Vandalismus in Unterführung

Schifferstadt (ots) – Am Montagmorgen 17.01.2022 gegen 09:00 Uhr wird mitgeteilt, dass Warnbaken in der Unterführung in der Maxburgstraße in umliegende Gärten geworfen wurden. Zudem nahmen unbekannte Täter Betonplatten von der angrenzenden Bahnlinie und warfen diese die Unterführung hinunter. Durch den Vandalismus wurden die Warnbaken und die Platten beschädigt.

Die Stadtwerke Schifferstadt kamen für die Instandsetzung vor Ort. Der Tatzeitraum erstreckt sich über das Wochenende vom 14.01.-16.01.2022. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ladendieb flüchtet

Mutterstadt (ots) – Ein bislang unbekannter Ladendieb verließ mit zwei Radios einen Supermarkt in der Ludwigshafener Straße. Der Mann fiel einer Zeugin auf, da er die Radios an der Diebstahlsicherung des Marktes vorbeischob. Nachdem der Mann durch die Zeugin hierauf angesprochen wurde, bot dieser ihr Geld an, dass die Zeugin nicht die Polizei ruft. Hierauf legte der Täter die Radios ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Ladendieb nicht mehr festgestellt werden.

Beschreibung des Täters: ca. 1,70 m, trug schwarze Jacke, eine blaue Jeans und einen Schal.

Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnhaus

Limburgerhof (ots) – Im Zeitraum vom 14.01. (17:00 Uhr) bis 17.01.2022 (14:00 Uhr) sind unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Mannheimer Straße eingebrochen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Nach jetzigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am 17.01.2022, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer die Kugelfangstraße in Richtung der Kreuzung zur Salierstraße. Beim Heranfahren an die Kreuzung missachtet der PKW-Fahrer die auf dem Radweg kreuzende 13-jährige Radfahrerin. Bei dem Sturz zog sich die Radfahrerin Schürfwunden am Knie zu. Der PKW und das Fahrrad wurden leicht beschädigt. Gegen den Fahrzeugführer wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.