Einbruch in BMW,

Eschborn, Dörnweg, Montag, 17.01.2022, 15:30 Uhr bis Dienstag, 18.01.2022, 08:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Einbrecher in einen PKW im Dörnweg in Eschborn eingedrungen und haben diverse Bauteile gestohlen. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in den BMW 320d X-Drive. Dort bauten sie Lenkrad, Radio, Airbags und Bedienelemente aus und entkamen unerkannt.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Radfahrer bei Unfall verletzt,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 18.01.2022, 11:00 Uhr,

(mh) Am Dienstagmorgen kam es auf der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Der 39-jährige Radler war auf dem baulich abgegrenzten Radweg entlang der Elly-Beinhorn-Straße in Richtung der Katharina-Paulus-Straße unterwegs. Ein 91-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Toyota in selber Richtung auf der besagten Straße, als er nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei kreuzte er den Radweg und kollidierte mit dem Radfahrer, der stürzte und sich schwer verletzte. Der 39-jährige, der bei dem Zusammenstoß keinen Radhelm trug, musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, er schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Kind von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen, Sonntag, 16.01.2022, 14:20 Uhr, Liederbach, Niederhofheim, Heidestraße,

(mh) Am Sonntagmittag ist in der Heidestraße in Liederbach ein 11-jähriges Mädchen von einem Hund gebissen worden. Dieses war zusammen mit einem befreundeten Kind auf Rollern in der besagten Straße unterwegs gewesen. An der Bushaltestelle der Heidestraße fuhr sie an einer unbekannten Frau mit Hund vorbei. Der Hund erschreckte sich beim Passieren des Mädchens und biss diesem in den Oberschenkel. Die Frau erkundigte sich sofort nach dem Zustand des Mädchens, welches unter Schock sagte, dass alles in Ordnung sei. Zuhause stellen die Eltern des Kindes die Verletzung am Oberschenkel fest. Die Frau sei ca. 25 bis 30 Jahre alt und schlank gewesen. Sie habe braune und blonde Haare gehabt. Bekleidet sei sie mit einer grünen Jacke, Jeans und einem braunen Stirnband gewesen. Der Hund habe schwarzes Fell mit weißer Unterseite gehabt. Die Polizei bittet die Frau mit Hund selbst oder mögliche Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-40 zu melden.

Nachtschwärmerin von Unbekanntem gebissen, Hattersheim, Im Nex, Mittwoch, 19.01.2022, 02:10 Uhr,

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Straße „Im Nex“ eine 19-Jährige von einem unbekannten Täter gebissen und umgestoßen worden. Die Dame stand mit einigen Freunden vor einer Gaststätte, als sich eine Personengruppe näherte, aus der heraus gegen sie gepöbelt wurde. Als die Geschädigte sich verbal zur Wehr setzte, ging ein Mann aus der Gruppe auf sie zu, biss ihr in ein Ohr und stieß sie zu Boden. Anschließend rannte die Gruppe in Richtung Kürenbergstraße davon. Der „Beißer“ sei männlich gewesen und habe ein orangenes T-Shirt sowie eine grau-gelbe Jacke getragen.

Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.