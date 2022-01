Zeugensuche nach Auseinandersetzung auf der B277

Dillenburg: Ein LKW-Fahrer und ein PKW-Fahrer gerieten am Dienstag (18. Januar) auf der B277 aneinander, nachdem es zunächst so aussah, als wäre es zu einem Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen.

Obwohl es letztlich zu gar keiner Berührung gekommen war, gerieten die Kontrahenten gegen 10.50 Uhr am Ortsausgang Dillenburg Richtung Haiger, an der Abfahrt zur B253, in einen Streit. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an, was wohl auch zum Ende der Auseinandersetzung führte.

Die Angaben der Fahrer zum Sachverhalt sind nicht eindeutig, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht: Insbesondere die Fahrer die anhielten und den Streit beobachteten, kommen als Zeugen in Frage und werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/90-70 zu melden.

Lampen rausgerissen

Wetzlar: Mehrere Lampen rissen unbekannte von den Wänden im Treppenhaus eines Ärztehauses in der Hausertorstraße. Dabei beschädigten sie am Dienstag (18. Januar) zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr die Lampenabdeckungen und Stromkabel. Zudem entwendeten sie Lampen und Glühbirnen im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Möglich ist auch, dass die gesuchten Unbekannten den Flur nutzten, um dort Alkohol zu trinken- ihren Müll ließen sie nämlich zurück. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Insbesondere Patienten könnten als Zeugen in Frage kommen, da die Praxen teilweise noch geöffnet waren: Wem sind am Dienstag verdächtige Personen im Flur/ Treppenhaus im Ärztehaus in der Hausertorstraße aufgefallen? Wer hat Personen bemerkt, die sich an den Lampen zu schaffen machten oder im Flur Alkohol tranken? Wer kann die Personen beschreiben?

Scheibe eingeschlagen

Herborn-Seelbach: An einem in der Theresienstraße geparkten Dacia schlugen Unbekannte zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr am Dienstag (18. Januar) die Heckscheibe ein. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 470-50) ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Angeschlossenes Fahrrad weg

Wetzlar-Niedergirmes: Diebe entwendeten am Montag (17. Januar) ein hochwertiges Fahrrad, was angeschlossen am “Forum” Haupteingang stand. Zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr nahmen sie das Rad samt Schloss im Wert von 1.000 Euro an sich. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Zeugenhinweise.

Reifen zerstochen

Wetzlar-Nauborn: Zwei Reifen eines grauen VW Multivan zerstachen Unbekannte zwischen Montag (17. Januar), 13 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, in der Pfingstweide. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918110) bittet um Zeugenhinweise.

42 Geschwindigkeitsverstöße in zweieinhalb Stunden

Dillenburg: Polizeibeamte aus Dillenburg führten am Dienstag (18. Januar) mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Geschwindigkeitskontrollen in der Hof-Feldbach-Straße in beide Richtungen durch. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr fuhren 42 kontrollierte Fahrer zu schnell.

Den Highscore knackte ein PKW-Fahrer, der nach Abzug der Toleranz 30 km/h zu schnell fuhr. Bei den erlaubten 30 km/h war er mit 63 km/h unterwegs. Für ihn bedeutet das nun eine Geldbuße von 180 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Schwarzen Audi touchiert

Hohenahr-Erda: Ein unbekannter Autofahrer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten Audi in der Freithofstraße und verursachte dadurch Schäden in Höhe von 1000 Euro. Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Kirchstraße fort.

Der Unfall passierte zwischen Sonntag (9. Januar), 15 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 47050) bittet um Zeugenhinweise.

Gehwegplatte und Metallgeländer beschädigt

Herborn-Burg: Anwohner stellten am Freitag (14. Januar) gegen 15 Uhr Beschädigungen in der Straße Am Harker fest. Vermutlich handelt es sich um Unfallschäden, die ein vorbeifahrender LKW verursachte, indem der Fahrer in einem zu engen Bogen in die Breslauer Straße abbog oder von dieser aus in die Straße Am Harker fuhr.

Ein Metallgeländer eines Eckgrundstücks sowie eine Gehwegplatte wurden dadurch beschädigt. Wann der Unfall genau passierte, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 47050) bittet um Zeugenhinweise.

Kettenreaktion durch Unfall

Herborn-Uckersdorf: In der Straße Vor der Ley löste ein unbekannter Autofahrer eine ungewollte Kettenreaktion aus, indem er vermutlich beim Wenden in der Sackgasse in eine Hofeinfahrt fuhr. Diese war jedoch mit einer Kette versperrt, welche wiederrum an Steinsäulen befestigt ist. Durch den Zug an der Kette verschob sich eine der Säulen, die zweite kippte um. Das Umkippen hatte Beschädigungen des Zaunes zur Folge, der ebenfalls an der Säule befestigt ist.

Der Schaden liegt etwa bei 500 Euro und entstand zwischen Sonntag und Montag (16./17. Januar), 19.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 47050) bittet um Zeugenhinweise.

