losgehen, die ihn zuvor körperlich angegangen hatten. Als ihn die

Polizeibeamten zurückhalten wollten, riss er sich los und schlug gezielt nach

den Beamten, wobei er einen Polizisten leicht verletzte. Auch nachdem er durch

mehrere Polizeibeamte überwältigt und Boden gebracht worden war, leistete er

weiter heftigen Widerstand gegen deren Maßnahmen.

Darüber hinaus soll der Tatverdächtige am 17.01.2022 gegen 15 Uhr in einem

Einkaufsmarkt in der Eppelheimer Straße Waren im Wert von rund 140 Euro in seine

mit-gebrachte Reisetasche gesteckt haben, um den Markt damit, ohne zu bezahlen,

zu verlassen. Als sich ihm eine Mitarbeiterin in den Weg stellte, soll er sie

zur Seite gestoßen haben und geflüchtet sein. Der Verdächtige konnte wenig

später durch Polizeibeamte in einem angrenzenden Rapsfeld festgenommen werden.

Bei der Tatausführung soll er ein Teppichmesser griffbereit bei sich gehabt

haben.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg ein

Haftbefehl erwirkt. Der Tatverdächtige wurde am 18.01.2022 der

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach Erlass und

Eröffnung des Haftbefehls wurde der 26-jährige Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.