Nicht auf falschen Microsoft Mitarbeiter reingefallen

Ludwigshafen (ots) – Am 17.01.2022, gegen 07:55 Uhr, wurde ein 58-Jähriger von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen und über Probleme mit seinem Computer informiert. Da der 58-Jährige die Betrugsmasche kannte, beendete er sofort vorbildlich das Gespräch.

Hinweis Ihrer Polizei: Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Unfall in der Hauptstraße

Ludwigshafen (ots) – Am 17.01.2022, gegen 10:00 Uhr, fuhr eine 74-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Kaiserwörthdamm. Zur gleichen Zeit fuhr auch ein 43-Jähriger auf der Hauptstraße in Richtung Kaiserwörthdamm. Als die 74-Jährige mit ihrem Auto wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des 43-Jährigen. Die 74-Jährige wurde verletzt. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt.

Unfall in der Rheinallee

Ludwigshafen (ots) – Am 17.01.2022, gegen 05:50 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Auto auf der Yorckstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf der Rheinallee. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen wollte der 37-Jährige nach links in die Rheinallee einbiegen und stieß dabei mit dem Auto des 59-Jährigen zusammen.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße wurden kurzzeitig die Fahrbahnen in beide Richtungen gesperrt.

Cabrio Verdeck eingeschnitten

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 16.01.2022, gegen 18:00 Uhr und dem 17.01.2022, gegen 08:00 Uhr, schnitten unbekannte Täter mehrmals in das Verdeck eines BMW Cabrios, das in der Tiefgarage Hüttenmüllerstraße stand. Zudem beschädigten sie die Türverriegelung auf der Beifahrerseite. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Audi TT gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 15.01.2022 gegen 15:00 Uhr und dem 17.01.2022 gegen 14:15 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen Audi TT im Wert von etwa 11.000 Euro vom Hof eines Autohandels in der Mannheimer Straße.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Keller

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 27.12.2022, gegen 12:00 Uhr und dem 17.01.2022, gegen 21:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mottstraße ein. Sie stahlen eine Bohrmaschine, diverse Elektrogeräte, eine Werkzeugkiste sowie Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.