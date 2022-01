Sicheres Gießen – Wett-Terminals und Flaschen sichergestellt

Gießen (ots) – Am Dienstagnachmittag 18.01.2022 nahmen Ordnungskräfte ein Restaurant, ein Cafe und eine Spielhalle in Gießen ins Visier. Unterstützt wurde die Kontrollgruppe der Polizeidirektion Gießen von Kollegen der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei Lich. Zudem beteiligten sich weitere Kooperationspartner wie das Ordnungsamt, der Arbeitsschutz des Regierungspräsidium und das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen an der Großkontrolle.

In einem Restaurant in der Marburger Straße überprüften sie die Einhaltung der Corona-Bestimmungen und kontrollierten einen Verantwortlichen, mehrere Angestellte und 4 Gäste. Gegen die Betreiberin und die Gäste wurden mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Für das Restaurant gab es kein Hygienekonzept. In diesem Fall könnte das Verfahren ein Bußgeld zwischen 3.000 und 4.000 Euro nach sich ziehen. Die Gäste verstießen gegen die 2G-Plus Regelung. Gegen einen im Keller angetroffenen Mann leiteten die Ordnungskräfte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung ein.

In einer Spielhalle im Oberlachweg stellten die Kontrolleure mehrere Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen fest. Von 2 Mitarbeitern sowie 11 Gästen trugen 6 Personen keine Mund-Nase-Bedeckung. Hinter der Theke befanden sich PET Wasserflaschen ohne vorgeschriebenen Pfandmarken. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass dort Getränke verkauft wurden, ohne sich an die Vorgaben aus dem Verpackungsgesetz zu halten. Die Beamten stellten über 240 Flaschen sicher und leiteten ein Verfahren ein.

In einem Cafe im Oberlachweg befanden sich 14 Wettterminals ohne Prüfzeichen, Gültigkeitsdaten und weitere vorgeschriebene Bezeichnungen, davon waren 8 Terminals an Strom und Lan-Kabel angeschlossen. Über eine Konzession zum Betreiben von Sportwetten verfügte der Betreiber der Lokalität nicht. Die Staatsanwaltschaft Gießen ordnete wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung sowie des unerlaubten Glücksspiels die Sicherstellung aller Wettterminals an. Im Rahmen der Amtshilfe führte die Feuerwehr Gießen den Abtransport der Geräte durch.

Verkehrskontrolle in Gießen

(ots9 – Beamte der Kontrollgruppe Gießen und der Bereitschaftspolizei führten in der Ringallee/Ecke Wiesecker Weg eine Verkehrskontrolle durch. Zwischen 13-14.30 Uhr stoppten sie 26 Fahrzeuge und überprüften 31 Personen. Ein 34-jähriger Autofahrer hatte an seinem Fahrzeug eine bulgarische Zulassung, obwohl er schon seit 2020 in Hessen amtlich gemeldet ist.

Dies zieht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz nach sich. Darüber hinaus leiteten die Beamten noch 6 Ordnungswidrigkeiten ein.

Biebertal: Vandalen an der Mehrzweckhalle in Krumbach

(ots) – Unbekannte ließen am Wochenende offenbar ihre Zerstörungswut an der Mehrzweckhalle von Krumbach in der Straße “Zum Wilserberg” aus. Im Zeitraum von Samstag (15. Januar) und Sonntag (16. Januar) zerstörten sie Lichtkuppeln und Lüftungsschächte.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg: Kennzeichendiebstahl

Auf die Kennzeichen eines Dacia hatten es Unbekannte in der Bahnhofstraße abgesehen. Die Diebe montierten beide Schilder am Dienstag zwischen 18.55 Uhr und 21.05 Uhr ab. Wer hat den Diebstahl auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen (GI-L 2215) machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/7006-9143-0.

Lich: Katalysator ausgebaut

In der Langgasse schlugen in den zurückliegenden Tagen Diebe an einem schwarzen Polo zu. Zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 15.00 Uhr am Dienstag bauten die Täter den Katalysator des geparkten VW ab und machten sich mit ihrer rund 400 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: PKW aufgebrochen

In der Straße “Grenzborn” schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines grauen Fords ein. Anschließend durchwühlte er das Handschuhfach und entwendet eine Tasche mit Lebensmittel vom Rücksitz. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

A5/Grünberg: Auffahrunfall

Ein 55-jähriger Mann aus Grünberg in einem Volvo und ein 19-jähriger Mann aus Mücke in einem Mercedes befuhren am Dienstag (18.Januar) gegen 07.50 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Vermutlich aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der Mercedes auf den vorausfahrenden Volvo auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Lollar: Zusammenstoß mit Müllauto

Am Dienstag (18.Januar) gegen 14.20 Uhr hielt ein 56-jähriger Mann in einem Müllfahrzeugmittig in der Straße “Kirschgarten”. Eine 37-jährige Frau in einem Chevrolet fuhr aufgrund von Platzmangel rechts an dem Fahrzeug vorbei. Offenbar bemerkte der LKW-Fahrer die Frau nicht und fuhr los. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Über Verkehrsinsel gefahren

Ein bislang Unbekannter bog am Mittwoch (19.Januar) gegen 10.50 Uhr von dem Parkplatz eines Baumarktes nach links in die Pistorstraße ab. Offenbar übersah der Unbekannte dabei eine Verkehrsinsel, fuhr darüber und beschädigte ein Schild. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW Golf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Bei Überholvorgang Porsche gestreift

Mittwochmorgen (19.Januar) gegen 09.40 Uhr befuhren ein 24-jähriger Mann in einem Porsche und ein 39-Jähriger in einem Peugeot die Frankfurter Straße stadtauswärts. Der Peugeot-Fahrer überholte denn Porsche und beim Wiedereinordnen touchierte er das Fahrzeug des 24-Jährigen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

