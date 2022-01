Friedberg: Die Polizei-News

3 Täter nach Automatensprengungen ermittelt – 19-Jähriger in Haft (siehe Foto)

Friedberg/Gießen (ots) – Mehrere Automatensprengungen in den Landkreisen Gießen und der Wetterau beschäftigten die Gießener Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei. Nach mehreren Sprengungen richtete die Gießener Kriminalpolizei Anfang Januar eine Arbeitsgruppe ein, welche am Sonntag (16. Januar) drei Tatverdächtige im Alter von 19 und 29 Jahren festnehmen konnten. Ein 19-jähriger Hauptverdächtiger kam in Untersuchungshaft. Seine Komplizen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen zwischen November 2021 und Anfang Januar 2022 mehrere Automaten von Zigaretten, Süßigkeiten, Parkscheinen und Fahrscheinen gesprengt zu haben. Nach der letzten Tat in Linden kam es in der Folge zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt. Dabei fuhr der 19-Jährige grob verkehrswidrig und gefährdete sowie schädigte andere Verkehrsteilnehmer. Der aus dem Landkreis Gießen stammende Mann und seine Komplizen erbeuteten Bargeld und Zigarettenpackungen.

Im Zuge von umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe geriet der Verdächtige und zwei weitere Männer aus dem Landkreis Gießen und der Wetterau in den Fokus von Staatsanwaltschaft und Polizei. Das Amtsgericht erließ mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Bei den Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ordnungshüter Zigaretten, Bekleidungsstücke und den PKW des 19-Jährigen sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten sie darüber hinaus den Führerschein des dringend Tatverdächtigen. Nachdem der Heranwachsende einer Haftrichterin vorgeführt wurde, erließ diese einen Haftbefehl. Der 19-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Bad Vilbel: Wahlplakate beschädigt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mehrere aufmerksame Bürger verständigten am Montagabend 17.01.2022 die Polizei, nachdem ihnen in Bad Vilbel ein Mann aufgefallen war, der aus Richtung Südbahnhof entlang der Frankfurter Straße angebrachte Wahlplakate abriss und beschädigte. Eine entsandte Polizeistreife konnte den Beschuldigten wenige Minuten später vorläufig festnehmen.

Der 50-Jährige, der momentan über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungen ein.

Büdingen: Gebäudebrand am Montagnachmittag – Ursache derzeit noch unklar

Am frühen Montagnachmittag (17.01.2022) kam es zu einem Gebäudebrand Im Hinterfeld (OT Düdelsheim), zu welchem Feuerwehr und Polizei gegen 12.30 Uhr gerufen wurden. Ein Wohnhaus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Durch die starke Hitzeentwicklung war auch ein Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Feuerwehr hatte die Flammen zeitnah unter Kontrolle bringen können. Die Bewohner blieben unverletzt. Der Frage, warum es zu der Brandentstehung gekommen war, werden nun Brandursachenermittler der Friedberger Kripo nachgehen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 250.000 Euro.

Bad Vilbel: Einbruch im Samlandweg

(ots) – Straftäter drangen zwischen Sonntagnachmittag 16.1.22, 16.30 Uhr und Montagnachmittag 17.1.22, 14.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Bad Vilbeler Samlandweg ein. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor eine Glasscheibe beschädigt worden, woraufhin man durch das Fenster steigen konnte. Anschließend durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Wohnräume nach möglichem Diebesgut. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld gelang dann die Flucht.

In diesem Zusammenhang bittet die Friedberger Kripo um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem sind im genannten Tatzeitraum im Bereich des Samlandweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand die Tatausführung beobachten können? Wem ist / sind der oder die Täter bei der anschließenden Flucht begegnet?

Butzbach: Werkzeug aus Schule gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag (15.30 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) drangen Diebe unberechtigt in die Turnhalle einer Schule in der Astrid-Lindgren-Straße ein. Aus dieser entwendeten sie Bosch-Werkzeug im Wert mehrerer Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Friedberg: Polizei ermittelt nach Fund eines toten Rehs

Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie mutmaßlicher Jagdwilderei. Gegen 17 Uhr war am Montagnachmittag (17.1.22) nahe eines Feldweges zwischen Dorheim und Bauernheim (“Hechtgraben”) der Kadaver eines Rehs gefunden worden.

Dieser wies neben mehreren bissartigen Verletzungen auch Anzeichen scharfer Gewalt auf. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das Tier möglicherweise erst wenige Stunden zuvor getötet worden war. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

