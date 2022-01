Totalschaden nach Vorfahrtsmissachtung (siehe Foto)

Wörth (ots) – Der 36-jährige Kleintransportfahrer befuhr am Montag 17.01.2022 um 12.15 Uhr, die Kreisstraße 15 von Wörth in Richtung Langenberg. An der Einmündung zur Bundesstraße 9 missachtete er die Vorfahrt eines von links aus Richtung Frankreich kommenden, 29-jährigen Autofahrers und stieß frontal gegen die rechte Seite seines Fahrzeugs.

An dem VW Tiguan entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 35.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Vitrine auf Schulhof beschädigt

Germersheim (ots) – Einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro verursachten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag 17.01.2022 auf dem Schulhof in Lustadt. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe einer Vitrine ein, die sich auf dem Schulhof befindet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Freckenfeld (ots) – In der Zeit von 18-21.30 Uhr verschafften sich Unbekannte am Montag 17.01.2022, über einen Kellerabgang eines Wohnanwesens in der Straße Am Weinberg gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten diverse Räume nach Diebesgut. Was entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter der Rufnummer 06341 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de, entgegen.

Sattelzug streift Auto und flüchtet

Kandel (ots) – Am 17.01.2022, um 08.45 Uhr, streifte der Auflieger eines Sattelzugs an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße beim Rechtsabbiegen ein links im Baustellenbereich abgestelltes Auto und beschädigte hierbei die gesamte rechte Fahrzeugseite. Ein dem Sattelzug nachfolgender Autofahrer erkannte die Situation und fotografierte den Sattelauflieger.

Anschließend verständigte er die Polizei, da der Fahrer des Sattelzugs keine Anstalten machte, um sich um den Schaden zu kümmern. An einer Tankstelle in der Lauterburger Straße begutachtete der 45-jährige Fahrer seinen Sattelzug und konnte dank des Zeugenhinweises von der Polizei dort angetroffen werden.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde von ihm eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.