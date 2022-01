Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Bankmitarbeiter hat am Freitag verhindert, dass

ein 87-jähriger Mann Opfer von Betrügern wird. Der Filialleiter der Bank rief

die Polizei, da der 87-Jährige 50 000 Euro abheben wollte, um für seinen Sohn

Kaution nach tödlichem Verkehrsunfall zu zahlen. Der Mann gab an, von der

Polizei Rosenheim angerufen worden zu sein. Sein Sohn, der tatsächlich in

Rosenheim wohnt, habe einen Verkehrsunfall verschuldet, durch den zwei kleine

Kinder getötet wurden. Nach der Zahlung von 50 000 Euro würde er auf Kaution

freikommen. Nachdem er das Geld geholt habe, sollte er Anweisungen für die

Übergabe erhalten. Dazu kam es durch die aufmerksamen Bankmitarbeiter nicht. Die

Söhne des 87-Jährigen wurden telefonisch informiert. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren ein. Die Beamten warnen: Informieren Sie Ihre Angehörigen

und Bekannten über die Maschen der Betrüger. Die Täter haben es meist auf ältere

Menschen abgesehen. Geben Sie keine persönlichen Daten preis. Gehen Sie nicht

auf Geldforderungen ein und übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie Ihre Angehörigen über die

Ihnen bekannte Telefonnummer an und vergewissern Sie sich, ob der geschilderte

Sachverhalt zutrifft. Holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung von Vertrauten

oder Ihnen bekannten Nachbarn. Informieren Sie die Polizei. |elz

Holz gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Vier bis fünf Meter Buchenholz haben Unbekannte

vermutlich zwischen Samstag, 8. Januar und Sonntag, 9. Januar in Mehlbach

gestohlen. Dem Besitzer fiel das fehlende Holz am Sonntag auf. Das Holz lagerte

auf einem Grundstück nahe der L388. Laut dem 69-jährigen Besitzer des

Grundstücks, hatte er an dem vorhergegangenen Wochenende gegen drei Uhr nachts

ein Fahrzeug mit Anhänger in Mehlbach gesichtet. Der Anhänger hatte offenbar

Holz geladen. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug konnte er nicht machen. Die

Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist

Verdächtiges aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeuge geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbruch in Restaurant

Kaiserslautern (ots) – Ein Restaurant in der Fischerstraße ist zum Ziel von

Einbrechern geworden. Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, zwischen

1:30 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zugang. Ein Zigaretten- und ein Spielautomat wurden

aufgebrochen. Die Alarmanlage wurde mit Bauschaum besprüht. Die Einbrecher

verschafften sich vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den

Räumlichkeiten. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen

und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer

0631 396-2150 mit der Polizei Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

Einbruch in Gartenschaugelände

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende Zugang

auf das Gelände der Gartenschau verschafft. Dort brachen sie einen Container

auf, in dem Werkzeug gelagert war. Die Einbrecher entwendeten einen

Winkelschleifer, zwei Hochdruckreiniger und ein Multifunktionswerkzeug. Sie

konnten unerkannt entkommen.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen. |mhm

Bei Kontrolle Anzeigen kassiert – weitere Betroffenen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten in der

Nacht zu Dienstag ein Pkw in der Eisenbahnstraße auf. Als die Beamten wendeten,

um den Wagen zu kontrollieren, beschleunigte dieser und in Richtung

Karl-Marx-Straße davonfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten

den Wagen in der Verlängerung der Mainzer Straße, zwischen dem Autobahnkreisel

und Eselsführt. Zeitgleich ging über Notruf ein Hinweis bei der Polizei ein,

dass ein 20-jähriger Mann in der Eckelstraße von dem Beifahrer des flüchtigen

PKW, welcher eine rote Jacke und eine weiße Sturmhaube trug, durch wortloses

Vorhalten einer Schusswaffe aus dem Beifahrerfenster bedroht worden sei. Im

Handschuhfach des Fahrzeugs fanden die Beamten eine weiße Sturmhaube und eine

Softair-pistole. Der Beifahrer trug einen roten Trainingsanzug. Auf den

Beifahrer kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt und

Bedrohung zu. Auf den Fahrer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Der Zeuge der

