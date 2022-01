Fahrraddiebstahl

Gersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (14.01.) und Dienstagmorgen (18.01.) ein klappbares E-Mountainbike aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Stettiner Straße. Das schwarz-grüne Zweirad der Marke Sheng Milo hat einen Wert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Petersberg. Ein Zweifamilienhaus in der Straße „Igelstück“ war am Dienstagnachmittag (18.01.), zwischen 16.45 Uhr und 17.55 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Jackentasche gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Handy aus Jackentasche gestohlen

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter entwendete am Dienstag (18.01.), gegen 8.30 Uhr, in der Straße „Neustadt“ – im Bereich eines Brückenaufgangs – das Handy „Samsung S9“ einer 36-jährigen Frau im Vorbeigehen aus deren Jackentasche. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann fußläufig mit dem Diebesgut im Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aktuell Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Fulda-Petersberg (ots)

Aktuell kommt es im Raum Petersberg und Umgebung vermehrt zu Anrufen sog. „falscher Polizeibeamter“, welche von Notlagen von Angehörigen (Verkehrsunfall, Festnahme o. Ä. m.) berichten und in diesem Zusammenhang nicht unerhebliche Geldbeträge fordern.

Die Polizei rät:

Beenden Sie sofort das Gespräch! Informieren Sie im Zweifel den Polizeinotruf 110! Informieren und warnen Sie Angehörige! Übergeben Sie NIE Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände an Fremde!

So hat sich ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Schaumburg seinen Urlaub sicher nicht vorgestellt. Vor einigen Tagen machte er sich auf den Weg in den Urlaub. Sein Ziel: Friedrichshafen (Bodensee). Doch als er nach rund 700 Kilometern seine Endstation erreichte, stellte er den Verlust seines Geldbeutels fest.

Damit rückte die Erholung erst einmal in weite Ferne. Anstatt sich in den Cafés und Restaurants zurückzulehnen und den Bodensee zu genießen, ging der erste Gang zur Polizei. Personalausweis, Führerschein, Bankkarte, Reisepass – alles weg! Während der 30-Jährige überlegte, wie es zu dem Verlust wohl gekommen sein mag, fand rund sechs Tage später ein aufmerksamer Mitarbeiter der Autobahnmeisterei bei seiner Kontrollfahrt eine kleine Geldbörse und brachte diese der Polizeiautobahnstation Petersberg.

Der Urlauber hatte auf dem Weg nach Friedrichshafen einen Tankstopp an der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen (Kalbach) eingelegt. Doch aller Voraussicht nach hatte er nach dem Bezahlen seinen Geldbeutel auf dem Pkw-Dach vergessen und so landete dieser samt allen wichtigen Dokumenten neben dem Beschleunigungsstreifen zur Auffahrt auf die A 7.

„Da zunächst keine Telefonnummer des Verlierers bekannt war, wäre dann nur der Weg über das Fundbüro und ein zeitaufwendiger Postversand übrig geblieben“, erklärt Polizeioberkommissar Kilian Schmitt von der Polizeiautobahnstation. Doch so leicht gab er nicht auf und konnte bei den Kolleginnen und Kollegen in Friedrichshafen die Rufnummer des 30-Jährigen ermitteln. Eine frohe Nachricht, die den Verlierer eine Stunde vor Abreise in Friedrichshafen erreichte.

Auf der Rückfahrt legte er erneut einen kurzen Zwischenstopp in Osthessen ein – dieses Mal in Petersberg. Freudestrahlend nahm er seine Geldbörse entgegen – eine glückliche Wendung einen Tag vor seinem Geburtstag. „Das dürfte wohl kein schlechtes vorzeitiges Geschenk gewesen sein“, freut sich auch der Polizeioberkommissar. Man könnte sagen: Ende gut, alles gut!

Dafür bedankte sich der Verlierer direkt mit einer kleinen Stärkung und einer zuckersüßen Botschaft. Ein guter Start ins neue Jahr.