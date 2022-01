Von der Fahrbahn abgekommen (siehe Foto)

A65/AS Rohrbach (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte ursächlich für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich gestern (17.01.2022) gegen 16.30 auf der A65 bei der Autobahnabfahrt Rohrbach ereignet hatte. Dabei verlor eine 18 Jahre alte Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem Randstein einer angrenzenden Verkehrsinsel. Wegen leichten Verletzungen kam die Fahrerin in ein Krankenhaus.

Ihr Wagen wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 20.000 Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Bahnhof Bad Bergzabern – Herrenfahrrad entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Am 17.01.2022, zwischen 10:00 Uhr und 17:15 Uhr, wurde auf dem Bahnhofsgelände, aus dem dortigen Fahrradständer, ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Bilanz der Kontrollwoche “Handynutzung im Straßenverkehr” auf der A65

A65 (ots) – Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahr der Handynutzung am Steuer. Gerade auf der Autobahn, wo hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, kann eine solche Ablenkung schwerwiegende Verkehrsunfälle nach sich ziehen. Aus diesem Grund wurde durch die Polizeiinspektion Edenkoben vom 13.01. bis 18.01.2022 ein Kontrollschwerpunkt auf Handyverstöße auf der Autobahn gelegt. Mit Zivilfahrzeugen wurde die A65 in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Rohrbach überwacht.

Bilanz der Kontrollwoche: 30 Fahrzeugführer mussten wegen der unerlaubten Benutzung ihres Mobiltelefons beanzeigt werden. Die Nutzung hierbei war vielfältig: Telefonieren, Sprachnachrichten versenden, die Landschaft fotografieren oder auch eine Hand hält das Handy und die andere Hand tippt.

Viele Verstöße wurden durch die eingesetzten Kräfte bereits von Weitem erahnt, da die entsprechenden Fahrzeuge in Schlangenlinien oder mit geringem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug fuhren. Dies zeigt deutlich, wie sehr die Handynutzung vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Etliche der festgestellten Verstöße wurden mittels Videoaufnahmen beweissicher dokumentiert.

Eine Fahrzeugführerin fühlte sich hierbei derart ertappt, dass sie ihr Handy nach Erblicken der Zivilstreife umgehend auf den Beifahrersitz warf. Grundsätzlich sieht der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog für die unerlaubte Nutzung des Mobiltelefons ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister vor. Hat ein Verkehrsteilnehmer bereits einschlägige Eintragungen, kann eine Erhöhung der Strafe durch die Bußgeldstelle oder sogar ein Fahrverbot erfolgen.

Die Bußgeldstelle wird dies zum Beispiel bei einem 20-jährigen Fahrzeugführer genauestens prüfen. Dieser gab an, dass er nun bereits zum dritten Mal wegen eines Handyverstoßes am Steuer beanzeigt wird. Bei drei Fahrzeugführern wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro erhoben. Eine Sicherheitsleistung hat hierbei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern. Die beachtliche Anzahl an festgestellten Verstößen zeigt, dass Kontrollen auf diesem Gebiet zur Sicherheit des Straßenverkehrs wichtig sind. Es werden auch in Zukunft weitere Kontrollen mit Zivilfahrzeugen auf der A65 und sonstigen Straßen durchgeführt.

PKW beschädigt und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrer stieß beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte vordere Stoßstange eines geparkten grauen Pkw Mazda 2. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich am 17.01.22, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Im Weidfeld 2, im Bereich des Abstellplatzes der Einkaufswagen oder auf dem Parkplatz am Klingweg 2, vor einem Imbissstand.

Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.