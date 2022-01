Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Beifahrer bei Verkehrskontrolle mit gefälschtem Personalausweis festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.01.2022 gegen 23:18 Uhr wurde an der Auffahrt zur BAB 650 in Fahrtrichtung Mannheim, im Rahmen einer Kontrollstelle, ein Fahrzeug durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim kontrolliert, bei welchem der 30-jährige Beifahrer einen portugiesischen Personalausweis aushändigte. Bei genauerer Betrachtung konnten bei dem ausgehändigten Personalausweis mehrere Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Ein Abgleich der Fingerabdrücke ergab, dass es sich bei der kontrollierten Person tatsächlich um einen 30-jährigen Inder handelte, welcher sich vermutlich illegal in Deutschland aufhält. Neben dem gefälschten Personalausweis konnten mehrere Kreditkarten, ein Impfausweis und eine Krankenkassenkarte, welche auf die falsche Identität ausgestellt waren, aufgefunden und sichergestellt werden. Ebenfalls war der Mann unter den Alias-Personalien bereits in Baden-Württemberg behördlich gemeldet. In der Folge wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, sowie Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):