Einbruch und Vandalismus in Schulgebäude

Darmstadt (ots) – Ein zum Schulhof hin offenstehendes Fenster hat am Dienstagmorgen (18.1.) nichts Gutes ahnen lassen. Wie sich zeigte hatten noch unbekannte Täter das Fenster zum Einstieg in das Schulgebäude in der Gabelsbergerstraße genutzt, sich Zugang zu den Räumen verschafft und in der öffentlichen Einrichtung nach Beute gesucht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Montagnachmittag (17.1.) zurückreichen.

Wie sich herausstellte, hatten die Kriminellen nicht nur nach Beute gesucht. Ihre Spuren hinterließen sie zudem bei einer abgerissenen Garderobe. Nach derzeitigem Stand versuchten sie auch fest an den Wänden und Decken installierte Geräte herauszureißen. Ob und in welchem Umfang die ungebetenen Besucher fündig wurden ist abschließend noch nicht bekannt oder beziffert.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 können sich diese an die ermittelnden Beamten des Kommissariats 42 wenden.

Darmstadt-Dieburg

Fahrraddieb kommt nicht weit

Groß-Zimmern (ots) – Der Plan eines 52-jährigen Mann aus Groß-Zimmern, sich am Montagabend (17.1.) ein Fahrrad vom Parkplatz eines Supermarktes in der Röntgenstraße zu schnappen und damit das Weite zu suchen, schlug fehl. Er wurde auf frischer Tat ertappt, von beherzten Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei im Hans-Geiß-Weg festgehalten und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Das entwendete Fahrrad konnte noch vor Ort seinem Besitzer zurückgegeben erden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Ertappte nach Hause entlassen.

Kreis Bergstraße

Kriminelle erbeuten Schmuck – Zeugen nach Einbruch gesucht

Birkenau (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Dornweg am Montagabend (17.1.) Schmuck erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 18 und 22 Uhr unter Einwirkung von Gewalt Zutritt ins Innere des Hauses. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke.

Mit ihrer Beute in Form von mehreren Schmuckstücken suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Wald-Michelbach nimmt sachdienliche unter der Rufnummer 06207/94050 entgegen.

Nach Einbruch in Zahnarztpraxis Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Nachdem Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (16.1.) und Montagmorgen (17.1.) in eine Zahnartpraxis in der Bürstädter Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere der Praxis und durchwühlten mehrere Räume und Schänke auf der Suche nach potentieller Beute.

Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Kriminellen unter anderem Geld und technische Instrumente. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum dubiose Geräusche wahrgenommen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Grauer Ford im Visier Krimineller

Lindenfels (ots) – Ein grauer Ford, der im Bergweg abgestellt war, rückte in der Nacht zum Montag (17.1.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten am Wagen zu schaffen und erbeuteten im Anschluss eine schwarze Geldbörse. Darin befanden sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente des Besitzers.

Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite. Der Schaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 melden. Beherzigen Sie im eigenen Interesse die Bitte der Polizei, Ihre Fahrzeuge verschlossen zu halten und keine persönlichen Wertgegenstände, auch nur bei kurzer Abwesenheit, im Auto zu belassen.

Beim Parken Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Wald-Michelbach (ots) – Nachdem sich am Montagvormittag (17.1.) eine Verkehrsunfallflucht in der Poststraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Besitzerin eines silbernen Volkswagens parkte ihren Wagen auf dem Parkplatz einer dortigen Praxis. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte ein bislang Unbekannter im Tatzeitraum zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken den Volkswagen.

Hierbei entstanden Schäden in Form von Kratzern und Dellen, die auf circa 1.000 Euro geschätzt werden. Der bislang Unbekannte flüchtete vom Unfallort. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Wald-Michelbach nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter Tel: 06207/9405-0 zu erreichen.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Heppenheim (ots) – An einem Zigarettenautomaten in der Eichendorffstraße machten sich bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Sonntag- (16.1.) und Dienstagmorgen (18.1.) zu schaffen. Unter Anwendung von Gewalt gelang es den Unbekannten mehrere Zigarettenpackungen zu erbeuten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

