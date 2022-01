Falsche Wasserwerker unterwegs,

Wiesbaden, Feldstraße, 18.01.2022, 14.50 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße war am Dienstagnachmittag ein

Duo von Trickdieben unterwegs, das sich als Wasserwerker ausgab. Gegen 14.50 Uhr

erschienen die zwei Männer an der Wohnungstür einer Hausbewohnerin, erzählten

ihr etwas von einem Wasserrohrbruch und verschafften sich so Zutritt in deren

Wohnung. Während einer der angeblichen Wasserwerker die Frau dann in der Küche

ablenkte, durchsuchte der Komplize die Wohnung nach Wertgegenständen, wurde aber

von der Bewohnerin erwischt, so dass die beiden ohne Beute die Flucht ergriffen.

Die zwei Trickdiebe sollen etwa 30 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß gewesen

sein. Einer habe dunkle Haare sowie einen Bart gehabt und eine dunkle Jacke

getragen. Der Komplize soll mit einer dunklen Weste mit grünen Streifen und

weißen Handschuhen bekleidet gewesen sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie Personen, bei denen das Duo möglicherweise

ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Recyclingfirma von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel,

Sankt-Florian-Straße, 18.01.2022, 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)In der Sankt-Florian-Straße in Mainz-Kastel wurde am Dienstagabend das

Bürogebäude einer Recyclingfirma von Einbrechern heimgesucht. Mindestens zwei

Täter machten sich zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr an mehreren Fenstern des

Gebäudes zu schaffen, wodurch diese erheblich beschädigt wurden. Ob die

Unbekannten in das Gebäude eingedrungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Kind von Auto erfasst,

Wiesbaden-Bierstadt, Kirchbornstraße, 18.01.2022, 07.15 Uhr,

(pl)Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Dienstagmorgen in Bierstadt beim

Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 07.15 Uhr bog ein 52-jähriger

Autofahrer mit seinem Opel von der Venatorstraße nach links in die

Kirchbornstraße ein, als die 10-Jährige hinter einem stehenden Auto auf die

Fahrbahn lief, um die Straße zu überqueren. Der Autofahrer versuchte noch zu

bremsen, stieß jedoch mit dem Mädchen zusammen. Das verletzte Kind wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfall in Taunusstein,

Taunusstein, Orlen, Am Orlener Stock, Dienstag, 18.01.2022, 15:45 Uhr,

(mh) Am Dienstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich „Am Orlener Stock“ zur

Neuhofer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein

23-jähriger Mann war mit seinem VW Touran auf der Straße „Am Orlener Stock“

unterwegs und bog in die vorfahrtsberechtige Neuhofer Straße ein. Dort

kollidierte er mit einem dort fahrenden Mazda. Es wurde niemand verletzt, der

Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR.

Unbekannter platziert „Rauchtopf“ in Turnhalle, Rüdesheim, Eibingen, An der

Turnhalle, Dienstag, 18.01.2022, 19:30 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend hat ein unbekannter Täter im Vorraum einer Turnhalle in

Eibingen einen Rauchtopf gezündet. Zu diesem Zeitpunkt fanden keine

Veranstaltungen in der Halle statt, der Vorraum zur Turnhalle war

unverschlossen. Dies nutzte ein Täter, um einen Rauchtopf dort abzulegen, zu

zünden und unerkannt zu fliehen. Durch Zeugen wurde die Pyrotechnik dann

festgestellt und hinausbefördert. Es entstand durch den Rauch ein geschätzter

Sachschaden von 600EUR.

Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen werden gebeten, sich mit der Polizei unter

der Rufnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Autofahrer verliert Kontrolle in Kurve, Idstein, Landesstraße 3026 zwischen

Idstein und B275 Richtung Waldems, Dienstag, 18.01.2022, 21:50 Uhr,

(mh) Am Dienstagabend verlor ein Autofahrer in einer Kurve der L3026 die

Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem Baum auf einer

Verkehrsinsel. Der 35-jährige Fahrer kam nach eigenen Angaben mit seinem Fiat

Punto von der Fahrbahn ab und verlor dann die Kontrolle. Den Zusammenstoß mit

dem Baum konnte er nicht mehr vermeiden. Er wurde nicht verletzt, an seinem

Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3.500EUR.