Bedrohung gab an, dass noch zwei weitere Personen, während der

Bedrohungssituation an ihm vorbeigelaufen sind. Diese sollen ebenfalls durch den

Beifahrer bedroht worden sein. Die Polizei bittet darum, dass sich die

Betroffenen, die gegen 0 Uhr in der Eckelstraße/Eisenbahnstraße unterwegs waren,

melden. Die Betroffenen und Zeugen können sich jederzeit an die Polizei in der

Gaustraße unter 0631 369-2150 wenden. |elz

E-Bike-Fahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine E-Bike-Fahrerin ist am Montagmittag am

Barbarossaring von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ersten

Ermittlungen zufolge kam die 55-jährige Autofahrerin vom Messeplatz und wollte

in den Barbarossaring abbiegen. Dabei übersah sie die bevorrechtigte

E-Bike-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei sich die Pedelec-Fahrerin leicht

verletzte. Am Pkw entstand ein kleiner Sachschaden. |elz

Sicherheitsmitarbeiter angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Ein Security Mitarbeiter eines Baumarktes in der Mainzer

Straße ist am Dienstag von einem Kunden attackiert worden. Der unbekannte Mann

hatte keinen erforderlichen Impfnachweis vorgelegt. Ihm wurde der Zutritt

verweigert. Daraufhin trat der Mann den Mitarbeiter in die Kniekehle und

bedrohte er ihn mit einem Cutter-Messer. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß.

Er wird wie folgt beschrieben: Circa 35 Jahre alt ungefähr 1,80 Meter groß.

Bekleidet war er mit einer dicken Winterjacke, die im unteren Teil dunkelblau

und im oberen Teil inklusive Ärmel rot war. Dazu trug er eine dunkelblaue Hose

und eine Wollmütze. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, oder

die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion in Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Pkw mit Axt beschädigt

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend einen Pkw in der Ludwigstraße in Mehlingen beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den jungen Mann gegen 22:30 Uhr dabei, wie er mir einer Axt auf einen Pkw einschlug. Er rief die Polizei. Der 17-Jährige floh daraufhin. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den Jugendlichen in der Eckstraße an. Er wurde als Beschuldigter belehrt. Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen ergab eine Wert von 1,3 Promille. Er wurde an seine Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Auto in Vorgarten geschoben

Eine leicht verletzte Person sowie ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntagnachmittag in Weilerbach. Gegen 14:30 Uhr wollte eine Frau mit ihren zwei Begleiterinnen von einem Parkplatz in der Von Redwitzstraße rückwärts ausparken. Nachdem sie rückwärts auf die Fahrbahn einfuhr, fuhr sie aus unbekanntem Grund mit ihrem Opel Meriva Vollgas rückwärts gegen einen am Straßenrand geparkten Toyota. Bei dem Zusammenstoß schob die Frau den Toyota zunächst auf das Heck des davor geparkten Opels. Danach drehte sich der Toyota mit dem Heck um fast 90 Grad und wurde von dem Opel Meriva weiter in den, zwischen Parkplätzen und Haus befindlichen, Vorgarten gedrückt. Hier kamen die Pkws zum Stehen. Eine der Begleiterinnen der Fahrerin erlitt durch den Aufprall sowie der gesplitterten Heckscheibe eine Schürfwunde am Hinterkopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. |elz

Unfallhergang unklar – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen kam es auf der Brandenburger Straße kurz nach der Kreuzung Brandenburger Straße/Königstraße/Am Gusswerk zu einem Verkehrsunfall. beide Autofahrer waren in Richtung Pariser Straße unterwegs.

Kurz nach 11 Uhr kollidierte ein 59-jähriger Nissan-Fahrer aus Kaiserslautern mit einem 74 Jahre alten Fahrer eines VW Touran aus Kaiserslautern. Der 59-Jährige kam infolge des Zusammenstoßes nach links von der Fahrbahn ab. Er geriet mit seinem Auto auf den dortigen Grünstreifen und prallte gegen einen Metallzaun. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0631 369-2250 entgegen. |mhm